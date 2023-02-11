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танк (2198) Шольц Олаф (851)

Надеюсь, что 80 танков Leopard 2 будут готовы к отправке в Украину к концу марта, - Шольц

leopard

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты саммита ЕС, выразил надежду, что к концу марта 80 танков Leopard 2 будут готовы к передаче Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

Отвечая на вопрос журналистов, уверен ли он, что 2 батальона, то есть примерно 80 танков Leopard 2, действительно будут готовы к передаче Украине до конца марта, Шольц заявил: "Надеюсь, что, в конце концов, это удастся".

При этом германский канцлер признал, что "будет нелегко". Он отметил, что Берлин пытается продвигать этот вопрос с партнерами.

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Топ комментарии
+12
Чому так грубо по відношенню до Канцлера Німеччини Шольца? Він не Президент України і може зовісім відмовитися давати німецькі танки. Нагадую вже 101 раз, що в нас, в Україні, згідно Конституції, за військо відповідає Верховний головнокомандувач - Президент Зеленський, який мав своєчасно подбати не тільки за танки, а за все військо і його озброєння. Чому Ви так не зверталися до нього чотири роки, коли він всі гроші з бюджету України витрачав на "Велике крадівництво"? Чому перекладаєте всю відповідальність то на Шольца, то на Байдена? Вони свої армії оснащали і турбувалися за кожного бійця. До речі, в їх арміях не такі дророгі яйця і картопля, як в нашій.
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11.02.2023 08:44
+8
Звереніться до ковбаски не ліверної, його звати Володя і вимагайте наші танки. Хай їх відкопає з-під асфальту і поставить в стрій. Німці перед відправкою до нас танків, проводять їх ремонт, бо вони не на ходу. Їм війна, на відміну від нас, не загрожувала і вони їх не ремонитували.
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11.02.2023 08:38
+6
Так смішно читати довпойопів, які ніколи не стикалися з військовою технікою на зберіганні, і які корчать з себе експертів у цьому питанні розганяючи зраду. 1.5 місяці на 80 танків - це не так вже і багато. Так що дякуємо Німеччині за допомогу 🇩🇪🇺🇦
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11.02.2023 09:41
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Як раз тоді коли
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11.02.2023 06:54 Ответить
колбасонька ти моя ліверна!!! і скоріше булками не можешь порухати???
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11.02.2023 07:00 Ответить
Він не може. Така в нього соціал-демократична анатомія.
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11.02.2023 07:25 Ответить
Звереніться до ковбаски не ліверної, його звати Володя і вимагайте наші танки. Хай їх відкопає з-під асфальту і поставить в стрій. Німці перед відправкою до нас танків, проводять їх ремонт, бо вони не на ходу. Їм війна, на відміну від нас, не загрожувала і вони їх не ремонитували.
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11.02.2023 08:38 Ответить
ти 100 пудов правий!!! підпишуся під кожним словом
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11.02.2023 10:48 Ответить
Ми не їмо ліверну ковбасу, вона -це ваша молодість, якщо про неї пишите. А скоріше, то за рік війни булками рухати мав би те що вибрали в 2019
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11.02.2023 09:58 Ответить
Валентина- достойна відповідь!!
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11.02.2023 13:20 Ответить
"дійсно будуть готові до передачі Україні до кінця березня, " -Тут треба чіткіше позначити: якого року (2023, 2024, 2025...)?? А то знову з'їжджатиме вбік👈
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11.02.2023 07:40 Ответить
сейчас важен сам факт передачи. а дальше пойдет как по маслу.
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11.02.2023 07:46 Ответить
Не пойму, почему такой срач на ленте? Немцы обещали 14 танков Леопард2, а сейчас уже 80. А еще Леопард( без номера), первого выпуска, где-то полторы сотни. Кто даст больше танков? А финансовая бундеспомощь в Европе самая большая. Так что, прикацапленные боты, не кукарекайте зря, немцы помогают нам серьезно.
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11.02.2023 07:50 Ответить
14 танків їх, а інші 66 від інших країн. Хоча 80 це замало, коли раніше рахували, то виходило порядка 100.
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11.02.2023 08:16 Ответить
Полистай Цензор, эта инфа с него, а ты пишешь новости по танкам месячной давности. Нееее. это радио свобода, вот ссылка :

https://www.svoboda.org/a/germaniya-odobrila-postavku-178-tankov-tipa-leopard-1-ukraine/32260727.html
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11.02.2023 11:28 Ответить
80 танков Леопард 2 из Германии. Не бойся, твой куратор с Лахта 2 не будет тебя бить, ссылайся на меня, а я его, ******, кастрирую.
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11.02.2023 11:32 Ответить
А тебе спеца кастрата додав до переліку ботів. Свіженький такий, ще місяця тобі тут немає, тому ти дибілятко даєш посилання на леопард 1, а гундиш по другі.
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11.02.2023 19:51 Ответить
шоу-Танчики..продовжується...
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11.02.2023 08:01 Ответить
Гер Шольц, а "до кінця березня" якого(*****) року?
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11.02.2023 08:19 Ответить
Чому так грубо по відношенню до Канцлера Німеччини Шольца? Він не Президент України і може зовісім відмовитися давати німецькі танки. Нагадую вже 101 раз, що в нас, в Україні, згідно Конституції, за військо відповідає Верховний головнокомандувач - Президент Зеленський, який мав своєчасно подбати не тільки за танки, а за все військо і його озброєння. Чому Ви так не зверталися до нього чотири роки, коли він всі гроші з бюджету України витрачав на "Велике крадівництво"? Чому перекладаєте всю відповідальність то на Шольца, то на Байдена? Вони свої армії оснащали і турбувалися за кожного бійця. До речі, в їх арміях не такі дророгі яйця і картопля, як в нашій.
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11.02.2023 08:44 Ответить
А з чого це ви взяли, що я не звертався "ТАК" до зеленьського?
Повірте, якби ви прочитали те, як я до нього тоді звертався, то ваша "ранімая" психіка здригалася-б на підлозі у корчах естетично-епеліптичного припадку...
Так що, вашому мудозвону-шольцу ще повезло...
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11.02.2023 16:22 Ответить
Дебіл, іди асфальтом воюй свого гівнокомандуючого.
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11.02.2023 09:45 Ответить
Шольц НАДЕЕТСЯ, что будут готовы для отправки. И если его надежды сбудутся, то ВОЗМОЖНО отправят их после завершения всех боевых действий. Не придумывайте, а читайте что написано. Берлин старается...
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11.02.2023 08:44 Ответить
Коли інші відправляють танки в Україну, Шольц - сподівається.
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11.02.2023 09:04 Ответить
Так смішно читати довпойопів, які ніколи не стикалися з військовою технікою на зберіганні, і які корчать з себе експертів у цьому питанні розганяючи зраду. 1.5 місяці на 80 танків - це не так вже і багато. Так що дякуємо Німеччині за допомогу 🇩🇪🇺🇦
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11.02.2023 09:41 Ответить
Судячи з того, як НАТО не поспішає давати Україні танки і тим більше літаки, доводить, що вони стримують наступ України, даючи московії час відновити втрати і підготуватися до оборони.
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11.02.2023 09:51 Ответить
"По быстрому" это получить для ВСУ танки в разукоплектованном и полурабочем состоянии,без б/п..До их прибытия можно вполне пообороняться,повыбивать,поизматывать россияк и накопить резервы ВСУ,а там видно будет, что и как..
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11.02.2023 11:42 Ответить
Минуточку!
Леопард 2 или леопард 1???
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11.02.2023 10:38 Ответить
 
 