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Вечером 10 февраля на юге страны сбито 11 "Шахедов", - Воздушное командование "Південь"

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

10 февраля, с 19.50 по 22.50, российские оккупационные войска атаковали юг страны ударными беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает воздушное командование "Південь".

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбито одиннадцать дронов: 4 над Одесщиной, 5 над Николаевщиной, 2 над Херсонщиной", - отмечается в сообщении.

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Ну що , кляті рашисти , задоволені своім збитим лайном , над нашою краіною ?😠
Будьте ви прокляті на віки вічні , нелюди і@ бучі !!
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11.02.2023 00:46 Ответить
Нельзя захватить хотя бы один дрон и направить его по мацкве чтобы ***** подпрыгнул на кровати вместе с мацквичами и почуствовали что ето такое
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11.02.2023 00:53 Ответить
Там на білгородщині ще пару прильотів))

Калюня, як там хахли?

Калюня з Юраськом в мінусі))))

Хз Скільки їх.. Але хлопці бабахнули знатно)

Однокласнічки.....
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11.02.2023 01:26 Ответить
 
 