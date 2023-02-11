Вечером 10 февраля на юге страны сбито 11 "Шахедов", - Воздушное командование "Південь"

10 февраля, с 19.50 по 22.50, российские оккупационные войска атаковали юг страны ударными беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает воздушное командование "Південь".

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбито одиннадцать дронов: 4 над Одесщиной, 5 над Николаевщиной, 2 над Херсонщиной", - отмечается в сообщении.

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