РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8897 посетителей онлайн
Новости
3 936 14
Беларусь (7771) репрессии (2763)

В Беларуси двух "рельсовых партизан" приговорили к 22 годам лишения свободы

В Беларуси к 22 годам лишения свободы приговорили двух так называемых "рельсовых партизан".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В Беларуси двух рельсовых партизан приговорили к 22 годам лишения свободы 01

Могилевский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы Дмитрия Климова и Владимира Аврамцева. Еще один обвиняемый по делу Евгений Минкевич получил срок в 1,5 года и был освобожден по амнистии.

По обвинению молодые люди причастны к сожжению двух релейных шкафов сигнальной установки на железной дороге рядом с большим железнодорожным узлом Осиповичи. Климова и Аврамцева признали виновными по пяти тяжким статьям Уголовного кодекса, в частности "теракт, государственная измена", "участие в террористической организации".

Читайте также: В России приговорили к 8 годам колонии экс-полицейского Кашинцева, выходившего на Красную площадь с плакатом "Свободу Навальному, Путин - убийца"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Там 22 года дают за спаленный силовой шкаф ЖД, а у нас за сданные врагу позиции наших воинов дают смешные сроки....
показать весь комментарий
11.02.2023 00:53
+8
Боже, бережи
показать весь комментарий
11.02.2023 00:08
+7
Жаль пацанов. Лучше бы к нам свалили. А так замучают на зоне белопарашинской области.
показать весь комментарий
11.02.2023 00:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре що не з'їли..
показать весь комментарий
10.02.2023 23:54 Ответить
Ну взагалi то в них ще є cмертна кара.
показать весь комментарий
11.02.2023 00:00 Ответить
Боже, бережи
показать весь комментарий
11.02.2023 00:08 Ответить
Жаль пацанов. Лучше бы к нам свалили. А так замучают на зоне белопарашинской области.
показать весь комментарий
11.02.2023 00:11 Ответить
И БЕЛОРУСЫ на них НАПЛЕВАЛИ!
показать весь комментарий
11.02.2023 00:15 Ответить
при режиме ОП Ермака , татарова, смирноваи , других ГНИД ,миграционная служба действует по указанию из ГАДЮШНИКА ПРЕДАТЕЛЕЙ ‼️Недают Гражданство Украины ,белорусским ветеранам , которые воевали и продолжают оставаться на фронте , а охотно раздают « хорошим русским «
показать весь комментарий
11.02.2023 07:29 Ответить
Тримайтесь козаки...
показать весь комментарий
11.02.2023 00:23 Ответить
Там 22 года дают за спаленный силовой шкаф ЖД, а у нас за сданные врагу позиции наших воинов дают смешные сроки....
показать весь комментарий
11.02.2023 00:53 Ответить
У Zeленій Україні, максимальні строки ув'язнення передбачені... для солдат ЗСУ, а не для вбивць українців. Сдєлалі сєбя вмєстє.
показать весь комментарий
11.02.2023 05:49 Ответить
А страдают ВСЕ, и те , кто был категорически , против МАФИИ Фирташа, Пинчука,Кучмо ,КАЛАМОЙШИ и «арлекино» на побегушках ‼️
показать весь комментарий
11.02.2023 07:34 Ответить
https://youtu.be/xWqRWoT2yyY ...

Слава генералу Власову..😝😁
показать весь комментарий
11.02.2023 03:55 Ответить
https://youtu.be/StnMI9lvNm0 ...

О братстве Гитлера и Сралина..цитаты из газеты Правда...
показать весь комментарий
11.02.2023 06:04 Ответить
Отак і наші б герої не нещили б зараз росіян сотнями тисяч ************* західною зброєю, а сиділи б у в'язниці, як ці герої білоруського народу, відчайдушно перешкоджаючи російським військам везти залізничні ешелони у бій з поляками, литовцями, фінами територією захопленої ворогом України якби не Небесна Сотня, не Маріупольський Азов, Херсонська тероборона, партизани та інші воїни і мученики, які поклали своє життя, щоб українці мали великі можливості боротися за свободу і мали велику підтримку всього цивілізованого світу
показать весь комментарий
11.02.2023 09:19 Ответить
Надо освобождать
показать весь комментарий
11.02.2023 10:04 Ответить
 
 