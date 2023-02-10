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Украина должна сама решать, когда настанет момент для переговоров о мире, - Белый дом

кірбі

Соединенные Штаты не отрицают инициативы международных лидеров, стремящихся прекратить насилие в Украине, однако государственное руководство в Киеве и украинский народ сами должны решать, когда настанет момент говорить с россиянами о мире.

Такую позицию высказал в пятницу во время брифинга в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, Соединенные Штаты приветствуют любые усилия, которые могли бы привести к прекращению насилия в Украине", - прокомментировал Кирби последние инициативы, высказанные лидерами Индии и других стран по усилению дипломатии с целью достижения договоренностей о мире в Украине.

Кирби подчеркнул, что это должно отвечать целям государственного руководства Украины и быть приемлемым для украинского народа.

"Ничего об Украине без Украины", – добавил представитель Белого дома.

В этом контексте Кирби напомнил, что президент Байден неоднократно отмечал: война может закончиться уже сегодня, и единственное лицо, которое может сделать это – Путин, развязавший масштабную агрессию против Украины.

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В то же время, продолжил представитель Белого дома, Кремль продолжает запускать крылатые ракеты по критической гражданской инфраструктуре в Украине и пытается заморозить украинцев.

"И поскольку он (Путин. – Ред.) не демонстрирует желание этого делать, очевидно, мы должны обеспечить, что мы можем, чтобы помочь украинцам добиться успеха на поле боя", - отметил Кирби.
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Топ комментарии
+13
Вирішуватиме ЗСУ.
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10.02.2023 23:15
+13
«Я маю честь представляти тут 45-мільйонну європейську націю. Від її імені дозвольте мені запевнити вас, що ми ніколи не погодимось, що хтось десь буде визначати нашу долю без нас. Будь-яка угода за нашою спиною буде негайно рішуче анульована мільйонами українців, які вже довели здатність боротися за свою незалежність», - заявив Порошенко 17 лютого 2017 року під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

«Мій меседж простий - нічого про Україну без України. Будь-яка угода з Путіним за спиною України тільки погіршить ситуацію», - сказав Порошенко
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10.02.2023 23:33
+11
Переговоров о мире с ******* не будет. ЗСУ будет только ******* ******
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10.02.2023 23:39
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10.02.2023 23:15 Ответить
Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

https://mobile.twitter.com/StarshinaZapasa/status/1624103040352411648 3 ч

Вот прям реально эпично их под Угледаром раздолбали.
Потери в бронетехнике - более 30.
В живой силе - на сотни.
Шли по открытым дорогам вдоль полей, ПУТРы из города, плюс высокоточная артиллерия, плюс минные поля.
Итог - бригады нет.
Потери ЗСУ - 0.
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10.02.2023 23:52 Ответить
Вирішуватиме ЗСУ.
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10.02.2023 23:15 Ответить
для касапів, як "недонації" треба Однозначно якесь покарання вигадати.. бо потім почнеться, а то не ми, то все путіни, пригожини, ми взагалі вже Мову вчимо... коротше кажучи, раССею треба "дерібаніть".. потім "руССкие" самі один одного переріжуть..
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10.02.2023 23:18 Ответить
"Нічого про Україну без України"
Это гасло появилось в конце 2021г. после того как Запад под руководством Байдена безуспешно пыталсяпытался принудить Украину к выполнению минской капитуляции . Гасло появилось в качестве оправдания.
И вот опять
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10.02.2023 23:22 Ответить
«Я маю честь представляти тут 45-мільйонну європейську націю. Від її імені дозвольте мені запевнити вас, що ми ніколи не погодимось, що хтось десь буде визначати нашу долю без нас. Будь-яка угода за нашою спиною буде негайно рішуче анульована мільйонами українців, які вже довели здатність боротися за свою незалежність», - заявив Порошенко 17 лютого 2017 року під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

«Мій меседж простий - нічого про Україну без України. Будь-яка угода з Путіним за спиною України тільки погіршить ситуацію», - сказав Порошенко
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10.02.2023 23:33 Ответить
Да, и Порошенко заявил это неслучайно, потому что Запад постоянно хотел сдать Украину по формуле "Мюнхен 1938", т.е. по минским угодам.
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10.02.2023 23:53 Ответить
Тут на цензорі все коротко і ясно було вже давно розжовано хто є хто ,треба ще подібні приклади знайдете самі ,ви ж віруюча людина

https://www.volynnews.com/news/all/yak-poroshenko-z-prykhozhanyna-upts-mp-stav-lobbistom-tomosu/
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11.02.2023 00:08 Ответить
Так, я віруюча людина, тому не терплю брехні і маніпуляцій (лукавства).
Порошенко НІКОЛИ не був д'яконом НІЯКОГО ПАРТІПРХАТУ.

«Петра Олексійовича не рукопокладали у диякона. На Трійцю він справді брав участь у хресній ході в нашому монастирі. За давньою християнською традицією, він був одягнений у стихар (довгий, з широкими рукавами церковний одяг), а в руках була ікона Трійці. Такий же одяг був і на інших парафіянах, що брали участь у хресній ході», - повідомив намісник.

Також архімандрит Іона розповів про православну традицію, відповідно до якої, почесне право очолити хресну ходу може надаватися парафіянинові.
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11.02.2023 00:16 Ответить
Якої капітуляції? Мінської? Тієї, після якої повернули третину захоплених територій, і яка не дала ***** захопити всю країну?
Та ви, тофаріщь, не лише трампіст, а й засланий пригоженсько-подляковський кАзачок.
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10.02.2023 23:38 Ответить
Сразу очевидно, что Вы не читали текст минских угол, т.е. тот текст, который хуьло требовал выполнить, требовал через Байдена в том числе.
Порошенко пошел на эти угоды вынуждено, после потери Дебальцево. Пошёл , чтобы выиграть время. Но в 2021г время вышло
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10.02.2023 23:50 Ответить
Угода говорили что Россия должна уйти с Донбасса. То что ты пишешь это тупая шиза. Потому что Запад ничего плохого Украине не сделал.
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11.02.2023 01:07 Ответить
Угода говорит, что Украина акцентирует лугандонскую милицию , позволит иметь право на особые с РФ отношения и вмешиваться во внешнеполитические решения Киева, т.е будет иметь право вето на отношения с ЕС. Читайте текст.
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11.02.2023 03:53 Ответить
Знаєте, як у нас кажуть? "Чи хрестика зніми, чи штани одягни".
Не варто, по- кацапські виривати шматок. Україна наполягала на поетапному виконанню Мінських, на що кацапи ніколи не пішли б.
З приводу одного з піднпуктів, останнього 13 пукту.
- Створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької та Луганської областей; - Повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені.

31.01.2023
"Міністр закордонних справ рф сергій лавров під час спільної пресконференції із керівником МЗС Єгипту Самехом Шукрі заявив, що Мінські домовленості готувалися для того, аби ослабити росію. Так званий дипломат поскаржився, що "український режим" при Порошенку активно та з допомогою західних країн готувався до війни з рф.

"На прохання єгипетських друзів дали детальну інформацію про довгі роки саботажу Мінських домовленостей, які активно використовувалися українським режимом для того, щоб готувати війну проти росії", - заявив лавров."
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11.02.2023 11:08 Ответить
Вы путаете текст, который состряпала Меркель к удовольствию хуьла и попытки Украины тянуть время через свои условия. Меркель ихуйло уламывали Порошенко согласиться на текст, а не наоборот. Уламывали 17 часов подряд без сна. Порошенко согласился, но не подписал.
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11.02.2023 16:32 Ответить
Порошенко не тільки не підписував Мінські, а й ставив умови їх виконання. Поетапне.
1. ....
2. ....
і т.д.
Більш того, ці угоди не були ратифіковані ВР. У нас ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентська республіка.
Ніяких часових рамок, виконати не пізніше 2021 року, не було, від слова "взагалі".
Саме через неможливість виконати угод на умовах України, в 2019 році ***** змусило Бубочку Боневтіка підписати "формулу штаймаєра", щоб узаконити вигідний кацапам порядок виконання угод.

Та, завдяки вам, я з'ясувала, що, з якогось дива, практично всі статті по Мінським, датуються 2019-2022 роком.
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11.02.2023 17:38 Ответить
Порошенко не подписал, но требовал их выполнения? 😉
В угодах нет ничего выгодного для Украины, Порошенко лишь для вида говорил, что готов их выполнять и ставил условия чтобы тянуть время. Но время тянуть бесконечно нельзя, поэтому война.
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11.02.2023 18:44 Ответить
Війна тому, країна ослаблена, як за часів бандюковича. Знищена економіка, енергетика, оборонка. Скорочена армія. Колаборанти, вороги, корупціонери на всіх гілках влади. "Велике крадівництво".
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11.02.2023 19:02 Ответить
Війна тому, шо москальский волк хочет кушать , а терпение его иссякло
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11.02.2023 20:27 Ответить
Это все слова.
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11.02.2023 11:35 Ответить
Короче, это как сыр в мышеловке. Сыр то есть, но надо сначала лапу засунуть.
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11.02.2023 11:37 Ответить
Так, мышь не пошла в мышеловку и тогда хуьло включил установки "град"
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11.02.2023 16:34 Ответить
Мышь это Путин. А сыр это вот эти плюшки для России.
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11.02.2023 21:06 Ответить
Победа не будет победой если козломордые не понесут наказания - это будет заморозкой конфликта.
Победа не будет победой если - Украина не вступит в НАТО и ЕС
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10.02.2023 23:25 Ответить
Пока дело пахнет отречением Украины от Крыма, лнр, днр. За это ей возвращают херсонскую, запорожскую области, ее берут в ЕС и НАТО, отдают 300 лярдов, которые заморозили, плюс еще рф платит сверху триллион. Но за это Украина должна будет продавать воду Крыму. Но будет ли это победа для Украины?
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11.02.2023 03:14 Ответить
Переговоров о мире с ******* не будет. ЗСУ будет только ******* ******
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10.02.2023 23:39 Ответить
*** вам ,а не переговоры.
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11.02.2023 00:15 Ответить
Як він уявляє перемовини про мир? Це навіть звучить як маячня божевільного.
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11.02.2023 09:44 Ответить
 
 