Общие боевые потери РФ с начала войны – около 136 880 человек (+1140 за сутки), 3267 танков, 2270 артсистем, 6474 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 11 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 136 880 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 11.02.2023 ориентировочно составляют:
личного состава - около 136 880 (+1140) человек ликвидировано,
танков - 3267 (+9) ед.,
боевых бронированных машин - 6474 (+3) ед.,
артиллерийских систем - 2270 (+19) ед.,
РСЗО - 463 (+0) ед.,
средства ПВО - 234 (+1) ед.,
самолетов - 295 (+0) ед.,
вертолетов - 286 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1997 (+27),
крылатые ракеты - 857 (+61),
корабли/катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 5134 (+8) ед,
специальная техника – 214 (+3).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Однако, большая цифра также говорит и о масштабности боевых действий, потому что про одноразовую утилизацию врага (типа Макеевка-бавовна) новостей за день вроде не было.
А учитывая, что наши в обороне практически везде, я представляю, сколько шеренг русских одна за одной лезет на наши позиции . . . Будем надеяться, что "израсходуются" русские быстро.
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
Слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
Стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
Що Задорнов згородив,
Що Атилла е цар руський,
По-мадярськи ж говорив))).
Котрий так тiснив мурдасiв,
що утигiв з них зробив...
Тее вятичi вам скажуть,
Бо Атилла iх гнобив...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
Слов*яни гуляти,
А вiд них i Русь родилась,
Й росiянам - мати,
Котра готiв примусила
До Норман тiкати.
Там вестготи мали мiсце
Й асимiлювати.
Вiкiнгами тих ворюг
Стали люди звати,
А при Нестору варягiв
Свеi називати.
Крадiя вже стали греки
Роутсом худко звати,
А словени приiльмення
в царi зазивати....
Рерiк iх була столиця,
але Рюрiк залюбки
Став нацiлюватись в Киiв,
Новий град щоб там звести.
Рерiк звався й Велеградом,
та лиш Киiв , що в Русi,
Мамою всi називали -
Навiть мокшi та весi.
Та Задорнов у натхненнi
В Рерiк хоче залюбки
Кремль свiй худко вже вiднести,
Щоб кассубiв зберегти...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
Ой-ой-ой!
кацапи воюють по зевітам мʼязників 2світової, червоножопих комуно-нацистів на кшталт сталіна, жукова, ватутіна !!!
https://youtu.be/cWC-*******?list=**************************&t=11
Нє, якщо стільки ще затрофеїли (і вона не зайшла в це зведення) - то ще нічого... Але ж вчора нічого не було чути про трофеї...
ЗСУ - найкращі!
https://www.rbc.ua/ukr/news/richnitsyu-vtorgnennya-rf-********-kremli-1676042353.html
На собi волосся люди рвати будуть, знаю…
Та по тому , зо три днi, знаю , й заспiвають:
«Перегиби в нас були, ми те проклинаем.
Винних най й на тому свiтi спокiй полишае -
Най ся вертить iх в трунi, най ся вiк страждають».
«Заспокiйливе» приймуть - най народ гуляе,
Бо не довгим щастя буде: трибунал в тiм дбае.
За донбас, за Севастопiль… й Сiрiя чекае…
Контрибуцiя - вiд Ванi… Най ся тим пишае. 08.09.2016
А я бы и не спорил! Они, действительно, первая армия мира !
Первая МЯСНАЯ армия мира.....
still waiting in the
Haines of Thornbush Hades
of Neverland,
are not counted yet.
Смерть Русне
https://www.youtube.com/watch?v=sIlsZGjGMMI
запозичено у
Цей твір *Убей немца* написаний у 1942р. Еренбургом. Замість *нємца* - *рассєянець*, що є дуже актуально тепер для кожного українця.
*Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли, рассеяне - не люди. Отныне слово "рассеяне" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "рассеянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного рассеянина, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя рассеянина убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь рассеянина, рассеянин убьет тебя. Он возьмет твоих детей и будет мучить их в своей окаянной рассее-паРаше.
Если ты не можешь убить рассеянина пулей, убей рассеянина штыком.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей рассеянина до боя.
Если ты оставишь рассеянина жить, рассеянский орк повесит украинца и опозорит украинку. Если ты убил одного рассеянина, убей другого - нет для нас ничего веселее рассеянских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою рассеянцев.
Убей рассеянца! - это просит старуха-мать.
Убей рассеянца! - это молит тебя дитя.
Убей рассеянца! - это кричит родная земля.
Не промахнись. Не пропусти. Убей!* Слава ЗСУ!
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