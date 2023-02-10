РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4137 посетителей онлайн
Новости Война
3 796 14
Зеленский (19005)

Ситуация в районе Бахмута, Угледара и Кременной, эффективность ПВО и планы РФ: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Участники заслушали информацию о текущей ситуации на передовой. Отдельное внимание уделили защите украинских позиций в Донецкой области - в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной в Луганской области и на других участках фронта, где продолжаются активные боевые действия.

Руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу.

Также было оговорено обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группированиями.

Кроме того, на заседании Ставки была рассмотрена эффективность противодействия сил ПВО Украины сегодняшней массированной ракетной атаке государства-террориста. Были даны необходимые поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.

Также читайте: Сегодняшний обстрел, во время которого ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, является вызовом НАТО, - Зеленский. ВИДЕО

Отдельно участники заседания остановились на подготовке к проведению следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" с учетом договоренностей, достигнутых Президентом Владимиром Зеленским во время недавних зарубежных визитов.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений.

В заседании Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Це в кожній ставці обговорюють. Чим тоді займається МО? Чи яка його ефективність якщо майже кожного разу потрібно це обговорювати.
показать весь комментарий
10.02.2023 19:04
+2
шо зеленський розкажи нам шо ти побачів в свинячіх очах путіна.
показать весь комментарий
10.02.2023 18:51
+2
Забув добавити: «Беру під особистий контроль» і відправив Мар'яна Безуглу під Бахмут командувати
показать весь комментарий
10.02.2023 19:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо зеленський розкажи нам шо ти побачів в свинячіх очах путіна.
показать весь комментарий
10.02.2023 18:51 Ответить
Балабол !
показать весь комментарий
10.02.2023 18:53 Ответить
"обговорено забезпечення сил оборони технікою й ************ та їх розподіл між угрупованнями"(с) - шукали де б шо ще можна сп#здити.
показать весь комментарий
10.02.2023 18:54 Ответить
Це в кожній ставці обговорюють. Чим тоді займається МО? Чи яка його ефективність якщо майже кожного разу потрібно це обговорювати.
показать весь комментарий
10.02.2023 19:04 Ответить
МО займається загальним забезпеченням, закупівлями та комплектацією в/ч. Генштаб займається комплектацією бойових підрозділів і розподіленням амуніціі, гсм та зброі між ними.

Це все можна нагуглити і розібратися самому насправді, це не таємна інформація.
показать весь комментарий
10.02.2023 21:03 Ответить
Крім ГУР МО, які займаються розвідкою.
показать весь комментарий
10.02.2023 21:05 Ответить
Главный итог - у Вована новый прикид. Или в бункере не топят? А , может, яиц по 17 объелся, диатез и сыпь по телу пошла?
показать весь комментарий
10.02.2023 19:00 Ответить
Забув добавити: «Беру під особистий контроль» і відправив Мар'яна Безуглу під Бахмут командувати
показать весь комментарий
10.02.2023 19:06 Ответить
Вар'ята Безумна
показать весь комментарий
10.02.2023 19:08 Ответить
Ермаку надо быть в курсе действий армии. В этом весь смысл косплеить Сталина и Ставку.
показать весь комментарий
10.02.2023 19:13 Ответить
Тільки щоб він не пхався до армії !!!
показать весь комментарий
10.02.2023 21:13 Ответить


https://www.facebook.com/profile.php?id=100080091555516&__cft__[0]=AZXIfyr2hAaYgh6kjh_X290o78x9OEmH1qxlXbHYSTUbyv4Fql2S9niE6a7HtEXguzXqvC6tYTclOY0jxAHz1oq0KnDtVn_KiHH_PxUKPFvZr8E6kjt_yK31hK6fF_BsQF_O_CVOBvyrXv4g2SHwGB0cMfgJlxooCntK6ev-PB0LK7HJCsyTW-PKQLfbquy81Y0&__tn__=-UC%2CP-y-R Ванда Йосипівна

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1810422419331661&set=a.432054253835158 ·

Дуже важливо розуміти , з котрим ворогом ти маєш справу.
показать весь комментарий
10.02.2023 22:04 Ответить
 
 