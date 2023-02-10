Враг ведет наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 10 февраля 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Российская Федерация осуществила пуски более 100 ракет во время очередного массированного ракетного удара по территории нашей страны. По предварительной информации, враг применил 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования. 61 крылатая ракета уничтожена нашими защитниками. Кроме этого, захватчики нанесли 12 авиационных ударов, 2 из которых - с применением БПЛА типа "Шахед-136", в частности, по гражданской инфраструктуре.
Также враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза нанесения ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.
Противник, несмотря на большие потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вместе с тем враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Эти сутки огневому влиянию подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Студенок, Порохонь, Шпиль, Павловка, Пономаренки Сумской области и Красная Заря, Лукьянцы, Огурцово, Фиголовка Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Западное, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва и Белогоровка – Луганской.
На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Пивденное и Майорск Донецкой области.
На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка в Донецкой области.
На Запорожском направлении огневому поражению подвеглись районы Времивки Донецкой области и Ольговского, Малиновки, Гуляйполя, Степного, Новоандреевки и Чаривного Запорожской области.
На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также Очаков Николаевской области.
В населенном пункте Железный Порт временно занятой территории Херсонской области российские захватчики пытаются провести паспортизацию местного населения. Для этого в село переместили паспортный стол из населенного пункта Голая Пристань. Учитывая, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение.
С целью ограничения доступа к информации граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей мобильные операторы "Феникс" и "МКС" с 11 февраля отключают мобильный интернет пользователям.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса и еще 2 важных объекта противника.
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Целых два заместителя министра обороны (включая Евкурова) приехали и "разбирались с оскорблением маленького, но гордого народа" и приняли - по результатам - такое вот замечательное решение.
И нечему тут удивляться - не для того Фанерный Маршал формирует и вооружает орды своих соплеменников, чтобы расходовать их на фронте. Они ему еще пригодятся...