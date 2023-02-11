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землетрясение (657) Сирия (3119) Турция (3314) жертвы (1989)

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 23,8 тыс.

туреччина,землетрус

Число погибших в результате землетрясений, произошедших 6 февраля, превысило 23 818, в частности, в Турции известно о 20 318 жертвах, в Сирии - о более 3500.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Данные по Турции обновил Директорат по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

"В общей сложности 20 318 граждан погибли в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг, спасены 80 088 наших граждан. Из региона в другие провинции эвакуировали 91511 пострадавших от стихии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после землетрясений произошло 1700 афтершоков.

В районе бедствия в Турции работает всего 160 860 человек - спасателей, врачей, волонтеров и другого персонала, задействовано 12 026 единиц техники.

В то же время Al Jazeera информирует, что в Сирии погибли более 3500 человек, многие остаются под завалами.

Правительство в пятницу одобрило доставку гуманитарной помощи через линию фронта, что может ускорить поступление помощи для миллионов людей.

Ранее Всемирная продовольственная программа заявила, что запасы на северо-западе Сирии, контролируемые повстанцами, заканчиваются, поскольку военное положение осложняет оказание помощи.

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Топ комментарии
+6
Землетрясения и коррупция...

Почему тысячи (а иногда и сотни тысяч) людей по-прежнему гибнут в результате землетрясений - хотя существуют эффективные технологии сейсмической защиты? Один из ключевых ответов: коррупция
"Строительная отрасль… признана самым коррумпированным сегментом мировой экономики. Коррупция принимает форму взяток за нарушение процессов проверки и лицензирования, а также тайных действий, которые снижают затраты и тем самым снижают качество строительства.

Сборка здания, от заливки фундамента до нанесения последнего слоя краски, - это [по природе своей] процесс сокрытия, процесс, который идеально подходит для того, чтобы уменьшить или вовсе избавиться от использования дорогих, но важных компонентов конструкции. <…>

Во время землетрясений последствия десятилетий некачественного строительства проявляются в катастрофических масштабах."

Полностью https://meduza.io/feature/2023/02/10/pochemu-tysyachi-a-inogda-i-sotni-tysyach-lyudey-po-prezhnemu-gibnut-v-rezultate-zemletryaseniy-hotya-suschestvuyut-effektivnye-tehnologii-seysmicheskoy-zaschity
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11.02.2023 08:52
+4
А не треба було собор Святої Софії в мечеть переробляти і Швеції роги ставити. Карма.
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11.02.2023 08:37
+4
науковці не можуть і НІКОЛИ не могли передбачити подібні катастрофи...
Люди на таке не здатні 1000%
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11.02.2023 08:49
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11.02.2023 08:30 Ответить
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11.02.2023 08:36 Ответить
А не треба було собор Святої Софії в мечеть переробляти і Швеції роги ставити. Карма.
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11.02.2023 08:37 Ответить
тобі? закрию обов'язково
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11.02.2023 10:19 Ответить
Чомусь про цей землетрус не було попереджень. Сейсмологи проспали чи як ?
Він може бути викликаний людським фактором чи це 100 % природній катаклізм..
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11.02.2023 08:40 Ответить
науковці не можуть і НІКОЛИ не могли передбачити подібні катастрофи...
Люди на таке не здатні 1000%
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11.02.2023 08:49 Ответить
Не пишіть дурниць. Можуть і передбачають багато землетрусів.
Але не з точністю до години часу. А пишуть прогноз у % імовірності на певний період часу.
Для Туреччини були прогнози більше 60% на довший період і 30% на 10 років.
Як на мене, це пряме попередження.
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11.02.2023 09:07 Ответить
ок, киньте посилання на прогнози
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11.02.2023 09:34 Ответить
https://www.science.org/doi/10.1126/science.288.5466.661
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11.02.2023 09:37 Ответить
і це прогноз??? з похибкою 12-15%?
Це науковий аналіз, не більше і не менше... ймовірність землетрусів у сейсмоактивній зоні (на лінії розломів) з лагом у десятки років! Подібний аналіз лише спонукає враховувати ризики (будівельні норми, планування міст), але назвати хоча б приблизну дату та силу поштовхів науковці НЕ здатні!
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11.02.2023 09:48 Ответить
Уявіть собі, що є прогнози про імовірність в 0,3%, що означає відсутність ризику землетрусу. Так що 15-45%, це не просто прогноз, достатній для прийняття рішень. Це волання про те, що треба щось робити вже негайно! Не зважаючи, що особисто Вас такі цифри не вражають, як диванного сейсмолога. Як би були вчасні рішення (а час був), то смертей могло бути в 10 чи 100 раз менше.
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11.02.2023 09:55 Ответить
Ще раз, для особливо обдарованих: в сейсмічно активній зоні землетруси відбуваються практично ПОСТІЙНО з різною магнітудою!
Прогнози (передбачення) роблять на підставі певних даних і з урахуванням певних факторів... Але тут йдеться про обрахування ризиків на підставі спостережень протягом 5 століть! Вчені лише розраховують РИЗИКИ, намагаються хоч якось схематизувати сейсмічні явища (наразі безуспішно), визначити періодичність.
Тепер щодо прийняття рішень: коли і як слід було реагувати НЕГАЙНО???
Назвіть хоча б одне явище сейсмічного характеру в історії людства, яке було ВЧАСНО попереджено, і на яке ВЧАСНО відреагували???
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11.02.2023 10:11 Ответить
Почитайте про приклад Японії: як зреагували там на попередження, що зробили і які наслідки після двох сильних землетрусів. Які будинки розвалювалися, а які ні. І не кажіть після цього, що прогнози не працюють.
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11.02.2023 10:19 Ответить
Прочитано перечитано... Тихоокеанське вогняне кільце
"Подібний аналіз лише спонукає враховувати ризики (будівельні норми, планування міст), але назвати хоча б приблизну дату та силу поштовхів науковці НЕ здатні!"
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11.02.2023 10:23 Ответить
В Японії сталася Фукусіма - норм так підготувалися... до речі у японців одна з найефективніших систем оповіщення про цунамі, а землетруси - буденна річ, але у 2011 р. загинуло понад 15 тис. осіб.
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11.02.2023 10:29 Ответить
Ви не відповіли, що це за маячня про волання і НЕГАЙНЕ реагування?
У Японії наприклад людей попереджають про загрозу цунамі й проводять евакуацію з прибережних низин. У Штатах при наближенні катастрофічних ураганів теж готуються - зупиняють транспорт, забивають вікна, облаштовують пункти евакуації, заводять нацгвардію.
Але тривалість подібних заходів не перевищує кількох днів або тижнів!!!
Що робити при "попередженні" землетрусу "протягом 10 років"? Роками тримати тисячі людей у наметах, зупиняти роботу транспортних мереж і комунікацій і жити тривалий період в очікуванні катастрофи?
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11.02.2023 10:45 Ответить
Окремо про "диванних експертів": пуфікові експерди їм не рівня
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11.02.2023 10:13 Ответить
Землетрясения и коррупция...

Почему тысячи (а иногда и сотни тысяч) людей по-прежнему гибнут в результате землетрясений - хотя существуют эффективные технологии сейсмической защиты? Один из ключевых ответов: коррупция
"Строительная отрасль… признана самым коррумпированным сегментом мировой экономики. Коррупция принимает форму взяток за нарушение процессов проверки и лицензирования, а также тайных действий, которые снижают затраты и тем самым снижают качество строительства.

Сборка здания, от заливки фундамента до нанесения последнего слоя краски, - это [по природе своей] процесс сокрытия, процесс, который идеально подходит для того, чтобы уменьшить или вовсе избавиться от использования дорогих, но важных компонентов конструкции. <…>

Во время землетрясений последствия десятилетий некачественного строительства проявляются в катастрофических масштабах."

Полностью https://meduza.io/feature/2023/02/10/pochemu-tysyachi-a-inogda-i-sotni-tysyach-lyudey-po-prezhnemu-gibnut-v-rezultate-zemletryaseniy-hotya-suschestvuyut-effektivnye-tehnologii-seysmicheskoy-zaschity
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11.02.2023 08:52 Ответить
В сейсмічно небезпечних регіонах рекомендовано будувати не більше 4 поверхів, із моноліта і армуванням, з вами згоден
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11.02.2023 10:09 Ответить
Повний пізд... Половина кількості населення мого міста загинула. В один день чи хвилину.
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11.02.2023 08:55 Ответить
Дуже сумно) Але Эрдоган не чурався в обхід санкцій в Єрефію постовляти підсанкційни товари і на цьому турція і Китай заробляють гроші на Україні , коли тут кров рікою льється вже майже рік) . Звісно але як завжди страждає простий люд)
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11.02.2023 09:02 Ответить
До чого тут простий народ,Китай і взагалі ось цей набір слів? Хоча ясно по ваших двох смайликах, що вам ліпше було утриматись від цього коментаря
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11.02.2023 09:23 Ответить
А простий народ що невинний чи як?
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11.02.2023 21:23 Ответить
Шановний, тут усім важко, проте ваш коментар недоречний та огидний.
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11.02.2023 09:26 Ответить
Коли на Землі йдуть війни або революції, то в другому місці, всігда проходять природні катаклізми, коли була Померанчоаа революція, було велике цунамі в Індонезії, це така закономірність, до чого я!!! Турція, заробляла на війні, її за це Алах покарав, якщо війна буде йти ще рік, буде ще десь катаклізм!!! Чім бистріше країни це допоможуть Україні перемогти, тим бистріше Земля нормалізує своє біополе, ще одне припущення, де може виникнути стихійне лихо, це десь на всході в районі Японії, Китая на сході, це припущення
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11.02.2023 10:05 Ответить
 
 