За сутки на Бахмутском направлении произошли рекордные 54 боевых столкновения, - Восточная группировка войск ВСУ

Армия РФ сконцентрировала свои силы на Бахмутском направлении и пытается установить контроль над трассой Константиновка-Бахмут.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бахмут продолжает оставаться главным направлением удара врага, там только за эти сутки произошло 124 обстрела разными типами артиллерии, рекордные 54 боевых столкновения по всему направлению. Враг стремится установить контроль над трассой Константиновка-Бахмут, однако Силы обороны Украины ведут контрбатарейную борьбу с целью снизить возможности врага по поражению этой трассы, и у Сил обороны есть возможность доставлять в Бахмут оружие, провиант, другие необходимые вещи, а также вывозить раненых из-под Бахмута", – отметил Череватый.

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По его словам, враг сконцентрировал здесь значительные силы, в том числе там остаются бойцы ЧВК "Вагнер", а также прибывают мотострелковые подразделения российских вооруженных сил, некоторые другие подразделения так называемого 2-го армейского корпуса ("ЛНР").