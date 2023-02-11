Надеюсь, что 80 танков Leopard 2 будут готовы к отправке в Украину к концу марта, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты саммита ЕС, выразил надежду, что к концу марта 80 танков Leopard 2 будут готовы к передаче Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
Отвечая на вопрос журналистов, уверен ли он, что 2 батальона, то есть примерно 80 танков Leopard 2, действительно будут готовы к передаче Украине до конца марта, Шольц заявил: "Надеюсь, что, в конце концов, это удастся".
При этом германский канцлер признал, что "будет нелегко". Он отметил, что Берлин пытается продвигать этот вопрос с партнерами.
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https://www.svoboda.org/a/germaniya-odobrila-postavku-178-tankov-tipa-leopard-1-ukraine/32260727.html
Повірте, якби ви прочитали те, як я до нього тоді звертався, то ваша "ранімая" психіка здригалася-б на підлозі у корчах естетично-епеліптичного припадку...
Так що, вашому мудозвону-шольцу ще повезло...
Леопард 2 или леопард 1???