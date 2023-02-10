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Новости Война
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ВР (27371) госзакупки (911) коррупция (8452) Минобороны (9022) еда (347) Радина (16)

Минобороны до сих пор не предоставило антикоррупционному комитету актуальные цены на продукты для ВСУ. Инициируем изменения законодательства о прозрачности оборонных закупок, - "слуга народа"

міноборони

Глава комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина ("Слуга народа") сообщила, что Министерство обороны до сих пор не отчиталось о ценах на закупаемые для ВСУ продукты. Минобороны просит нардепов обосновать необходимость обработки депутатских запросов. В ответ Радина инициирует внесение изменений в законодательство о прозрачности цен в оборонных закупках.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло три недели после скандала по закупкам питания для военных — а Министерство обороны так и не отчиталось о ценах на продукты в этих закупках. Обещание Министра обороны предоставить членам антикоррупционного комитета информацию по актуальным ценам, по которым происходит поставка продуктов для военных — не выполнена.

Вместо этого министерство за подписью самого Министра направило комитету отписку и требует сначала "обосновать необходимость проработки вопросов, связанных с депутатской деятельностью" (цитата по ответу МО). Минобороны, извините, вы серьезно?!

Значит ли это, что и обещание по развертыванию Military Prozorro будет исполнено аналогично?

Также читайте: Комитет безопасности Рады вернулся к аудиту закупок Минобороны, - "слуга народа" Вениславский

Ждать доброй воли министерства не планирую. Полагаю, что парламент должен взять на себя ответственность за изменение правил закупок питания и другого обеспечения для военных во время войны.

Инициирую дополнительные поправки к законопроекту №8381 (о прозрачности цен в оборонных закупках), который мы уже приняли в первом чтении. Во-первых, следует установить, что цены закупок не могут быть выше рыночных цен на соответствующий период. Во-вторых, продукты нужно будет закупать как продукты, не маскируя их стоимость под необоснованными/несуществующими услугами. Наконец условия закупок должны стать максимально удобными для участия в них непосредственно производителей и ритейл-сетей для обеспечения конкуренции.

Напоминаю чиновникам, ответственным за оборонные закупки: отписки на депутатские запросы не помогут скрыть цены на продукты и товары из вещевого обеспечения военных за период с начала войны. Эти цены все равно придется обнародовать – так прямо предусмотрено законопроектом 8381 в редакции первого чтения.

Призываю чиновников не рассчитывать, что волна возмущения пройдет и можно будет вернуться к ловле "рыбки" (или яиц в килограммах) в тихой воде закрытых закупок", - заявила Радина.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.
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Топ комментарии
+24
А просто повернути "Прозорро" - не варіант? Красти не можливо?
Ну а стосовно
"обґрунтувати необхідність опрацювання питань, пов'язаних із депутатською діяльністю" (цитата із відповіді МО)" Джерело:
то нема чому дивуватись: вони ж усі з юридичною освітою! Тому знати те, що Україна ПАРЛАМЕНТСЬКО-Президентська республіка вони не можуть, бо з цього "не прібарахлішся". Я взагалі підозрюю, що "гарант Конституції" саму Конституцію не читав, не кажучи вже про інші закони...
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10.02.2023 19:17
+19
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxDjqMkl0W9Q4R_PbZ1Sc9uyrAFtzrgUOx

критичне мислення:
Сьогодні ця потвора "лідер думок", на етерах Г+Г та "взірець патріота"... ска
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10.02.2023 19:17
+12
Рівне. Як кажуть, не яйцями єдиними
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10.02.2023 19:24
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Правила форума Совет форумчан
А просто повернути "Прозорро" - не варіант? Красти не можливо?
Ну а стосовно
"обґрунтувати необхідність опрацювання питань, пов'язаних із депутатською діяльністю" (цитата із відповіді МО)" Джерело:
то нема чому дивуватись: вони ж усі з юридичною освітою! Тому знати те, що Україна ПАРЛАМЕНТСЬКО-Президентська республіка вони не можуть, бо з цього "не прібарахлішся". Я взагалі підозрюю, що "гарант Конституції" саму Конституцію не читав, не кажучи вже про інші закони...
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10.02.2023 19:17 Ответить
Як би мені не подобався комуністичний Китай, але метод боротьби з корупціонерами мені подобається...

Хоча стопе, а суд Лінча від китайського чим буде відрізнятися?

Хлопці - національно-визвольна війна тільки починається.
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10.02.2023 19:31 Ответить
Якщо від кацапів і відіб'ємося, то від євреївського іга навряд чи.
Це ще те плем'я.
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10.02.2023 19:56 Ответить
Чи означає це, що і обіцянка щодо розгортання Military Prozorro буде виконана аналогічно? - питає шановна пані у міністра Рєзнікова, хоча здогадується що міністр послав і її і все суспільство накуй, саме так як йому вказали з ОП.
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11.02.2023 10:30 Ответить
Про темні його ''дєлішки'' тут================''Олексій Резніков: кілька фактів з життя самозваного «миротворця»
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11.02.2023 10:57 Ответить
це вони за народ переживають
бо як що покажуть реальні ціни закупок.
ми ****** всією Україною а партнери чи союзники перехристяться і пошлють нас накуй
то ж це дуже мудре рішення, не показувати договори
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11.02.2023 16:18 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxDjqMkl0W9Q4R_PbZ1Sc9uyrAFtzrgUOx

критичне мислення:
Сьогодні ця потвора "лідер думок", на етерах Г+Г та "взірець патріота"... ска
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10.02.2023 19:17 Ответить
Это еще и "антикоррупционер"...
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10.02.2023 19:21 Ответить
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10.02.2023 19:22 Ответить
Без коментарів
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10.02.2023 19:18 Ответить
так резніков ще не всі яйця по 17 грн скупив.. от і не дає
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10.02.2023 19:20 Ответить
"- где ты работаешь?
- это государственная тайна!
- а что ты делаешь?
- это военная тайна!
- а сколько тебе платят?
- по 17 грн за кило яєць!" ))
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10.02.2023 19:21 Ответить
Рівне. Як кажуть, не яйцями єдиними
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10.02.2023 19:24 Ответить
Зеленському реально вставили винта в одне місце для прискорення реформ та боротьби з корупцією. Дякуємо ревізорам зі США та іншим Європейським союзникам.
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10.02.2023 19:38 Ответить
собі "подякуй" за те, що ти привів на нашу біду зелю і його шоблу у владу.
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10.02.2023 20:02 Ответить
Контра не спить?)))
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10.02.2023 20:09 Ответить
До речі ви переглянули?

УХВАЛА
ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України П. Порошенка щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про позбавлення В. Януковича звання Президента України"

м. Київ
10 грудня 2019 року
№ 12-уп/2019

Справа № 1-9/2018(1593/15)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012u710-19#Text
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10.02.2023 20:54 Ответить
корупція як здоровенна ріпка - тянуть потянуть, а витягти не можуть
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10.02.2023 19:38 Ответить
І правильно! Нерви військових, психіку наріду і власні хребти шкури і жопи треба берегти.
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10.02.2023 19:40 Ответить
здєрмак не дозволяє оголошувати реальні ціни "зе лідору" і "зе поцріоту ,котрого "зе лідор" призначив міністром в МО і головним відповідальним ,за грабунок української казни "
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10.02.2023 19:55 Ответить
Ще не всі гроші роздерибанили.
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10.02.2023 19:56 Ответить
якщо досі суспільству не продемонстрували (та, нехай не всьому суспільству... нехай, скажімо, лише журналістам, які писали про цю корупцію - Ніколову, Бутусову, тощо) накладних і платіжок по яким закуповувались харчі для згаданих в публікації Ніколова військових частин - то це означає, що грубо кажучи, в міноборони таки справді купували яйце по 17грн/шт.
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10.02.2023 19:58 Ответить
Рєзніковичу вийшла індульгенція від ОПи.
Тепер він може на всіх свій обрізаний хер класти.
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10.02.2023 19:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=y__f2iett2o НА ЦІЙ СХЕМІ ВКРАЛИ 800 МІЛЬЙОНІВ У ЗСУ! Зять Юлії Тимошенко причетний до оборудок на закупівлі продуктів харчування.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iTz4MAHsMO8 Пропало все! Уявити собі що Юлія Тимошенко складе мандат - неможливо.
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10.02.2023 20:13 Ответить
якій зять?
отой бріт?
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11.02.2023 09:26 Ответить
вийшов із летаргічного сну? Свого вАна знайшла, обрізаного...
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12.02.2023 00:02 Ответить
Артур Чечеткин не просто зять Юлии Владимировны. К примеру, беглый нардеп, который обвинялся в присвоении госимущества, Александр Онищенко на вопрос, кто конкретно занимается над решением "его вопроса" в суде ответил "Артур Чечеткин".
https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/chem-izvesten-amerikanskij-zyat-timoshenko-skandalyi-s-proslushkoj-i-obvineniya-v-hischeniyah-na-goskorporatsii.htm

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13.02.2023 12:58 Ответить
какахи
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10.02.2023 20:30 Ответить
Hmmm,
people complaining should think,
how they would have chosen one's egg,
and if they read all little paragraphs of
some insurance contract themselves.

The one, who is without guilt,
may throw the first egg.

Rexnicov had chosen some middle price,
or his subordinate manager.

The Old Testament says: Thou shall not
step left or right from the Golden Middle.

I know it myself, if prices were told for
a project:
very cheap dumping,
to full moon prices.

As an employee, would you rather work
for the expensive company,
or for the discounter ?

The cheap one could be considered doing
you a favour (loves you),
while the expensive one could be considered
wants to be loved by you.

The cheap one might give luck to you,
while the expensive one is given luck by you.

Overall, my life experience tells me,
that cheap in majority cases does not
mean bad quality;
though I had have only peace time experience.

But, what if, the cheap one does not deliver
during war time,
by destruction of infrastructure -
potatoes get roots, hens do not lay eggs, ... ?

I also think, that Mrs. Anastasia Radina has some personal interest in that case,
maybe she had been one of the bidders ?

Now, fighting Soviet Union of Dr Notin 2.0
shapes a Communist Ukraine 2.0 .
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10.02.2023 20:33 Ответить
типа сн и минобороны это не одно и то же... правая рука не знает про левую
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10.02.2023 20:43 Ответить
Забалакана у ЗМІ тема корупційної безкарності ПРИВЛАДНИХ Шмигаля-Резніченка, у забезпечені харчуванням, речовим, медициною, пальним, ремонтними штатними підрозділами Захисників України, не завершилася РЕАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ НА ПЕРЕДОВІЙ‼️‼️‼️
Додати до цього ще й совкову відрижку, на рівні деяких комбригів, щодо бережливого ставлення до Захисників України на передовій ‼️❤️🇺🇦❤️‼️🇺🇦

Україна на московія, кров людська не водиця, необдумано та безкарно проливати її не годиться 🇺🇦‼️❤️🤯🤬🤔😡⚔️🪖‼️‼️‼️
Бо після Перемоги комбриги загиблих Захисників не повернуть рідним, а генеральські лампаси можуть і горло передавити….
Командирам за 10 років війни, достатньо часу було МИСЛИТИ не совковою тактикою!
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10.02.2023 20:49 Ответить
Панове!
Хочу выступить в защиту
Министерства Обороны
Надо же для начала
Весы закупить
Чтобы яйца взвесить!
А где их сейчас купишь?
Они же после рекламы Резникова
Небось взлетели в цене?
Надеюсь, дешевле Леопардов?
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11.02.2023 10:18 Ответить
Ніхто нікого не посадить !!!!! рука руку миє . ці затримання тільки для піару. сволота
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11.02.2023 10:34 Ответить
Резніков мав в сраці Верховну Раду, комітети і тим більш депутатів. Перший переляк пройшов, Банкова прикрила корупцію в міністерстві, ну і слава богу! Можна продовжувати в цьому ж дусі...
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11.02.2023 11:45 Ответить
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11.02.2023 12:39 Ответить
дайте ссиль на повідомлення, будьласка, бо на ресурсах Європейської солідарності такого повідомлення не знайшов
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11.02.2023 22:59 Ответить
Олександр Дракін

Олександр Дракін

Ця інфа в ФБ від

Олександр Дракін

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Работа



Головний спеціаліст зі спеціальної роботи. в https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D1%96%D1%87-523820951481448/ Мотор Січ

20 мая 2003 г. - настоящее время

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Работа



Головний спеціаліст зі спеціальної роботи. в https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D1%96%D1%87-523820951481448/ Мотор Січ

20 мая 2003 г. - настоящее время
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12.02.2023 10:55 Ответить
Ми сміємось, що міноборони росії розікрало кошти на російську армію, а наше МО робить те саме весь час і ще й під час війни. То повинен Рєзніков нести якусь відповідальність, чи він "чесна й порядна людина" тому хай крадуть далі, бо вони інакше захворіють і помруть.
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11.02.2023 16:28 Ответить
Зєлєборос - Слуга наріду, кусаючий себе за дупу (с)
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11.02.2023 23:49 Ответить
Ну что тут скажешь положили большой и толстый на каждого Украинца, защитника и всех тех кто помогает ЗСУ.... зеленым на всех насрать...
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12.02.2023 20:11 Ответить
Друзі, страшна корупція у ЗСУ, інформація з перших рук, воїни були на ротації після страшних втрат на Донбасі у Вінницькій обл, це Україна і заслужили одноразове харчування,
2. Перебували на службі під Молдовою, воїни розрахувалися за харчування зі своєї зарплати, бо було незручно перед місцевими жінками, яким командування "забуло" перерахувати кошти.
Я думаю багато людей знають ці факти, може досить це замовчувати, дорога ціна свободи в Україні, ціна життя людей.
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01.03.2023 10:23 Ответить
 
 