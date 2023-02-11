США отвергли предложение президента Бразилии де Силвы о переговорах с РФ
США не поддержали предложение президента Бразилии Луиса Силвы о создании группы стран для мирных переговоров по прекращению войны в Украине.
Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
После встречи с президентом США Джо Байденом Лула заявил, что хочет создать группу стран для переговоров о мире в Украине с участием Китая, Индии, Турции и других стран.
Кирби заявил, что все хотели бы, чтобы война закончилась прямо сейчас, однако диктатор Владимир Путин показал, что этого не произойдет в ближайшем будущем.
Он отметил, что это показывает последний массированный ракетный удар россиян по критической инфраструктуре Украины.
Кирби сказал, что США будут продолжать обеспечивать сильную позицию Украины на поле боя, чтобы президент Владимир Зеленский мог вести потенциальные выгодные переговоры в будущем.
"Таким образом, президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры и, конечно же, при каких обстоятельствах. Как бесчисленное количество раз говорил президент Байден: Ничего об Украине без Украины", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
У всіх країнах, де до влади прийшли праві, уряди нас рішуче підтримують. Там, де керують ліваки, мекають про переговори.
Ніколи не ведіться на обіцянки і гасла ліваків!
А якщо Трампа висунуть на пост президента,то що вся партія на ***** працює?
Дякую, що пояснили, я прозрів!
А Байден, Франція, Німеччина, Швеція, Данія, Голандія, Австралія - всі праваки, які маскуються під лівих.
Фух, нарешті хтось їх всіх розкусив
В рашки і на диво в ОП залишилась одна надія на корисних ідіотів, роблять ставку на праворадикалів, для рашки, щоб посрались з союзниками під час війни, для ОП, щоб тримались за прутня і сталеві яйця Зе, який потім буде вирішувати чи дарма нам давали зброю чи ні
Тим не менше, більшість юзерів зі мною погоджується.
пливуть за течією і побільше вкрасти
Доречі лозунг щодо віри - маячня та дискримінація (усе що не РПЦ - то добре, християнин, буддист, мусульманин, атеїст або ще хтось).
она в оперетке пела 😂
Нагадуємо як і хто "накопичував резерви перед війною"
2020-11-05 Грабеж Госрезерва https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
После встречи с Байденом президент Бразилии пояснил свою позицию журналистам. Он рассказал, что хочет собрать группу стран, которые никак не вовлечены в войну России против Украины, чтобы при их посредничестве добиться мира. Бразильские СМИ писали, что Лула видит в составе этого "клуба мира" Китай, Индию и Турцию".
https://www.bbc.com/russian/live/news-64355909 Он-лайн-стрічка ВВС "Война в Украине", інфа "Президент Бразилии Лула да Силва хочет добиться мира в Украине переговорами" сьогодні в 6:18
сАвпАденіє?
Які ще нах..й переговори?! Переговори - це взаємні поступки. Це значить кацапам треба віддати частину території, аби вони перестали воювати, але і то не надовго.
Что в Бразилии есть президент
И что фамилия у него Да Силва
Достаточно ,чтобы США
отвергли предложения президента Бразилии
И послали