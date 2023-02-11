Общие боевые потери РФ с начала войны – около 136 880 человек (+1140 за сутки), 3267 танков, 2270 артсистем, 6474 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 136 880 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 11.02.2023 ориентировочно составляют:

личного состава - около 136 880 (+1140) человек ликвидировано,

танков - 3267 (+9) ед.,

боевых бронированных машин - 6474 (+3) ед.,

артиллерийских систем - 2270 (+19) ед.,

РСЗО - 463 (+0) ед.,

средства ПВО - 234 (+1) ед.,

самолетов - 295 (+0) ед.,

вертолетов - 286 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1997 (+27),

крылатые ракеты - 857 (+61),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5134 (+8) ед,

специальная техника – 214 (+3).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.