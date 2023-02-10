Украина должна сама решать, когда настанет момент для переговоров о мире, - Белый дом
Соединенные Штаты не отрицают инициативы международных лидеров, стремящихся прекратить насилие в Украине, однако государственное руководство в Киеве и украинский народ сами должны решать, когда настанет момент говорить с россиянами о мире.
Такую позицию высказал в пятницу во время брифинга в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конечно, Соединенные Штаты приветствуют любые усилия, которые могли бы привести к прекращению насилия в Украине", - прокомментировал Кирби последние инициативы, высказанные лидерами Индии и других стран по усилению дипломатии с целью достижения договоренностей о мире в Украине.
Кирби подчеркнул, что это должно отвечать целям государственного руководства Украины и быть приемлемым для украинского народа.
"Ничего об Украине без Украины", – добавил представитель Белого дома.
В этом контексте Кирби напомнил, что президент Байден неоднократно отмечал: война может закончиться уже сегодня, и единственное лицо, которое может сделать это – Путин, развязавший масштабную агрессию против Украины.
В то же время, продолжил представитель Белого дома, Кремль продолжает запускать крылатые ракеты по критической гражданской инфраструктуре в Украине и пытается заморозить украинцев.
"И поскольку он (Путин. – Ред.) не демонстрирует желание этого делать, очевидно, мы должны обеспечить, что мы можем, чтобы помочь украинцам добиться успеха на поле боя", - отметил Кирби.
Пожалуйста, подождите...
@StarshinaZapasa
https://mobile.twitter.com/StarshinaZapasa/status/1624103040352411648 3 ч
Вот прям реально эпично их под Угледаром раздолбали.
Потери в бронетехнике - более 30.
В живой силе - на сотни.
Шли по открытым дорогам вдоль полей, ПУТРы из города, плюс высокоточная артиллерия, плюс минные поля.
Итог - бригады нет.
Потери ЗСУ - 0.
Это гасло появилось в конце 2021г. после того как Запад под руководством Байдена безуспешно пыталсяпытался принудить Украину к выполнению минской капитуляции . Гасло появилось в качестве оправдания.
И вот опять
«Мій меседж простий - нічого про Україну без України. Будь-яка угода з Путіним за спиною України тільки погіршить ситуацію», - сказав Порошенко
https://www.volynnews.com/news/all/yak-poroshenko-z-prykhozhanyna-upts-mp-stav-lobbistom-tomosu/
Порошенко НІКОЛИ не був д'яконом НІЯКОГО ПАРТІПРХАТУ.
«Петра Олексійовича не рукопокладали у диякона. На Трійцю він справді брав участь у хресній ході в нашому монастирі. За давньою християнською традицією, він був одягнений у стихар (довгий, з широкими рукавами церковний одяг), а в руках була ікона Трійці. Такий же одяг був і на інших парафіянах, що брали участь у хресній ході», - повідомив намісник.
Також архімандрит Іона розповів про православну традицію, відповідно до якої, почесне право очолити хресну ходу може надаватися парафіянинові.
Та ви, тофаріщь, не лише трампіст, а й засланий пригоженсько-подляковський кАзачок.
Порошенко пошел на эти угоды вынуждено, после потери Дебальцево. Пошёл , чтобы выиграть время. Но в 2021г время вышло
Не варто, по- кацапські виривати шматок. Україна наполягала на поетапному виконанню Мінських, на що кацапи ніколи не пішли б.
З приводу одного з піднпуктів, останнього 13 пукту.
- Створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької та Луганської областей; - Повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені.
31.01.2023
"Міністр закордонних справ рф сергій лавров під час спільної пресконференції із керівником МЗС Єгипту Самехом Шукрі заявив, що Мінські домовленості готувалися для того, аби ослабити росію. Так званий дипломат поскаржився, що "український режим" при Порошенку активно та з допомогою західних країн готувався до війни з рф.
"На прохання єгипетських друзів дали детальну інформацію про довгі роки саботажу Мінських домовленостей, які активно використовувалися українським режимом для того, щоб готувати війну проти росії", - заявив лавров."
1. ....
2. ....
і т.д.
Більш того, ці угоди не були ратифіковані ВР. У нас ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентська республіка.
Ніяких часових рамок, виконати не пізніше 2021 року, не було, від слова "взагалі".
Саме через неможливість виконати угод на умовах України, в 2019 році ***** змусило Бубочку Боневтіка підписати "формулу штаймаєра", щоб узаконити вигідний кацапам порядок виконання угод.
Та, завдяки вам, я з'ясувала, що, з якогось дива, практично всі статті по Мінським, датуються 2019-2022 роком.
В угодах нет ничего выгодного для Украины, Порошенко лишь для вида говорил, что готов их выполнять и ставил условия чтобы тянуть время. Но время тянуть бесконечно нельзя, поэтому война.
Победа не будет победой если - Украина не вступит в НАТО и ЕС