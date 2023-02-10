Шабунин о массовых обысках на таможне: "Орлы" Татарова из ГБР, сообщите о судебных заседаниях по мерам пресечения подозреваемым. Вам же нечего скрывать?
ГБР и СБУ рапортуют о масштабной операции с обысками на таможне. Это напоминает "самую большую антикоррупционную операцию" в истории Украины, когда орлы Матиоса-Луценко-Авакова свозили вертолетами в Киев налоговиков. Эта операция закончилась ничем. Вот примерно такого следует ожидать от нынешних обысков ГБР на таможне. И от недавних – в налоговой.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"ГБР и СБУ рапортуют о масштабной операции с обысками на таможне.
География широкая, пафосные релизы, фотографии красивые, миллиарды-миллионы немалые.
Знаете, что это мне напоминает? "Наибольшую антикоррупционную операцию" в истории Украины, когда орлы Матиоса-Луценко-Авакова свозили вертолетами в Киев налоговиков.
Тогда в 2017 году тоже все выглядело масштабно. Задержание в 15 областях, 450 обысков с участием 2000 полицейских и 500 прокуроров.
Тогда заявляли о почти 100 млрд. грн. убытков. Впечатляет? Впечатляет.
И что? И чем та "операция" закончилась? Ничем. Вот реально. Просто пшик.
Кого отпустили под залог. В тот же день. Кого отпустили под личное обязательство. Кто-то скрылся.
А знаете, сколько из тех десятков задержанных села? С реальными тюремными сроками – ноль.
Знаете, сколько было возмещено ущерба? Через год Матиос упомянул о 26 млн. грн. из 100 млрд…
Вот примерно такого следует ожидать от нынешних обысков ГБР на таможне. И от недавних – в налоговой.
Вы, кстати, что-то слышали о вручении подозрения даме со списком-желаний? Может о суде по мере пресечения? Вот и оно.
Похоже, что последние активности ГБР\ОГП - это не криминальный процесс и обеспечение справедливости. Это о коммуникационных кампаниях и PR.
Уважаемые, "орлы" Татарова из ГБР\ОГП, пожалуйста, сообщите о судебных заседаниях по мерам пресечения подозреваемым. А не как в прошлый раз…
Время и место заседания суда можно разослать медиа так же, как вы разослали фоточки. Вам же нечего скрывать, правда?" – заявил Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
До речі, на фротні воюють чоловіки у яких 5 і більше неповнолітніх дітей.
Був на засіданні, керівничку київської митниці звинувачують в розкраданні 35 млрд грн на ндс.
Працює вона 2 роки.
За рік оборот по тому ндс - 5 млрд.
Звідки решта?
Каже, заткнулися і пішли.
Які перспективи справи, де обшуки були проведені з порушенням законодавства?
Сподіваюсь, що ніколи мені такі знання не ************, але тут цікаво...
можете в інтернеті почитати:
«На відміну від діяльності «звичайного» судді, слідчий суддя бере участь та здійснює контроль у кримінальному провадженні ще ДО того, як обвинувальний акт надіслано до суду, тобто на етапі досудового розслідування.
Слідчий суддя працює поряд із слідчими, наприклад, надає слідчим дозвіл на вчинення тих чи інших дій, при цьому, стежить за дотриманням прав та свобод учасників кримінального провадження, убезпечуючи їх від зловживань владою слідчого чи прокурора (принаймні повинен).»
Дайте вже людині гранта на біле польто!