Надеюсь, что 80 танков Leopard 2 будут готовы к отправке в Украину к концу марта, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты саммита ЕС, выразил надежду, что к концу марта 80 танков Leopard 2 будут готовы к передаче Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

Отвечая на вопрос журналистов, уверен ли он, что 2 батальона, то есть примерно 80 танков Leopard 2, действительно будут готовы к передаче Украине до конца марта, Шольц заявил: "Надеюсь, что, в конце концов, это удастся".

При этом германский канцлер признал, что "будет нелегко". Он отметил, что Берлин пытается продвигать этот вопрос с партнерами.

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