РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9113 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
430 0
жертвы (1989) Донецкая область (8770) Кириленко Павел (636)

За минувшие сутки россияне убили 1 гражданского в Донецкой области, 4 человека получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 10 февраля, российские оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 10 февраля россияне убили 1 жителя Донетчины - в Красной Горе.

Еще 4 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия попадания по объекту критической инфраструктуры в Хмельницкой области. ФОТО

За минувшие сутки россияне убили 1 гражданского в Донецкой области, 4 человека получили ранения, - ОВА 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 