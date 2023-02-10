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Новости Борьба с коррупцией
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коррупция (8452) обыск (1882) СБУ (19456) таможня (1925) Шабунин (523) ГБР (2812) Татаров Олег (366)

Шабунин о массовых обысках на таможне: "Орлы" Татарова из ГБР, сообщите о судебных заседаниях по мерам пресечения подозреваемым. Вам же нечего скрывать?

дбр

ГБР и СБУ рапортуют о масштабной операции с обысками на таможне. Это напоминает "самую большую антикоррупционную операцию" в истории Украины, когда орлы Матиоса-Луценко-Авакова свозили вертолетами в Киев налоговиков. Эта операция закончилась ничем. Вот примерно такого следует ожидать от нынешних обысков ГБР на таможне. И от недавних – в налоговой.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР и СБУ рапортуют о масштабной операции с обысками на таможне.

География широкая, пафосные релизы, фотографии красивые, миллиарды-миллионы немалые.

Знаете, что это мне напоминает? "Наибольшую антикоррупционную операцию" в истории Украины, когда орлы Матиоса-Луценко-Авакова свозили вертолетами в Киев налоговиков.

Тогда в 2017 году тоже все выглядело масштабно. Задержание в 15 областях, 450 обысков с участием 2000 полицейских и 500 прокуроров.

Также читайте: СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц. ФОТОрепортаж

Тогда заявляли о почти 100 млрд. грн. убытков. Впечатляет? Впечатляет.

И что? И чем та "операция" закончилась? Ничем. Вот реально. Просто пшик.

Кого отпустили под залог. В тот же день. Кого отпустили под личное обязательство. Кто-то скрылся.

А знаете, сколько из тех десятков задержанных села? С реальными тюремными сроками – ноль.

Знаете, сколько было возмещено ущерба? Через год Матиос упомянул о 26 млн. грн. из 100 млрд…

Вот примерно такого следует ожидать от нынешних обысков ГБР на таможне. И от недавних – в налоговой.

Вы, кстати, что-то слышали о вручении подозрения даме со списком-желаний? Может о суде по мере пресечения? Вот и оно.

Похоже, что последние активности ГБР\ОГП - это не криминальный процесс и обеспечение справедливости. Это о коммуникационных кампаниях и PR.

Также читайте: Послы G7 призывают возобновить в Украине электронное декларирование

Уважаемые, "орлы" Татарова из ГБР\ОГП, пожалуйста, сообщите о судебных заседаниях по мерам пресечения подозреваемым. А не как в прошлый раз…

Время и место заседания суда можно разослать медиа так же, как вы разослали фоточки. Вам же нечего скрывать, правда?" – заявил Шабунин.
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Топ комментарии
+10
Какая разница где обитает чиновник, который уже лет 5 как никто, в то время когда действующие "орлы" потрошат бюджет в десятки раз мощнее и прямо на наших глазах?
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10.02.2023 20:29
+10
ДБР це не про боротьбу з корупцією. Це зазвичай просто дешеве шоу.
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10.02.2023 20:31
+7
А где сейчас ублюдок матиос ? Обороняет Прагу или Париж?
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10.02.2023 20:17
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10.02.2023 20:15 Ответить
Ага, щазз.
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10.02.2023 20:16 Ответить
А где сейчас ублюдок матиос ? Обороняет Прагу или Париж?
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10.02.2023 20:17 Ответить
Там же де рябошапка, чумак, беняДіктова, симоненко.
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10.02.2023 20:26 Ответить
у рябошапки трое несовершеннолетних детей
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10.02.2023 20:32 Ответить
Ну і? Це заважає йому жити за кордоном чи відповідати перед законом?
До речі, на фротні воюють чоловіки у яких 5 і більше неповнолітніх дітей.
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10.02.2023 20:44 Ответить
как это делает его меньшей мразью? ему с клоуном еще за оговор Рифа отвечать
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11.02.2023 00:20 Ответить
Какая разница где обитает чиновник, который уже лет 5 как никто, в то время когда действующие "орлы" потрошат бюджет в десятки раз мощнее и прямо на наших глазах?
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10.02.2023 20:29 Ответить
ДБР та СБУ - зелені 🤡🤡🤡
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10.02.2023 20:18 Ответить
Вчора Гетьманцев заявив, що це фігня повна.
Був на засіданні, керівничку київської митниці звинувачують в розкраданні 35 млрд грн на ндс.
Працює вона 2 роки.
За рік оборот по тому ндс - 5 млрд.
Звідки решта?
Каже, заткнулися і пішли.
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10.02.2023 20:26 Ответить
Панове юристи! (не ті, що мають "диплом юриста", як найвеличніший, а реальні правознавці) Прошу, поясніть: обшук проводиться по рішенню суду (мо й прокуратура теж може дозвіл видати), чи без будь-яких рішень/дозволів і самими слідчими за умови доцільності проведення таких дій?
Які перспективи справи, де обшуки були проведені з порушенням законодавства?

Сподіваюсь, що ніколи мені такі знання не ************, але тут цікаво...
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10.02.2023 20:28 Ответить
Не юрист. Але звісно по рішенню суду.
можете в інтернеті почитати:

«На відміну від діяльності «звичайного» судді, слідчий суддя бере участь та здійснює контроль у кримінальному провадженні ще ДО того, як обвинувальний акт надіслано до суду, тобто на етапі досудового розслідування.

Слідчий суддя працює поряд із слідчими, наприклад, надає слідчим дозвіл на вчинення тих чи інших дій, при цьому, стежить за дотриманням прав та свобод учасників кримінального провадження, убезпечуючи їх від зловживань владою слідчого чи прокурора (принаймні повинен).»
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10.02.2023 20:38 Ответить
ДБР це не про боротьбу з корупцією. Це зазвичай просто дешеве шоу.
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10.02.2023 20:31 Ответить
Точно. Як і весь 95 квартал.
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10.02.2023 21:02 Ответить
собака гавкает а караван идёт. восточная мудрость.
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10.02.2023 20:45 Ответить
У цьому прислів'ї більше позитиву ніж у діях ДБР.
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10.02.2023 21:04 Ответить
ДБР проводить оборудки на митниці - так точніше.
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10.02.2023 20:47 Ответить
А що не зрозуміло? Забирають "бізнес" просто.... те саме що й у 2017 було.
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10.02.2023 20:49 Ответить
Відосики від офісу призедента
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10.02.2023 20:50 Ответить
Бариги сідають на потоки, а Шабуніна не запросили! Ганьба!
Дайте вже людині гранта на біле польто!
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10.02.2023 21:15 Ответить
Певне,нічого їм усім не буде і нічого вони не бояться,а на випадок чогось небезпечного зі сторони розлюченого народу-сядуть дружно в гелікоптери з охороною,та й до багатої Європи,а там з мільярдами приймуть,бо не в них крали. Єдине,що їх неминуче чекає-Божий суд,де вони не відкупляться і Господь спитає за все та й вирок буде дуже страшний...і непоправний.
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10.02.2023 21:24 Ответить
А я знав! Що вилезе якась істота і накине лайна на Шабуніна. Звідки ці піда...си?
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10.02.2023 21:24 Ответить
Увесь той шум схожий на відвертання очей від чогось суттєво важливого. І ще не весна... Щоб садити😁. А може просто треба зробити так: до рішення суду про покарання унеможливити для сімей підозрюваних користування рахунками в банках, продавати/здавати в аренду майно. Виїзд за кордон підозрюваних та членів їх сімей. На прожиття - не більше 2100 гривень (такі пенсії отримують кілька мільйонів пенсіонерів)
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10.02.2023 21:38 Ответить
А це - вишенька на торті - свіжачок від Бутусова, умним сподобається - http://www.youtube.com/watch?v=iL9KEwkJ5zY www.youtube.com/watch?v=iL9KEwkJ5zY https://www.youtube.com/watch?v=iL9KEwkJ5zY

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10.02.2023 21:49 Ответить
А яка роль наріду у всій цій виставі? Раз в 4 роки прийти, "вибрати" чергових упирів,а потім спостерігати "цирк на дроті" і плювати в дзеркало?..Хоча про дзеркало,то я дуже оптимістично.
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10.02.2023 22:42 Ответить
 
 