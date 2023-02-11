ВСУ отразили атаки врага в районах 7 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 4 населенных пунктов в Донецкой области и 3 – в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 11 февраля по поводу российского вторжения.

Так, начались триста пятьдесят третьи сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. Во время него враг применил 32 зенитных управляемых ракет С-300 и 74 крылатых ракет воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены нашими защитниками. Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа "Шахед-136". 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Несмотря на большие потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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Вместе с тем враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка, Хреновка и Леоновка Черниговской области; Порохонь, Студенок, Белокопытово, Волковка, Старые Вырки, Шпиль, Павловка и Пономаренко - Сумской области и Уды, Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Терновая и Фиголевка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новомлынск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Торецк, Пивденное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении огневое поражение понесли районы населенных пунктов Времевка и Новополье Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области.

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На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.

В городе Мелитополь коллаборантам, работающим в оккупационной администрации, предложено отказаться от гражданства Украины, написав соответствующее заявление.

В отдельных населенных пунктах временно оккупированой Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей, вводят комендантские часы, проводят проверки помещений.

В Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых оккупантов. Несколько ранее в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечалась работа мобильных крематориев противника.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также 3 других важных объекта противника.