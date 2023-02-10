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Новости Война
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Боррель о российских обстрелах: ЕС будет помогать Украине защищаться, пока она не победит

боррель

Европейский Союз будет помогать Украине защищаться до тех пор, пока она не победит.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия снова атакует Киев, Харьков, Запорожье, Львов и другие города Украины, а также нарушила воздушное пространство Молдовы. ЕС будет помогать Украине защищаться, пока она не победит", - написал он.

Также читайте: Евросоюз не будет отправлять своих военных в Украину, - Боррель

По словам Борреля, бомбардировка Россией украинских гражданских объектов является военным преступлением, и не останется безнаказанной.
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Топ комментарии
+6
"... захищатися, доки не переможе...". Навіть звучить по дурному.
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10.02.2023 20:04
+5
Борель то порожнє місце. Пустодзвін. По-простому ********. Він ні за що не відповідає і нічого не рішає і не має впливу на прийняття рішень по озброєннях. Просто відбуває номер, їздить і *******.
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10.02.2023 20:07
+3
Перемогти захищаючись по Боррелю це не встигнути вмерти до того як твій вбивця захекається та впаде від втоми.
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10.02.2023 20:18
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ЄС не обіцяє! Військова допомога пре на межі можливостей логістики.
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10.02.2023 20:00 Ответить
"... захищатися, доки не переможе...". Навіть звучить по дурному.
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10.02.2023 20:04 Ответить
Борель то порожнє місце. Пустодзвін. По-простому ********. Він ні за що не відповідає і нічого не рішає і не має впливу на прийняття рішень по озброєннях. Просто відбуває номер, їздить і *******.
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10.02.2023 20:07 Ответить
Захищаючись перемогти дуже важко!
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10.02.2023 20:14 Ответить
Перемогти захищаючись по Боррелю це не встигнути вмерти до того як твій вбивця захекається та впаде від втоми.
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10.02.2023 20:18 Ответить
Ура!
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10.02.2023 20:20 Ответить
Це бореліоз. Хвороба така.
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10.02.2023 20:42 Ответить
As long, as soldiers and civilians are dying,
there seems to be no hurry.

Communist Dr. Notin has speed up his production,
West European Politicians produce more speech.
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10.02.2023 20:53 Ответить
******** випорожнюють весь арсенал накопичений СССРом + плагіат(обмежений клептоманами). Європу приспали дешевою сировиною і дешевою рабсилою, але все змінилось. Захід оговтався і мобілізується, побачивши червоний оскал пекіна і клоаку цивілізації, засрашу.
Мости для відступу спалені. Починається глобальна заруба. Чи почнеться Третя Світова? Це питання кількох місяців.
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10.02.2023 21:01 Ответить
Баррелю на заметку: защищаясь, победить нельзя!!!..
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11.02.2023 04:00 Ответить
Маячня
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11.02.2023 05:42 Ответить
 
 