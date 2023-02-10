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Новости Война
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МАГАТЭ (360) обстрел (25728) атомная энергетика (292) Хмельницкая АЭС (36)

Российская ракетная атака на энергоинфраструктуру Украины привела к остановке одного из блоков Хмельницкой АЭС, – МАГАТЭ

аес,хмельницька

Из-за обстрела российскими военными энергетической инфраструктуры Украины 10 февраля остановился один из блоков Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что две из трех действующих АЭС – Ривненская и Южноукраинская – в качестве упреждающей меры снизили выход электроэнергии, из-за нестабильности электросети в результате обстрела также остановился один из блоков Хмельницкой АЭС", – говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии.

Согласно сообщению, находящиеся на станциях миссии МАГАТЭ подтвердили эти события, а также показали, что все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС сработали должным образом.

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Напоминаем, по данным министра энергетики Германа Галущенко, в результате дроновой и ракетной атак российских захватчиков зафиксировано попадание в энергообъекты в шести областях. ДТЭК сообщил о повреждении четырех его ТЭС.

По сообщению АО "Хмельницкоблэнерго", в результате ракетных обстрелов 10 февраля большая часть города Хмельницкого и ряда районов области была обесточена.

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повільно, але кацапи вигризають енергосистему
просто терпіти, сціпивши зуби, приведе до повного блекауту..
потрібно бити на випередження
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10.02.2023 20:40 Ответить
Асфальтом якось теє во...Не комільфо.
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10.02.2023 20:47 Ответить
Те ж писав,а мені відповіли,що нічого москалі не знищили(Людям не доходить,що той відсоток незбитих ракет і робить свою справу(
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10.02.2023 20:48 Ответить
При владі в Україні стоять путінські агенти - тому в кацапстані ще не атаковані різні електростанції. Всі ці розповіді з приводу: "Захід нам не дозволяє" - для ідіотів.
"Українській владі" вигідно затягувати війну.. Клянчить гроші (і красти їх)
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10.02.2023 20:54 Ответить
Восстановят уже через неделю. Но нужны АТАКМС. Очень. И срочно. И давно.
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10.02.2023 21:17 Ответить
А чем помогут АТАКМС против стратегов? Разве что окончательно черноморские калоши загонят в Новороссийск. Нужны средства доставки на 1000 км. А такое точно не дадут.
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10.02.2023 22:47 Ответить
Британия обещала.
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11.02.2023 09:59 Ответить
Була новина десь о 8-30 про нічну атаку безпілотником (одним) об'єкту на Хмельниччині, що спричинило пожежу на об'єкті критичної інфраструктури.
Подивився на мапу тривог - немає нічної тривоги в цій області. В коментарях люди написали, що мабуть, глушаки на "шахеди" поставили, то й не почули його.
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11.02.2023 07:03 Ответить
 
 