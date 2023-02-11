РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9113 посетителей онлайн
Новости Война
15 014 72
армия РФ (18042) Генштаб ВС (5775) уничтожение (6249) техника (1711) потери (4270)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 136 880 человек (+1140 за сутки), 3267 танков, 2270 артсистем, 6474 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 136 880 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 11.02.2023 ориентировочно составляют:

личного состава - около 136 880 (+1140) человек ликвидировано,

танков - 3267 (+9) ед.,

боевых бронированных машин - 6474 (+3) ед.,

артиллерийских систем - 2270 (+19) ед.,

РСЗО - 463 (+0) ед.,

средства ПВО - 234 (+1) ед.,

самолетов - 295 (+0) ед.,

вертолетов - 286 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1997 (+27),

крылатые ракеты - 857 (+61),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5134 (+8) ед,

специальная техника – 214 (+3).

Читайте также: Артиллеристы уничтожили вражеский ЗРК "Оса". ВИДЕО беспилотника

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 136 880 человек (+1140 за сутки), 3267 танков, 2270 артсистем, 6474 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+56
1140 дохлих свинособак! Здається це рекорд!
показать весь комментарий
11.02.2023 08:22
+39
Таим темпом 150 тисяч до весни наб'ють... А може й до "річниці". Хоча це не так важливо, як те, щоб наших оборонців постраждало якомога менше.
показать весь комментарий
11.02.2023 08:27
+38
Вчера был урожайный день. Слава ЗСУ !!!
показать весь комментарий
11.02.2023 08:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
1140 дохлих свинособак! Здається це рекорд!
показать весь комментарий
11.02.2023 08:22 Ответить
Зброя подвалит, будет по 3500 ластоногих ааленей.
показать весь комментарий
11.02.2023 08:27 Ответить
Да, раньше такой цифры (вроде бы) не было. Говорят, что в первые дни было около 1000 / день, но тогда инфографика такая не публиковалась . . .

Однако, большая цифра также говорит и о масштабности боевых действий, потому что про одноразовую утилизацию врага (типа Макеевка-бавовна) новостей за день вроде не было.
А учитывая, что наши в обороне практически везде, я представляю, сколько шеренг русских одна за одной лезет на наши позиции . . . Будем надеяться, что "израсходуются" русские быстро.
показать весь комментарий
11.02.2023 08:36 Ответить
В Бердянську понад сотня за раз.
показать весь комментарий
11.02.2023 08:46 Ответить
Считаешь только узких? А мордва с бурятами не в счет?
показать весь комментарий
11.02.2023 10:53 Ответить
Вчора гіркін ридав, що наші під Вугледаром вчинили свинособакам щось страшне. Якщо знайду той "плач Ярославни", покладу сюди, бо читала б і читала!
показать весь комментарий
11.02.2023 11:13 Ответить
О, знайшла!!!

показать весь комментарий
11.02.2023 13:41 Ответить
Ніхто "хвилями" не ходить. Ходять відділеннями, максимум - взводами. Просто наші в обороні не байдики бьють, а готуються - прострілюють дистанції, вираховують координати всіх можливих шляхів концентрації та пересування ворога, мінують, домовляються з РЕБ та аеророзвідкою.... В результаті - переважна більшість кацапів дохне від точкових мінометних та артилерійських ударів батальйонного "посилення". А задача піхотних підрозділів - просто примусити ворога затриматися в певних точках буквально на декілька хвилин. Що вчора-позавчора хлопці і продемонстрували під Вугледаром!
показать весь комментарий
11.02.2023 11:42 Ответить
Это результат типа их начала наступления. Повылазили массово из нор в поле - вот и результат.
показать весь комментарий
11.02.2023 09:01 Ответить
Жорна війни мелють кацапів якісно і невблаганно.
показать весь комментарий
11.02.2023 08:25 Ответить
Таим темпом 150 тисяч до весни наб'ють... А може й до "річниці". Хоча це не так важливо, як те, щоб наших оборонців постраждало якомога менше.
показать весь комментарий
11.02.2023 08:27 Ответить
Вони що, пекло хочуть захопити?
показать весь комментарий
11.02.2023 08:27 Ответить
спешат. Потому что места остались только на галёрке. Остальные уже попадут только на концерт к задорнову.
показать весь комментарий
11.02.2023 08:33 Ответить
Дзуськи . перед ними навiть ад закрыт. Теперь они - неприкаянные. Без роду и племени. Они теперь увязнут в таукитайской нирване...

Вiд мурдасiв в свiт пiшли
Слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
Стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
показать весь комментарий
11.02.2023 08:34 Ответить
"Велесова книга"?
показать весь комментарий
11.02.2023 08:35 Ответить
угу
показать весь комментарий
11.02.2023 08:37 Ответить
ЩО ДУРНIШЕ Е ЗА ДУМКУ
Що Задорнов згородив,
Що Атилла е цар руський,
По-мадярськи ж говорив))).
Котрий так тiснив мурдасiв,
що утигiв з них зробив...
Тее вятичi вам скажуть,
Бо Атилла iх гнобив...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
Слов*яни гуляти,
А вiд них i Русь родилась,
Й росiянам - мати,
Котра готiв примусила
До Норман тiкати.
Там вестготи мали мiсце
Й асимiлювати.
Вiкiнгами тих ворюг
Стали люди звати,
А при Нестору варягiв
Свеi називати.
Крадiя вже стали греки
Роутсом худко звати,
А словени приiльмення
в царi зазивати....
Рерiк iх була столиця,
але Рюрiк залюбки
Став нацiлюватись в Киiв,
Новий град щоб там звести.
Рерiк звався й Велеградом,
та лиш Киiв , що в Русi,
Мамою всi називали -
Навiть мокшi та весi.
Та Задорнов у натхненнi
В Рерiк хоче залюбки
Кремль свiй худко вже вiднести,
Щоб кассубiв зберегти...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
показать весь комментарий
11.02.2023 08:45 Ответить
Роутсом - правильно Рутсом
показать весь комментарий
11.02.2023 08:51 Ответить
1140 безглуздих самогуств😏
показать весь комментарий
11.02.2023 08:28 Ответить
Смерть ворогам!
показать весь комментарий
11.02.2023 08:28 Ответить
Дай Бог цей рекорд довго не протримається.
показать весь комментарий
11.02.2023 08:29 Ответить
Вчера был урожайный день. Слава ЗСУ !!!
показать весь комментарий
11.02.2023 08:29 Ответить
Ого накосили наші захисники!
показать весь комментарий
11.02.2023 08:29 Ответить
19 одиниць арти це навіть круче ніж 1140 орків. А якщо одне доповнює інше, то взагалі свято!
показать весь комментарий
11.02.2023 08:32 Ответить
Була така стара радянська пісня: " Только , только, только - этого мало оооо..."
показать весь комментарий
11.02.2023 08:33 Ответить
Другая совкопесТня успокаивала, мол , косив Ясь конюшину...
показать весь комментарий
11.02.2023 08:36 Ответить
Точно!
показать весь комментарий
11.02.2023 08:40 Ответить
Ще й встигав на дівчину поглядати
показать весь комментарий
11.02.2023 11:36 Ответить
То ли еще будет,
Ой-ой-ой!
показать весь комментарий
11.02.2023 13:43 Ответить
Артилерія не може не радувати! Єдине питання по авіації, пишуть що кацапня, завдає багато ударів,чи то збити не можуть, чи вони не заходять у радіус дії ППО.
показать весь комментарий
11.02.2023 08:34 Ответить
не заходят. Редкие "заземления" их бортов - редкие удачные пуски наших ПЗРК. Наши "сушки" тоже заходят только туда, где "пропололи" HARMами по ЗРК, хотя и заходят на цели на высотах 50-60 метров. Но всё равно есть риск нарваться на "вербу".
показать весь комментарий
11.02.2023 09:09 Ответить
радує те що такі удари в московитів не точні, засмучує що і в нас також...
показать весь комментарий
11.02.2023 10:14 Ответить
у них удары "по площадям", по застройкам, где в укрытиях наши сидят. Наши колоннами не ходят. А вот наши удары - по разведанным передвижениям техники колоннами. А это, как говорится, сосем другой коленкор, т.е. другие потери.
показать весь комментарий
11.02.2023 10:21 Ответить
👍
показать весь комментарий
11.02.2023 08:37 Ответить
цифирь кака красива... 1140 за сутки... это не считая тех, от кого даже дерьма не осталось... это минимум плюс 100... побольше бы кацапур подыхало ...
показать весь комментарий
11.02.2023 08:38 Ответить
А захоплена справна техніка рахується як знищена?
показать весь комментарий
11.02.2023 08:38 Ответить
ні !!! ця техніка вважається трофейна - такий собі ленд-ліз від кацапів !!!
показать весь комментарий
11.02.2023 08:46 Ответить
Не так, щоб ленд-ліз, бо за нього треба платити на особливих умовах. Скоріше - безповоротна військово-технічна допомога.
показать весь комментарий
11.02.2023 11:03 Ответить
Оце чувствується кацапське наступлєніє. Цілими бригадами до дідька марширують.
показать весь комментарий
11.02.2023 08:41 Ответить
ну так !!! як там колись співала сердючка "поїзд їде воно лізе" ...
кацапи воюють по зевітам мʼязників 2світової, червоножопих комуно-нацистів на кшталт сталіна, жукова, ватутіна !!!

https://youtu.be/cWC-*******?list=**************************&t=11
показать весь комментарий
11.02.2023 08:49 Ответить
Ой, не нервирвируйте меня той дылдо-повалiй-смерючкой.
показать весь комментарий
11.02.2023 08:55 Ответить
Й це ще західні танки і літики не приймали участь)
показать весь комментарий
11.02.2023 08:46 Ответить
Отже йде наступ.Скоріше м'ясний потік.Зверніть увагу на кількість танків та артсистем знищених за добу)Думаю,що командуванню підказувати це зайве))Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
11.02.2023 08:50 Ответить
за гармати - мови нема, вражає. А от броні мало попало...
показать весь комментарий
11.02.2023 08:54 Ответить
Russische Schweine zum Schlachthof vorwärts marschieren, marschieren.
показать весь комментарий
11.02.2023 08:51 Ответить
броні мало знищили! Мало!
Нє, якщо стільки ще затрофеїли (і вона не зайшла в це зведення) - то ще нічого... Але ж вчора нічого не було чути про трофеї...
показать весь комментарий
11.02.2023 08:52 Ответить
Дуже добрі ранкові новини. Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
11.02.2023 08:54 Ответить
походу 21 лютого ***** у своєму "посланні" оголосить про капітуляцію і розпад(ч) Московії
ЗСУ - найкращі!
показать весь комментарий
11.02.2023 09:01 Ответить
В годовщину вторжения РФ в Украину в Кремле покажут балет "Лебединое озеро"

https://www.rbc.ua/ukr/news/richnitsyu-vtorgnennya-rf-********-kremli-1676042353.html
показать весь комментарий
11.02.2023 09:11 Ответить
Що ся буде на росii, Вава як зконае?
На собi волосся люди рвати будуть, знаю…
Та по тому , зо три днi, знаю , й заспiвають:
«Перегиби в нас були, ми те проклинаем.
Винних най й на тому свiтi спокiй полишае -
Най ся вертить iх в трунi, най ся вiк страждають».
«Заспокiйливе» приймуть - най народ гуляе,
Бо не довгим щастя буде: трибунал в тiм дбае.
За донбас, за Севастопiль… й Сiрiя чекае…
Контрибуцiя - вiд Ванi… Най ся тим пишае. 08.09.2016
показать весь комментарий
11.02.2023 09:34 Ответить
Це не жарт, але 24 лютого 2023 у кремлівському палаці буде балет Лєбєдіноє озєро
показать весь комментарий
11.02.2023 18:16 Ответить
42 одиниці техніки, арта, про та спецтехніка з танчиками порадували )), і більше 1100 чумардосів!!! Це файно, це бінгоооо, це респект! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
11.02.2023 09:01 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2023 09:03 Ответить
Вечером 10 февраля ВСУ устроили в Мелитополе «HIMARS-шоу». Мощность прилетов была такой, что остекление в домах ходило ходуном. За 40 минут в оккупированном Мелитополе прогремело более 7 мощных взрывов из-за «прилетов» HIMARS, передает https://www.dialog.ua/war/267763_1676058898 dialog.ua .
показать весь комментарий
11.02.2023 09:03 Ответить
Кацапия хочет доказать всему миру, что она первая армия мира !

А я бы и не спорил! Они, действительно, первая армия мира !
Первая МЯСНАЯ армия мира.....
показать весь комментарий
11.02.2023 09:04 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2023 09:11 Ответить
В Йосипа драного аншлаг. Не всім місця вистачає, хробачня в проходах сидить.
показать весь комментарий
11.02.2023 09:24 Ответить
20 знищених під Вугледаром танків мабуть не врахували
показать весь комментарий
11.02.2023 09:29 Ответить
Це не танки Це гавно
показать весь комментарий
11.02.2023 11:27 Ответить
Perhaps abandoned tanks,
still waiting in the
Haines of Thornbush Hades
of Neverland,
are not counted yet.
показать весь комментарий
11.02.2023 12:08 Ответить
Читала вночі,що накрили пару скупчення ворога,але щоб так шикарно....Відео,де орки в канаві і пісня "піду втоплюся я в річці "до цих пір перед очима,як шедевр
показать весь комментарий
11.02.2023 09:53 Ответить
арта радує більше
показать весь комментарий
11.02.2023 10:16 Ответить
Гойда😀👍
показать весь комментарий
11.02.2023 10:47 Ответить
Астанавитесь. ЛОЛ. Нет!

Смерть Русне
показать весь комментарий
11.02.2023 11:25 Ответить
Спочатку війни була утилізація кадрової армії, потім зеків вагнера, тепер - чмобиків. Все йде по плану.
показать весь комментарий
11.02.2023 11:30 Ответить
Зараз утилізують "скоро навчених" чмобиків. Зеків вже дуже мало залишилось... Треба дивитись, що вони з техніки в бій кидають - якщо т72б - значить система МТЗ дуже просіла і не витягує ремонт та відновлення т72б3.
показать весь комментарий
11.02.2023 12:12 Ответить
"Разгром 155-й бригады под Угледаром"
https://www.youtube.com/watch?v=sIlsZGjGMMI
показать весь комментарий
11.02.2023 12:44 Ответить
.

запозичено у


Цей твір *Убей немца* написаний у 1942р. Еренбургом. Замість *нємца* - *рассєянець*, що є дуже актуально тепер для кожного українця.

*Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли, рассеяне - не люди. Отныне слово "рассеяне" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "рассеянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного рассеянина, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя рассеянина убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь рассеянина, рассеянин убьет тебя. Он возьмет твоих детей и будет мучить их в своей окаянной рассее-паРаше.
Если ты не можешь убить рассеянина пулей, убей рассеянина штыком.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей рассеянина до боя.
Если ты оставишь рассеянина жить, рассеянский орк повесит украинца и опозорит украинку. Если ты убил одного рассеянина, убей другого - нет для нас ничего веселее рассеянских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою рассеянцев.

Убей рассеянца! - это просит старуха-мать.
Убей рассеянца! - это молит тебя дитя.
Убей рассеянца! - это кричит родная земля.
Не промахнись. Не пропусти. Убей!* Слава ЗСУ!
.
показать весь комментарий
11.02.2023 16:05 Ответить
По всіх ознаках, у андрофагів завівся кутузово-жуков, а наші вміло валять артой, ракетами, мінометами, кулеметами, мінують і все це на фоні дронів любих типів. Кількість знищенної ворожої арти бонус.
показать весь комментарий
11.02.2023 17:07 Ответить
 
 