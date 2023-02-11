Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 23,8 тыс.
Число погибших в результате землетрясений, произошедших 6 февраля, превысило 23 818, в частности, в Турции известно о 20 318 жертвах, в Сирии - о более 3500.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Данные по Турции обновил Директорат по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
"В общей сложности 20 318 граждан погибли в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг, спасены 80 088 наших граждан. Из региона в другие провинции эвакуировали 91511 пострадавших от стихии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после землетрясений произошло 1700 афтершоков.
В районе бедствия в Турции работает всего 160 860 человек - спасателей, врачей, волонтеров и другого персонала, задействовано 12 026 единиц техники.
В то же время Al Jazeera информирует, что в Сирии погибли более 3500 человек, многие остаются под завалами.
Правительство в пятницу одобрило доставку гуманитарной помощи через линию фронта, что может ускорить поступление помощи для миллионов людей.
Ранее Всемирная продовольственная программа заявила, что запасы на северо-западе Сирии, контролируемые повстанцами, заканчиваются, поскольку военное положение осложняет оказание помощи.
Пожалуйста, подождите...
Він може бути викликаний людським фактором чи це 100 % природній катаклізм..
Люди на таке не здатні 1000%
Але не з точністю до години часу. А пишуть прогноз у % імовірності на певний період часу.
Для Туреччини були прогнози більше 60% на довший період і 30% на 10 років.
Як на мене, це пряме попередження.
Це науковий аналіз, не більше і не менше... ймовірність землетрусів у сейсмоактивній зоні (на лінії розломів) з лагом у десятки років! Подібний аналіз лише спонукає враховувати ризики (будівельні норми, планування міст), але назвати хоча б приблизну дату та силу поштовхів науковці НЕ здатні!
Прогнози (передбачення) роблять на підставі певних даних і з урахуванням певних факторів... Але тут йдеться про обрахування ризиків на підставі спостережень протягом 5 століть! Вчені лише розраховують РИЗИКИ, намагаються хоч якось схематизувати сейсмічні явища (наразі безуспішно), визначити періодичність.
Тепер щодо прийняття рішень: коли і як слід було реагувати НЕГАЙНО???
Назвіть хоча б одне явище сейсмічного характеру в історії людства, яке було ВЧАСНО попереджено, і на яке ВЧАСНО відреагували???
"Подібний аналіз лише спонукає враховувати ризики (будівельні норми, планування міст), але назвати хоча б приблизну дату та силу поштовхів науковці НЕ здатні!"
У Японії наприклад людей попереджають про загрозу цунамі й проводять евакуацію з прибережних низин. У Штатах при наближенні катастрофічних ураганів теж готуються - зупиняють транспорт, забивають вікна, облаштовують пункти евакуації, заводять нацгвардію.
Але тривалість подібних заходів не перевищує кількох днів або тижнів!!!
Що робити при "попередженні" землетрусу "протягом 10 років"? Роками тримати тисячі людей у наметах, зупиняти роботу транспортних мереж і комунікацій і жити тривалий період в очікуванні катастрофи?
Почему тысячи (а иногда и сотни тысяч) людей по-прежнему гибнут в результате землетрясений - хотя существуют эффективные технологии сейсмической защиты? Один из ключевых ответов: коррупция
"Строительная отрасль… признана самым коррумпированным сегментом мировой экономики. Коррупция принимает форму взяток за нарушение процессов проверки и лицензирования, а также тайных действий, которые снижают затраты и тем самым снижают качество строительства.
Сборка здания, от заливки фундамента до нанесения последнего слоя краски, - это [по природе своей] процесс сокрытия, процесс, который идеально подходит для того, чтобы уменьшить или вовсе избавиться от использования дорогих, но важных компонентов конструкции. <…>
Во время землетрясений последствия десятилетий некачественного строительства проявляются в катастрофических масштабах."
Полностью https://meduza.io/feature/2023/02/10/pochemu-tysyachi-a-inogda-i-sotni-tysyach-lyudey-po-prezhnemu-gibnut-v-rezultate-zemletryaseniy-hotya-suschestvuyut-effektivnye-tehnologii-seysmicheskoy-zaschity