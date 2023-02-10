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Новости Война
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армия РФ (17988) Бахмут (1599) ВСУ (6257)

За сутки на Бахмутском направлении произошли рекордные 54 боевых столкновения, - Восточная группировка войск ВСУ

маріуполь

Армия РФ сконцентрировала свои силы на Бахмутском направлении и пытается установить контроль над трассой Константиновка-Бахмут.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бахмут продолжает оставаться главным направлением удара врага, там только за эти сутки произошло 124 обстрела разными типами артиллерии, рекордные 54 боевых столкновения по всему направлению. Враг стремится установить контроль над трассой Константиновка-Бахмут, однако Силы обороны Украины ведут контрбатарейную борьбу с целью снизить возможности врага по поражению этой трассы, и у Сил обороны есть возможность доставлять в Бахмут оружие, провиант, другие необходимые вещи, а также вывозить раненых из-под Бахмута", – отметил Череватый.

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По его словам, враг сконцентрировал здесь значительные силы, в том числе там остаются бойцы ЧВК "Вагнер", а также прибывают мотострелковые подразделения российских вооруженных сил, некоторые другие подразделения так называемого 2-го армейского корпуса ("ЛНР").
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Топ комментарии
+14
Наша украінська влада з Банковоі заслуговує на найсерйозніше
покарання за те , що урізали зарплати нашим Воінам ,
від яких
залежить майбутнє нашої краіни і майбутнє кожного громадянина
Украіни 😠
Перестаньте красти , ненажерливі істоти 😡
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10.02.2023 22:14
+9
тривожно
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10.02.2023 22:05
+6


https://www.facebook.com/profile.php?id=100080091555516&__cft__[0]=AZXIfyr2hAaYgh6kjh_X290o78x9OEmH1qxlXbHYSTUbyv4Fql2S9niE6a7HtEXguzXqvC6tYTclOY0jxAHz1oq0KnDtVn_KiHH_PxUKPFvZr8E6kjt_yK31hK6fF_BsQF_O_CVOBvyrXv4g2SHwGB0cMfgJlxooCntK6ev-PB0LK7HJCsyTW-PKQLfbquy81Y0&__tn__=-UC%2CP-y-R Ванда Йосипівна

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1810422419331661&set=a.432054253835158 ·

Дуже важливо розуміти , з котрим ворогом ти маєш справу.
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10.02.2023 22:02
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100080091555516&__cft__[0]=AZXIfyr2hAaYgh6kjh_X290o78x9OEmH1qxlXbHYSTUbyv4Fql2S9niE6a7HtEXguzXqvC6tYTclOY0jxAHz1oq0KnDtVn_KiHH_PxUKPFvZr8E6kjt_yK31hK6fF_BsQF_O_CVOBvyrXv4g2SHwGB0cMfgJlxooCntK6ev-PB0LK7HJCsyTW-PKQLfbquy81Y0&__tn__=-UC%2CP-y-R Ванда Йосипівна

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1810422419331661&set=a.432054253835158 ·

Дуже важливо розуміти , з котрим ворогом ти маєш справу.
показать весь комментарий
10.02.2023 22:02 Ответить
Наша украінська влада з Банковоі заслуговує на найсерйозніше
покарання за те , що урізали зарплати нашим Воінам ,
від яких
залежить майбутнє нашої краіни і майбутнє кожного громадянина
Украіни 😠
Перестаньте красти , ненажерливі істоти 😡
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10.02.2023 22:14 Ответить
Ви абсолютно праві!
урізала в найкритичніший момент масштабного наступу русні, тоді як зелені корупційні схеми набирають обертів. Неможливо не розуміти як це деморалізує військових. Що це як не саботаж та державна зрада
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10.02.2023 22:37 Ответить
...Ви, розбойники неситі,
Голодні ворони!
По якому праведному
Святому закону
І землею, всім даною,
І хрещеним людом
Торгуєте? Стережіться,
Бо лихо вам буде,
Тяжке лихо! Дуріть дітей
І брата сліпого,
Себе дуріть, чужих людей -
Та не дуріть Бога.
Бо в день радості над вами
Розпадеться кара -
І повіє огонь новий
З Холодного Яру.

(с) Тарас Шевченко, "Холодний Яр"
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10.02.2023 23:12 Ответить
Рузьге мамка -нет тела нет лады... собаки устали жевать ваших сыновей....
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10.02.2023 22:02 Ответить
тривожно
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10.02.2023 22:05 Ответить
Хз 😠
верю только Генеральному штабу ЗСУ !
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10.02.2023 22:19 Ответить
Ну пригожин же сказал еще полтора года-два и Донбасс может захватят, но это не точно
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10.02.2023 22:20 Ответить
Про Угледар тоже долго их эксперты говорили об успехах пока наши видосы не стали выкладывать в инет
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10.02.2023 22:23 Ответить
Звідки така впевненість про здачу Бахмута ,
пригожин на вухо нашептав , чи ти провидець ?
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10.02.2023 22:27 Ответить
это какая неделя по счету 100500 за месяц?)
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10.02.2023 22:29 Ответить
Спам
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10.02.2023 22:31 Ответить
 
 