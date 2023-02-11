Вечером 10 февраля на юге страны сбито 11 "Шахедов", - Воздушное командование "Південь"
10 февраля, с 19.50 по 22.50, российские оккупационные войска атаковали юг страны ударными беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает воздушное командование "Південь".
"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбито одиннадцать дронов: 4 над Одесщиной, 5 над Николаевщиной, 2 над Херсонщиной", - отмечается в сообщении.
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Будьте ви прокляті на віки вічні , нелюди і@ бучі !!
Калюня, як там хахли?
Калюня з Юраськом в мінусі))))
Хз Скільки їх.. Але хлопці бабахнули знатно)
Однокласнічки.....