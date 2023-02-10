Российская ракетная атака на энергоинфраструктуру Украины привела к остановке одного из блоков Хмельницкой АЭС, – МАГАТЭ
Из-за обстрела российскими военными энергетической инфраструктуры Украины 10 февраля остановился один из блоков Хмельницкой АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что две из трех действующих АЭС – Ривненская и Южноукраинская – в качестве упреждающей меры снизили выход электроэнергии, из-за нестабильности электросети в результате обстрела также остановился один из блоков Хмельницкой АЭС", – говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии.
Согласно сообщению, находящиеся на станциях миссии МАГАТЭ подтвердили эти события, а также показали, что все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС сработали должным образом.
Напоминаем, по данным министра энергетики Германа Галущенко, в результате дроновой и ракетной атак российских захватчиков зафиксировано попадание в энергообъекты в шести областях. ДТЭК сообщил о повреждении четырех его ТЭС.
По сообщению АО "Хмельницкоблэнерго", в результате ракетных обстрелов 10 февраля большая часть города Хмельницкого и ряда районов области была обесточена.
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просто терпіти, сціпивши зуби, приведе до повного блекауту..
потрібно бити на випередження
"Українській владі" вигідно затягувати війну.. Клянчить гроші (і красти їх)
Подивився на мапу тривог - немає нічної тривоги в цій області. В коментарях люди написали, що мабуть, глушаки на "шахеди" поставили, то й не почули його.