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Зеленский (19005) оружие (10027)

Зеленский в Брюсселе передал лидерам ЕС перечень необходимого Украине вооружения, - Spiegel

фон,дер,зеленський,ляєн

Президент Владимир Зеленский во время встречи с лидерами ЕС в четверг передал списки пожеланий новых поставок вооружений.

Об этом в пятницу агентству DPA рассказал высокопоставленный чиновник ЕС, информацию подтверждает издание Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам собеседника DPA, запросы Украины были приспособлены к соответствующим военным запасам стран-членов ЕС - это имело целью усилить давление на отдельные государства, чтобы они оказали больше помощи для противостояния российской агрессии.

"То, что делают украинцы, очень разумно... Они точно знают, что им нужно, и знают, о чем просить", - прокомментировал европейский чиновник.

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На вопрос, откуда Украина получила информацию о военных запасах стран-членов ЕС, собеседник DPA ответил: "Они проинформированы, у них есть контакты". По его словам, с такими возможностями разведки неудивительно, что украинцы могут противостоять России.

В то же время источники DPA в правительстве Германии заявили в пятницу, что немецкая делегация не получала списка желаемого оружия от Зеленского. Зато его получение подтвердили канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Эстонии Кая Калласю.

Вполне возможно, предполагает агентство, что канцлер Олаф Шольц, а также президент Франции Эмманюэль Макрон не получили список, поскольку они ранее провели переговоры с Зеленским в Париже.
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Топ комментарии
+14
Вова, профінансуй те, що під носом. Чи все пішло на 2 серію "великого
крадівництва"?
"Кропива": як завжди - все на волонтерах
https://www.youtube.com/watch?v=Psm_3Dbko-o

https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

По оценкам «Института изучения войны» и других экспертов - точность украинцев уникальна и «почти не имеет рациональных объяснений». Херовые какие-то эксперты, если верят во внерациональное. Точность украинской артиллерии, которую описывают российские военные и наемники (из тех, кто остался жив), имеет как раз весьма рациональные объяснения. Ну, мы все помним приснопамятную переправу через Северский Донец, которую ВСУ раздолбали с невероятной точностью.

Прежде всего - это система управления огнем «Крапива». Написанная буквально на коленке гражданскими программистами, она произвела революцию в боевом применении артиллерии и стала прорывом, который изменил рисунок войны.

Как это работает? Раньше координаты цели передавали по рации. Артиллеристы считали полчаса, вычисляя данные для стрельбы. Теперь разведка и другие подразделения, у кого есть такой софт, вносят в приложение координаты цели, их получает ближайшая батарея, которая немедленно открывает огонь - данные получает уже готовые.

Данные не поступают на какой-то сервер, чтобы храниться там в больших объемах и создавать риск взлома. На каждом планшете хранится ровно то, что нужно его пользователю. Если планшет попадет к противнику, то он не сможет получить данные в полном объеме.

Среди прочего, в приложении есть навигатор, точная карта с рельефом местности, расположение противника (которое регулярно обновляется) и связь с командными пунктами и соседними подразделениями.

Так что не надо все это списывать на чудеса господни. Это мозги, плюс технологии, плюс высочайшая мотивация. Россияне даже близко ничего подобного создать не смогли. Такое имеется в армиях других стран, но с куда более сложным функционалом и созданное специально для армии. Здесь же усилиями волонтеров удалось создать программное обеспечение за три копейки, но с поразительными результатами.

Но! Все это по-прежнему поддерживается волонтерами и на деньги, ими собранные. Государство эту систему не приняло на вооружение. И это странно.
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10.02.2023 21:44
+11
Яєць попроси, бо в нас - по 170.
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10.02.2023 21:35
+11
Оманський договорняк патамушта.
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10.02.2023 21:49
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10.02.2023 21:35 Ответить
А коли цьомає в пупок мальчіка в трусіках чому нема?
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10.02.2023 21:39 Ответить
в образє пєдофіла. Все є )))
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10.02.2023 21:50 Ответить
штатный клоун, причем без малейшего намёка на присутствие мозга! стыдно что ЭТО тут "плавает" с 2012 года! позорище!
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10.02.2023 22:11 Ответить
А тепер скажи що цього не було, кацапура.
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10.02.2023 23:03 Ответить
пусть ху@ло зацелует этого пацана хоть в жопу, это никак не отменит отсутствие у тебя мозгов, недоразвитый.
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10.02.2023 23:53 Ответить
Яєць попроси, бо в нас - по 170.
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10.02.2023 21:35 Ответить
Проси вже і рогатку для асфальту.
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10.02.2023 21:40 Ответить
Predator , F-16, Grippen, Tayfoon. Це все буде. Буде.
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10.02.2023 21:41 Ответить
Вова, профінансуй те, що під носом. Чи все пішло на 2 серію "великого
крадівництва"?
"Кропива": як завжди - все на волонтерах
https://www.youtube.com/watch?v=Psm_3Dbko-o

https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

По оценкам «Института изучения войны» и других экспертов - точность украинцев уникальна и «почти не имеет рациональных объяснений». Херовые какие-то эксперты, если верят во внерациональное. Точность украинской артиллерии, которую описывают российские военные и наемники (из тех, кто остался жив), имеет как раз весьма рациональные объяснения. Ну, мы все помним приснопамятную переправу через Северский Донец, которую ВСУ раздолбали с невероятной точностью.

Прежде всего - это система управления огнем «Крапива». Написанная буквально на коленке гражданскими программистами, она произвела революцию в боевом применении артиллерии и стала прорывом, который изменил рисунок войны.

Как это работает? Раньше координаты цели передавали по рации. Артиллеристы считали полчаса, вычисляя данные для стрельбы. Теперь разведка и другие подразделения, у кого есть такой софт, вносят в приложение координаты цели, их получает ближайшая батарея, которая немедленно открывает огонь - данные получает уже готовые.

Данные не поступают на какой-то сервер, чтобы храниться там в больших объемах и создавать риск взлома. На каждом планшете хранится ровно то, что нужно его пользователю. Если планшет попадет к противнику, то он не сможет получить данные в полном объеме.

Среди прочего, в приложении есть навигатор, точная карта с рельефом местности, расположение противника (которое регулярно обновляется) и связь с командными пунктами и соседними подразделениями.

Так что не надо все это списывать на чудеса господни. Это мозги, плюс технологии, плюс высочайшая мотивация. Россияне даже близко ничего подобного создать не смогли. Такое имеется в армиях других стран, но с куда более сложным функционалом и созданное специально для армии. Здесь же усилиями волонтеров удалось создать программное обеспечение за три копейки, но с поразительными результатами.

Но! Все это по-прежнему поддерживается волонтерами и на деньги, ими собранные. Государство эту систему не приняло на вооружение. И это странно.
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10.02.2023 21:44 Ответить
Оманський договорняк патамушта.
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10.02.2023 21:49 Ответить
Ему бы такое приложение,которое моментально высчитывало стоимость дороги и величину отката.
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10.02.2023 21:51 Ответить
Цікаво, а ЗЕбіли коли небуть зрозуміють, що саботаж розвитку армії з 2019 по 2022 привів до таких великих жертв.
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10.02.2023 21:49 Ответить
Їм аби паржать, пасрать, пабухать.
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10.02.2023 21:51 Ответить
ти про що?
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10.02.2023 22:17 Ответить
а "всенародно" це скількі?14млн.-це населення якої країни?
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10.02.2023 22:30 Ответить
ну,ти просто хтів сказати,що обраний по закону президент країни,а видав якусь хєроь про "всенародно",так?то ти вважаєш що критика влади неначасі?а чому?
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10.02.2023 22:46 Ответить
ну,так актор добре читає кимось написаний текст,там правильні слова-це факт і з цим всі погоджуються."боневтік"-одим словом а як цікаво на твою думку сталось так,що країна не готувалась до вторгнення,а навіть навпаки?і хто у цьому винен?
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10.02.2023 23:00 Ответить
тут тобі нічого робити.виборці зеленського на подібні сайти не заходять,бо тут забагато незнайомих літер,а всі інші-не сліпі та мають здатність аналізувати.насрав трошки-йди далі.ти ж реально надто тупий для цього сайту."готувались ло війни" яке ж ти тупе...
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11.02.2023 00:20 Ответить
ти настільки тупий,що не зрозумів нічого?аааа,ти не розумієш українською,так?зара переведу:ТЫ.ТУПОЙ.ОЧЕНЬ ТУПОЙ.навіщо тебе сюди задвинули?твій рівень-"мамочки николаева" чи "пенсионеры харькова за ЗЕ".йди собі далі-ти ображаєш рівень інтелектуальний своїх колег
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11.02.2023 00:48 Ответить
Поцілуй і заспокойся.
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11.02.2023 09:28 Ответить
четыре рецепта, как приготовить майские шашлыки в яичном желтке.

Берете Prozorro. Накрываете медным тазом. Отставляете в сторону. Со временем выкидываете в помойку.

Затем берете два куска Свинарчуков с кровью барыги. Отбиваете вертолётными лопастями в прямом эфире. Приправляете клинстронами.

Обильно посыпаете семидесятитрехпроцентной сумішшю пересічних громадян.

Добавляете пятьдесят одну щепотку уголовных дел на Порошенко.

Заливаете бурштиновим растровом сына Байдена. На этом этапе генпрокурор должен уже быть стопроцентно вашим человеком.

Теперь можно и приступить к закупке яиц по сто пятьсот за дюжину и скумбрии по восемь.

Перетираете в мелкую крошку Коболева и генерала Марченко.

На медленном огне томите НАБУ.

Добавляете жменю серлеща. Желательно от производителя «1+1»

Сливаете в кастрюлю-прокладку за тысячу гривень. Даёте отстояться.

Назначаете шеф-поваром Бородатую Бабушку, намазываете мову на хлеб, берёте полвареника и идёте пить с ней кофе. Из Термоса. На стадион.

Пока пьете, будинок Гонтаревой на освещённой улице должен сгореть до красных углей и покрыться легким налетом пепла.

Ждете, когда жар в недорогеньких СМИ достигнет максимума.

Приступаете к готовке.

Бинго!

Превосходный бигус с привкусом расследований и слитого в эфир бульона готов.

На гарнир Коля Котлета и Шустер под маринадом.

На десерт «Гордон в шоколаде». Липецкой фабрики.

Подавать небритым в футболке цвета хаки под запись видосика бархатным баритоном.

Включаете телевизор и потребляете за обе щеки под Голобородько.

Должно хватить на два-три тижнi. Максимум.

Ночной дожор сегодня таков.

Хуже-то не будет.

Хоть пожрём.

*****.

Дед.
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11.02.2023 05:12 Ответить
Ярик, восхищена образностью и сарказмом, хоть во многом и не согласна.
От Квартала предложений не поступало? (улыбается)
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11.02.2023 09:34 Ответить
Це не моє Це Бабченко
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11.02.2023 09:37 Ответить
Ти лише москворотий валянок, якому бракує клепки навіть опанувати державну. У розвиненій країні ти не мав би права голосу, фріковий імператоре, що сере під себе і в виборчому бюлетені.
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10.02.2023 22:37 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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10.02.2023 22:50 Ответить
 
 