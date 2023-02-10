За сутки на Бахмутском направлении произошли рекордные 54 боевых столкновения, - Восточная группировка войск ВСУ
Армия РФ сконцентрировала свои силы на Бахмутском направлении и пытается установить контроль над трассой Константиновка-Бахмут.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Бахмут продолжает оставаться главным направлением удара врага, там только за эти сутки произошло 124 обстрела разными типами артиллерии, рекордные 54 боевых столкновения по всему направлению. Враг стремится установить контроль над трассой Константиновка-Бахмут, однако Силы обороны Украины ведут контрбатарейную борьбу с целью снизить возможности врага по поражению этой трассы, и у Сил обороны есть возможность доставлять в Бахмут оружие, провиант, другие необходимые вещи, а также вывозить раненых из-под Бахмута", – отметил Череватый.
По его словам, враг сконцентрировал здесь значительные силы, в том числе там остаются бойцы ЧВК "Вагнер", а также прибывают мотострелковые подразделения российских вооруженных сил, некоторые другие подразделения так называемого 2-го армейского корпуса ("ЛНР").
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Дуже важливо розуміти , з котрим ворогом ти маєш справу.
покарання за те , що урізали зарплати нашим Воінам ,
від яких
залежить майбутнє нашої краіни і майбутнє кожного громадянина
Украіни 😠
Перестаньте красти , ненажерливі істоти 😡
урізала в найкритичніший момент масштабного наступу русні, тоді як зелені корупційні схеми набирають обертів. Неможливо не розуміти як це деморалізує військових. Що це як не саботаж та державна зрада
Голодні ворони!
По якому праведному
Святому закону
І землею, всім даною,
І хрещеним людом
Торгуєте? Стережіться,
Бо лихо вам буде,
Тяжке лихо! Дуріть дітей
І брата сліпого,
Себе дуріть, чужих людей -
Та не дуріть Бога.
Бо в день радості над вами
Розпадеться кара -
І повіє огонь новий
З Холодного Яру.
(с) Тарас Шевченко, "Холодний Яр"
верю только Генеральному штабу ЗСУ !
пригожин на вухо нашептав , чи ти провидець ?