Боррель о российских обстрелах: ЕС будет помогать Украине защищаться, пока она не победит
Европейский Союз будет помогать Украине защищаться до тех пор, пока она не победит.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия снова атакует Киев, Харьков, Запорожье, Львов и другие города Украины, а также нарушила воздушное пространство Молдовы. ЕС будет помогать Украине защищаться, пока она не победит", - написал он.
По словам Борреля, бомбардировка Россией украинских гражданских объектов является военным преступлением, и не останется безнаказанной.
Топ комментарии
+6 Al-Goritm Ain-Moment
показать весь комментарий10.02.2023 20:04
+5 Ярема Стогін b9074bab
показать весь комментарий10.02.2023 20:07
+3 Михаил Дужик 7acbc3a9
показать весь комментарий10.02.2023 20:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
there seems to be no hurry.
Communist Dr. Notin has speed up his production,
West European Politicians produce more speech.
Мости для відступу спалені. Починається глобальна заруба. Чи почнеться Третя Світова? Це питання кількох місяців.