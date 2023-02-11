За минувшие сутки россияне убили 1 гражданского в Донецкой области, 4 человека получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
За прошедшие сутки, 10 февраля, российские оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 10 февраля россияне убили 1 жителя Донетчины - в Красной Горе.
Еще 4 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...