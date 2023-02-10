Россия останется военно-способным противником, даже если проиграет в Украине, - Пентагон
Россия останется военно-способным противником, даже если проиграет в Украине.
Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналиста Джеффа Селдина в Twitter.
"Россия является серьезной угрозой, это хроническая болезнь. Даже если Россия терпит стратегическое поражение в Украине, она будет оставаться военно состоятельным противником, с которым мы должны правильно оценивать наши планы, операции и возможности, чтобы справиться с ней", - заявила она.
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+36 Денис Коновалов 0511b81c
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+28 Alex Dev 0616d21e
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+23 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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Пожалуйста, подождите...
2. Робити висновки нема чим.
З ядерною зброєю ще простіше: заплатити генералам з полковниками за повну здачу згідно всіх документів. Бо недостача нівелює мільйонну виплату. Хороший бізнес - доларовий мільйонер і законно можеш жити з сімьєю в будь-якій країні світу.
Насторожує ця риторика
Ще рік тому ви й гадки не мали про існування тієї "гідри", а зараз вже інших повчаєте про те, що воно таке, і як їм треба поводитися. Це все риторика пубертанного періоду.
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А затем левак Рузвельт откормил Сталина, построил ему 500 военных заводов - через это устроил Вторую мировую войну
була офіційна передача ядерних секретів з США до ссср, причому зрадники займали найвищі пости в уряді США.
коли ФБР хотіло перевірити вміст дипломатичної пошти, в яку совєти пхали сундуки з кресленнями та формулами - пролунав телефонний дзвінок з уряду і пошту не чіпали.
до Енштейна підіслали совіцьку шпигунку, що стала його коханкою, але він не став брати участі в ядерних проектах.
і тепер нам, українцям, дорікають зрадниками - а згадали б як воно було у них самих в 1940х роках...
Тому : 1. ЗСУ за допомогою достатньої кількості західних високотехнологічних озброєнь може вибити не лише абсолютну більшість елітних військ та значну частину звичайних, а й суттєво вивести з оберту сотні тисяч чоловіків дієздатного віку як робочу силу імперії. А це удар і по обороноздатності, і по економіці. " 2. Те ж і з *випадковою бавовною внаслідок куріння де не треба* - на підприємствах впк. 3. *Реал-політік* має запрацювати невпинно за допомогою спецслужб наступним чином - заклик до регіональних еліт - *маєте нафту, газ, золото, діаманти ? Як частина рф ви поза грою в більшості світового ринку. А як незалежні від москви Татарстан, Башкирія, Біармія (Перм), Ічкерія, Дагестан, Якутія і т.д. можете отримати певні квоти для продажу* І там же пунктик про взяття світовою спільнотою під контроль ядерних озброєнь. І от питання до *військстратегів* на кшталт винуватця даного посту - що, військо *золотого кольца роисси*, тобто власне московії дійсно буде такою страшною потугою ?) Так отож...
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С каждым днём всё веселее и веселее, особенно от того, что до сих пор не введены санкции против против РАКЕТНОЙ промышленности паРаши (первую просьбу о введении которых я услышал только месяца 3 назад, и еще, недельку назад - вторую) - дурдом на колёсах...
Рекомендую для сбережения психики тупо ничему не верить и как можно меньше ходить по новостям..., да, и действовать по обстоятельствам, сложившимся уже где-то километрах в 100 от вас (******** тупо)...
Або вони не сильні, або нерозумні.
Бо цю гадину і ТРЕБА якраз розвалити раз і назавжди, щоб вона більше не піднялася.
Бо "непокаране зло(я б сказав «недобите») повертається".
І знову все піде по колу
З іще гіршим результатом
Где врут и себе и друг другу и и память не служит умУ
История ходит по кругу:
Из крови- ао грязи- во тьму...
І одне, й друге.
Россия жаждет не любого,
а культивирует культю
от культа личности рябого.
Весь мир очнитесь!!!
Раша - угроза не только и не столько для Украины.
Недобитая Раша ввзрастит, да уже и взращивает нового Сталина и сталинский режим.
И этот следующий Сталин(Гитлер) будет намного страшнее того, котрый уже в могиле
Не станет Украины, погибнет и Европа. А США будут на "согнутых коленках."
Думайте!!! и побыстрее!!!
Так как и после развала Совка.
Главное устранить кремлинов вместе с ядерным чемоданчиком.
Остальные очень быстро примуться образовывать свои государства.
Или выберу на трон более адекватного человека.
Главное- не пускать их за черту Параши, пусть колбасятся на своей территории.
Иначе , если не добить, не уничтожить это образование, тогда уж точно будет 3-я мировая.
Но є АЛЕ і воно залежить від того як саме буде воювати Україна та українці.
Можна так зробити що не буде росії та навіть росіян. Чи варіант банальніше коли після програшу рф буде нінащо не здатна та закапсулюється. Но поки що все йде до варіанту ІРАН2 де буде відносно сильна рф і слабка Україна з демографічною кризою епічних масштабів та проблемами з економікою як на балканах. І це сумно. Щоб ми перескочили з цього сумного варіанту треба переводити війну з колоніальної-імперської в просту та починати валити рф із середини ослаблюючи центр та посилюючи провінції і провокуючи на активність провінційних царьків. А далі обирати будем дробити (повне зникнення росії і росіян шляхом відродження поневолених народів) чи будем робити переворот (збереження росії і росіян, встановлення там лояльного нам уряду і отримання репарацій у вигляді ресурсів, заводів, зброї, людей і так далі).
тоді точно НАТІ була б кабзда, а чоботи мили б у Лісабоні
Здравствуй, рассея, страна непонятная!
Юрий Нестеренко
Здравствуй, рассея, страна непонятная!
Сонное царство, гнилое болото!
Вечно голодная, вечно помятая,
Страшно и холодно мне отчего-то!
Здравствуй, монахиня, здравствуй, безбожница!
Здравствуй, воров и генсеков наложница!
Этот котел, где спиваются нации -
Язва на теле цивилизации!
Сотнями лет всем тиранам покорная,
За палачей своих жизнь положившая,
Верящая в убеждения вздорные,
Гениев давшая, их же душившая!
В ярости рушишь ты прежние идолы
Лишь для того, чтобы пасть перед новыми,
Край полоумный, преступный, невиданный,
Сам же себя удавивший оковами!
Мне на просторах твоих необъезженных
Душно от воздуха затхлого, спертого,
Как не меняйся - останешься прежнею
Ты от эпохи ивана Четвертого.
Пьяная, нищая, грязная, темная,
Не по уму и развитью огромная,
Из лицемерия и суеверия
Соткан портрет твой, холопов империя!
Мнила себя ты единою праведной,
Мнила спасителем и искупителем,
В это же время здесь варвары правили -
Банда крушителей, банда губителей.
Ты - несвободы опора надежная,
Правит тобой иерархия сложная,
Все толстомордые, золотозвездные,
Глупые, гордые, орденоносные…
Все-таки здравствуй, тюрьма величайшая!
Есть в тебе польза, хоть нету свободы:
К бездне идешь ты дорогой кратчайшею,
Вслед тебе смотрят другие народы,
Ты полигоном для них испытательным
Служишь, к обрыву идя под овации,
Этим примером своим отрицательным
Предохраняешь ты цивилизацию.
Разнообразная и безобразная,
Грязь прикрывающая позолотой,
Здравствуй, рассея, страна несуразная,
Сонное царство, гнилое болото!
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і це тільки те, що є гарантовано доведено на фото і відео на сайті орікс!!! і чим тепер цей "спроможний" противник буде воювати? пентагон тепер, якщо хоче когось настрашити, то хай страшить китаєм, але вже не мосКАЛями! в мосКАЛів залишились тільки ядерні бомби.... робочої військової техніки вже в рази поменшало!