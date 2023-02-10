Минобороны до сих пор не предоставило антикоррупционному комитету актуальные цены на продукты для ВСУ. Инициируем изменения законодательства о прозрачности оборонных закупок, - "слуга народа"
Глава комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина ("Слуга народа") сообщила, что Министерство обороны до сих пор не отчиталось о ценах на закупаемые для ВСУ продукты. Минобороны просит нардепов обосновать необходимость обработки депутатских запросов. В ответ Радина инициирует внесение изменений в законодательство о прозрачности цен в оборонных закупках.
Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Прошло три недели после скандала по закупкам питания для военных — а Министерство обороны так и не отчиталось о ценах на продукты в этих закупках. Обещание Министра обороны предоставить членам антикоррупционного комитета информацию по актуальным ценам, по которым происходит поставка продуктов для военных — не выполнена.
Вместо этого министерство за подписью самого Министра направило комитету отписку и требует сначала "обосновать необходимость проработки вопросов, связанных с депутатской деятельностью" (цитата по ответу МО). Минобороны, извините, вы серьезно?!
Значит ли это, что и обещание по развертыванию Military Prozorro будет исполнено аналогично?
Ждать доброй воли министерства не планирую. Полагаю, что парламент должен взять на себя ответственность за изменение правил закупок питания и другого обеспечения для военных во время войны.
Инициирую дополнительные поправки к законопроекту №8381 (о прозрачности цен в оборонных закупках), который мы уже приняли в первом чтении. Во-первых, следует установить, что цены закупок не могут быть выше рыночных цен на соответствующий период. Во-вторых, продукты нужно будет закупать как продукты, не маскируя их стоимость под необоснованными/несуществующими услугами. Наконец условия закупок должны стать максимально удобными для участия в них непосредственно производителей и ритейл-сетей для обеспечения конкуренции.
Напоминаю чиновникам, ответственным за оборонные закупки: отписки на депутатские запросы не помогут скрыть цены на продукты и товары из вещевого обеспечения военных за период с начала войны. Эти цены все равно придется обнародовать – так прямо предусмотрено законопроектом 8381 в редакции первого чтения.
Призываю чиновников не рассчитывать, что волна возмущения пройдет и можно будет вернуться к ловле "рыбки" (или яиц в килограммах) в тихой воде закрытых закупок", - заявила Радина.
Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.
В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.
Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.
Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.
Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.
НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.
Пожалуйста, подождите...
Ну а стосовно
"обґрунтувати необхідність опрацювання питань, пов'язаних із депутатською діяльністю" (цитата із відповіді МО)" Джерело:
то нема чому дивуватись: вони ж усі з юридичною освітою! Тому знати те, що Україна ПАРЛАМЕНТСЬКО-Президентська республіка вони не можуть, бо з цього "не прібарахлішся". Я взагалі підозрюю, що "гарант Конституції" саму Конституцію не читав, не кажучи вже про інші закони...
Хоча стопе, а суд Лінча від китайського чим буде відрізнятися?
Хлопці - національно-визвольна війна тільки починається.
Це ще те плем'я.
бо як що покажуть реальні ціни закупок.
ми ****** всією Україною а партнери чи союзники перехристяться і пошлють нас накуй
то ж це дуже мудре рішення, не показувати договори
критичне мислення:
Сьогодні ця потвора "лідер думок", на етерах Г+Г та "взірець патріота"... ска
- это государственная тайна!
- а что ты делаешь?
- это военная тайна!
- а сколько тебе платят?
- по 17 грн за кило яєць!" ))
УХВАЛА
ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України П. Порошенка щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про позбавлення В. Януковича звання Президента України"
м. Київ
10 грудня 2019 року
№ 12-уп/2019
Справа № 1-9/2018(1593/15)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012u710-19#Text
Тепер він може на всіх свій обрізаний хер класти.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iTz4MAHsMO8 Пропало все! Уявити собі що Юлія Тимошенко складе мандат - неможливо.
отой бріт?
https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/chem-izvesten-amerikanskij-zyat-timoshenko-skandalyi-s-proslushkoj-i-obvineniya-v-hischeniyah-na-goskorporatsii.htm
people complaining should think,
how they would have chosen one's egg,
and if they read all little paragraphs of
some insurance contract themselves.
The one, who is without guilt,
may throw the first egg.
Rexnicov had chosen some middle price,
or his subordinate manager.
The Old Testament says: Thou shall not
step left or right from the Golden Middle.
I know it myself, if prices were told for
a project:
very cheap dumping,
to full moon prices.
As an employee, would you rather work
for the expensive company,
or for the discounter ?
The cheap one could be considered doing
you a favour (loves you),
while the expensive one could be considered
wants to be loved by you.
The cheap one might give luck to you,
while the expensive one is given luck by you.
Overall, my life experience tells me,
that cheap in majority cases does not
mean bad quality;
though I had have only peace time experience.
But, what if, the cheap one does not deliver
during war time,
by destruction of infrastructure -
potatoes get roots, hens do not lay eggs, ... ?
I also think, that Mrs. Anastasia Radina has some personal interest in that case,
maybe she had been one of the bidders ?
Now, fighting Soviet Union of Dr Notin 2.0
shapes a Communist Ukraine 2.0 .
Додати до цього ще й совкову відрижку, на рівні деяких комбригів, щодо бережливого ставлення до Захисників України на передовій ‼️❤️🇺🇦❤️‼️🇺🇦
Україна на московія, кров людська не водиця, необдумано та безкарно проливати її не годиться 🇺🇦‼️❤️🤯🤬🤔😡⚔️🪖‼️‼️‼️
Бо після Перемоги комбриги загиблих Захисників не повернуть рідним, а генеральські лампаси можуть і горло передавити….
Командирам за 10 років війни, достатньо часу було МИСЛИТИ не совковою тактикою!
Хочу выступить в защиту
Министерства Обороны
Надо же для начала
Весы закупить
Чтобы яйца взвесить!
А где их сейчас купишь?
Они же после рекламы Резникова
Небось взлетели в цене?
Надеюсь, дешевле Леопардов?
Олександр Дракін
Ця інфа в ФБ від
Олександр Дракін
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Работа
Головний спеціаліст зі спеціальної роботи. в https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D1%96%D1%87-523820951481448/ Мотор Січ
20 мая 2003 г. - настоящее время
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Работа
Головний спеціаліст зі спеціальної роботи. в https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D1%96%D1%87-523820951481448/ Мотор Січ
20 мая 2003 г. - настоящее время
2. Перебували на службі під Молдовою, воїни розрахувалися за харчування зі своєї зарплати, бо було незручно перед місцевими жінками, яким командування "забуло" перерахувати кошти.
Я думаю багато людей знають ці факти, може досить це замовчувати, дорога ціна свободи в Україні, ціна життя людей.