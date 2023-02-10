Минобороны до сих пор не предоставило антикоррупционному комитету актуальные цены на продукты для ВСУ. Инициируем изменения законодательства о прозрачности оборонных закупок, - "слуга народа"

Глава комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина ("Слуга народа") сообщила, что Министерство обороны до сих пор не отчиталось о ценах на закупаемые для ВСУ продукты. Минобороны просит нардепов обосновать необходимость обработки депутатских запросов. В ответ Радина инициирует внесение изменений в законодательство о прозрачности цен в оборонных закупках.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло три недели после скандала по закупкам питания для военных — а Министерство обороны так и не отчиталось о ценах на продукты в этих закупках. Обещание Министра обороны предоставить членам антикоррупционного комитета информацию по актуальным ценам, по которым происходит поставка продуктов для военных — не выполнена.

Вместо этого министерство за подписью самого Министра направило комитету отписку и требует сначала "обосновать необходимость проработки вопросов, связанных с депутатской деятельностью" (цитата по ответу МО). Минобороны, извините, вы серьезно?!

Значит ли это, что и обещание по развертыванию Military Prozorro будет исполнено аналогично?

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Ждать доброй воли министерства не планирую. Полагаю, что парламент должен взять на себя ответственность за изменение правил закупок питания и другого обеспечения для военных во время войны.

Инициирую дополнительные поправки к законопроекту №8381 (о прозрачности цен в оборонных закупках), который мы уже приняли в первом чтении. Во-первых, следует установить, что цены закупок не могут быть выше рыночных цен на соответствующий период. Во-вторых, продукты нужно будет закупать как продукты, не маскируя их стоимость под необоснованными/несуществующими услугами. Наконец условия закупок должны стать максимально удобными для участия в них непосредственно производителей и ритейл-сетей для обеспечения конкуренции.

Напоминаю чиновникам, ответственным за оборонные закупки: отписки на депутатские запросы не помогут скрыть цены на продукты и товары из вещевого обеспечения военных за период с начала войны. Эти цены все равно придется обнародовать – так прямо предусмотрено законопроектом 8381 в редакции первого чтения.

Призываю чиновников не рассчитывать, что волна возмущения пройдет и можно будет вернуться к ловле "рыбки" (или яиц в килограммах) в тихой воде закрытых закупок", - заявила Радина.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.