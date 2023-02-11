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Бразилия (300) Китай (2792) США (24834) Кирби (447) переговоры с Россией (725)

США отвергли предложение президента Бразилии де Силвы о переговорах с РФ

сша,байден,зеленський

США не поддержали предложение президента Бразилии Луиса Силвы о создании группы стран для мирных переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

После встречи с президентом США Джо Байденом Лула заявил, что хочет создать группу стран для переговоров о мире в Украине с участием Китая, Индии, Турции и других стран.

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Кирби заявил, что все хотели бы, чтобы война закончилась прямо сейчас, однако диктатор Владимир Путин показал, что этого не произойдет в ближайшем будущем.

Он отметил, что это показывает последний массированный ракетный удар россиян по критической инфраструктуре Украины.

Кирби сказал, что США будут продолжать обеспечивать сильную позицию Украины на поле боя, чтобы президент Владимир Зеленский мог вести потенциальные выгодные переговоры в будущем.

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"Таким образом, президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры и, конечно же, при каких обстоятельствах. Как бесчисленное количество раз говорил президент Байден: Ничего об Украине без Украины", - резюмировал он.
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Топ комментарии
+33
Боже, бережи Америку. Дякуємо за підтримку.
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11.02.2023 08:59
+32
Я хочу ще раз звернутись до наших громадян: прозрійте!
У всіх країнах, де до влади прийшли праві, уряди нас рішуче підтримують. Там, де керують ліваки, мекають про переговори.
Ніколи не ведіться на обіцянки і гасла ліваків!
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11.02.2023 08:59
+17
На останньому засіданні "Ставки верхового головнокомандуючого", захищаючи міністра оборони Рєзнікова від шквалу критики в його адресу від військових, Зеленський видав прекрасну фразу "Ми накопичували резерви перед війною, але вони закінчились ...".

Нагадуємо як і хто "накопичував резерви перед війною"

2020-11-05 Грабеж Госрезерва https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
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11.02.2023 09:01
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Боже, бережи Америку. Дякуємо за підтримку.
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11.02.2023 08:59 Ответить
Хай ДеСільва віддасть 20% своїх Бразільских теріторій Україні та веде переговори з росією. А ми подивимось. Где много дікіх обєзьян.
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11.02.2023 09:42 Ответить
Я хочу ще раз звернутись до наших громадян: прозрійте!
У всіх країнах, де до влади прийшли праві, уряди нас рішуче підтримують. Там, де керують ліваки, мекають про переговори.
Ніколи не ведіться на обіцянки і гасла ліваків!
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11.02.2023 08:59 Ответить
ліваки дуже часто маскуються під правих. Приклад - трампгрупа респів-слонів. Фідеси також - ніби праві, але по-факту ліваки-популісти.
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11.02.2023 09:02 Ответить
Демократи,це ж і є ліваки.В них всі ідеї ліві.Але там є ще ультраліве крило.Чомусь за них ніколи не кажуть.Вони ж Україну не підтримують.Саме демократи,колись звинувачували,той же полк азов в нацизмі.
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11.02.2023 09:14 Ответить
Президент США Д.Байден демократ, тобто за вашою класифікацією лівак, ти не менше більшість демократів, як і республіканців в Конгресі та Сенаті США підпримують Україну !!! так знайшлося у США серед демократів 30 ультралівих, але з ними актив демократичної партії швидко провів роботу і заткнув їм пельку !!! практично теж саме стасується республіканців і Трампа - так є там з 2 десятки ідіотів на зарплаті у *****, але це не робить погоди в республіканській партії США !!!
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11.02.2023 09:42 Ответить
Демократи мають ідеології ліві.Підтримка України через ненадання далекобійних систем призводить до величезних жертв і складається таке враження,що саме їм війна вигідна.Нас то зараз розносять ракетами.Не колись там,а зараз.США би мали війну не допускати і не забирати з чорного моря усі кораблі з крилатими ракетами.

А якщо Трампа висунуть на пост президента,то що вся партія на ***** працює?
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11.02.2023 09:47 Ответить
ви читати вмієте ??? прочитайте ще раз уважно що я написав вище !!!
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11.02.2023 09:50 Ответить
Ну от прогнозують, що Трампа висунуть в президенти. Значить вся партія бере гроші в ***** по вашому?Чи ні?
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11.02.2023 09:56 Ответить
Краще ви почитайте коменти цього російського троляки Літія і інших темах і Вам про нього все стане зрозуміло. Літій Неоненко, Хаймарс Стугнович - це російські тролі на чергуванні і в іх ніках є навіть щось схоже
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11.02.2023 10:00 Ответить
Трамп, ******, Ердоган, ******, кітайози, серби, еритрейці всі ліваки які маскуються під прававих.
Дякую, що пояснили, я прозрів!
А Байден, Франція, Німеччина, Швеція, Данія, Голандія, Австралія - всі праваки, які маскуються під лівих.
Фух, нарешті хтось їх всіх розкусив
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11.02.2023 09:20 Ответить
не ************ мої слова та месаги. Наприклад, ****** - ліваки за класичним визначенням; я ж говорив за фідесів.
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11.02.2023 10:39 Ответить
****** - праворадикальна партія, не неси дичини. Полети хоч раз в Угорщину, при Орбану в них вже в аеропорту навіть укр. мовою висять банери, що в країні цінують сімейні цінності і блаблабла для селюхів з трьома класами освіти, так ніби ці фрази взагалі на щось впливають.
В рашки і на диво в ОП залишилась одна надія на корисних ідіотів, роблять ставку на праворадикалів, для рашки, щоб посрались з союзниками під час війни, для ОП, щоб тримались за прутня і сталеві яйця Зе, який потім буде вирішувати чи дарма нам давали зброю чи ні
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11.02.2023 16:55 Ответить
Більш некомпетеної дичини я ще не чув.
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11.02.2023 09:30 Ответить
?
Тим не менше, більшість юзерів зі мною погоджується.
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11.02.2023 10:40 Ответить
Нажаль, це лише говорить про поганий рівень розуміння політичних спектрів та дуже примітивне мислення з бінарною логікою усіх тих, хто вас вподобав...
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11.02.2023 10:54 Ответить
красива фраза з "красивим" терміном "бінарна логіка" - і нічого більше.
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11.02.2023 16:10 Ответить
А зерьмаки хто - ліваки чи праві? Чи звичайні фсбешні кроти які четвертий рік розкрадають Україну ,навіть під час повномасштабної війни?
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11.02.2023 09:32 Ответить
Вони у Руху "какая разніца" -
пливуть за течією і побільше вкрасти
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11.02.2023 09:44 Ответить
Зеленський та його партія центрісти-популісти, під час війни змістилися дещо правіше, але популістами бути не перестали.
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11.02.2023 10:57 Ответить
Прийшли на лівих лозунгах. Знайомі будівельники у своєму селі були зеленими активістами перед президентськими виборами. Їхній лозунг "армія, мова, віра то х-ня! ЛЮДИ ЇСТИ ХОЧУТЬ"
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11.02.2023 10:14 Ответить
Та вони на лівих, та на правих лозунгах виїжджали.
Доречі лозунг щодо віри - маячня та дискримінація (усе що не РПЦ - то добре, християнин, буддист, мусульманин, атеїст або ще хтось).
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11.02.2023 11:01 Ответить
Я тут пишу більше про ставлення до іноземних політиків. У нашій країні немає політичних партій класичного спрямування. Як правило, це ситуативні об'єднання за інтересами
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11.02.2023 11:11 Ответить
Шо,Хуйло,-зря только денежки на эту шлюху Сильву потратил?Не договорилась она.
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11.02.2023 09:00 Ответить
Знавал я одну Сильву....
она в оперетке пела 😂
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11.02.2023 09:47 Ответить
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11.02.2023 10:24 Ответить
На останньому засіданні "Ставки верхового головнокомандуючого", захищаючи міністра оборони Рєзнікова від шквалу критики в його адресу від військових, Зеленський видав прекрасну фразу "Ми накопичували резерви перед війною, але вони закінчились ...".

Нагадуємо як і хто "накопичував резерви перед війною"

2020-11-05 Грабеж Госрезерва https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
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11.02.2023 09:01 Ответить
За статистикою,проституток з Латинської Америки ну дуже багато по світу.
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11.02.2023 09:01 Ответить
"вообще-то они смотрят на эту войну по-разному: если США возглавляют коалицию стран, оказывающих военную и финансовую помощь Украине в отражении российского вторжения; то Бразилия, как и некоторые другие крупные демократические страны, например ЮАР или Индия, воздерживается от поддержки какой-либо из воюющих сторон.
После встречи с Байденом президент Бразилии пояснил свою позицию журналистам. Он рассказал, что хочет собрать группу стран, которые никак не вовлечены в войну России против Украины, чтобы при их посредничестве добиться мира. Бразильские СМИ писали, что Лула видит в составе этого "клуба мира" Китай, Индию и Турцию".

https://www.bbc.com/russian/live/news-64355909 Он-лайн-стрічка ВВС "Война в Украине", інфа "Президент Бразилии Лула да Силва хочет добиться мира в Украине переговорами" сьогодні в 6:18
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11.02.2023 09:07 Ответить
За дивним збігом, це БРІКС
сАвпАденіє?
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11.02.2023 09:09 Ответить
хоче миру ??? нехай каже ***** щоб вивів свої окупаційні війська з усієї території України згідно чинної Коституції України, тобто включаючи Крим і Донбас !!! а далі демілітаризація, денуклеризації, денацифікація паРаші ***** за прикладом нацистької Німетчини 1945-56 рр., виплати Україні репарацій і контрибуцій за 9 років війни !!! в якості контрибуцій можемо забрати усі території УНР згідна паризського мирного договору 1919 року, окуповані на сьогодні паРашею та бульбофюреєю !!!

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11.02.2023 09:25 Ответить
Нехай ще до тієї групи країн Свазіленд та Мавританію долучить, мавпа ліліпутінська
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11.02.2023 09:07 Ответить
Сільву послали в Сельву/вологоекваторіальні ліси в Південній і Центральній Америці/
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11.02.2023 09:08 Ответить
Треба було спрямувати ту даСілву і його пропозиції до хутіна.
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11.02.2023 09:09 Ответить
еще один в сомбреро и лаптях.
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11.02.2023 09:12 Ответить
Яким боком, зміна президента в Бразилії, до Трампа?
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11.02.2023 10:18 Ответить
Плєшивий вже через Латинську Америку клянчить про переговори. Скоро й марсіани будуть просити переговорів з парашою.
Які ще нах..й переговори?! Переговори - це взаємні поступки. Це значить кацапам треба віддати частину території, аби вони перестали воювати, але і то не надовго.
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11.02.2023 09:20 Ответить
В нас президент мало що вирішує, за нього це робить ''дуже потужна людина''
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11.02.2023 09:22 Ответить
І на підтвердження моїх слів )))"Проституція як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F секс-індустрія легалізована в 20 державах, здебільшого в країнах Латинської Америки та Океанії, а починаючи 2000-х років - також і Європи.")))
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11.02.2023 09:37 Ответить
Как легко узнать
Что в Бразилии есть президент
И что фамилия у него Да Силва
Достаточно ,чтобы США
отвергли предложения президента Бразилии
И послали
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11.02.2023 09:53 Ответить
"за участю Китаю, Індії, Туреччини", Малі і Північної Кореї?!
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11.02.2023 10:13 Ответить
Ліві , праві - копирсаємось досі у чужих . То може вже на часі повернутись до свого і обрати до влади націоналістів . Впевнений .що тоді настане і слава нації і смерть ворогам ,до речі , усім , як зовнішнім так і внутрішнім , які виявляються гіршими ніж зовнішні .
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11.02.2023 10:17 Ответить
Маєте на увазі свободівців, які брали гроші у Яника, знімали ролики для пропагандистських каналів рашки, в.о. прокурора був свободівець і злив розслідування по Майдану за що отримав докторське звання у Ківалова.
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11.02.2023 10:23 Ответить
Вот где вас таких ушлепков природа нарожала в Украине? Свобода тысячи раз доказала свою абсолютную преданость идеалам свободы. Свобода своею и вражескою кровью обагрила знамена борьбы за независимость. На самом переднем крае обороны. А ты, троленко сопливый, трясешь здесь свои поганые гниды на Цензоре. Пригожинец что ли? Или какой-то местный юльконавт типа шизоидного марченко-шмарченко, бегает здесь такой-сякой, паршивец.
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11.02.2023 11:16 Ответить
я пам2ятаю,як свободівці -адмірали здали рашці Крим у 14-му,один був міноборони і белькотів що армії у нього не було,тому він і Крим здав,а його ставленик Березовський взагалі перейшов на службу до рашки. Могильницький торпедував всі справи по Майдану,а зараз,кажуть,в Лондоні сидить. Ірка Фаріон завжди під російські телекамери несла всяку маячню і її радо цитували в рашці і кричали: сматрітє какой на Украінє нацизм! А де заховалися такі круті "патріоти" як Тягнибок,Мірошниченко? Їх хтось бачив за останній рік?Я теж прігожинєц?
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11.02.2023 12:06 Ответить
Вы реально верите в то, что те парни, которые на фронте, и есть провокаторы, типа фарион? Надо что-то отделять от чего-то. За 30 лет в Украине не осталось щелей, где нет гебни. Она выращивала себя со школьной скамьи. Их надо вытравливать как тараканов. Уже , оказывается, не турчинов сдал крым, а стрелки уже переведены? О каком-то "кровавом пастыре" несут гебнявые шныри, окопавшиеся на Цензоре. Вы похоже больные.
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11.02.2023 14:33 Ответить
Не Турчинов здав Крим, а військові, які не виконували своїх обов'язків. Вперше військовий відкрив вогонь на Донбасі, коли розстрілювали альфівців.
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13.02.2023 11:04 Ответить
Я за Свободу колись голосувала. Відчуваю особисту образу через їх дії після Майдану. Рядові воюють, молодці, не заперечую. Але в раду лізе шваль типу Мохника і Фаріон.
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13.02.2023 11:01 Ответить
на такі пропозиції тільки одна відповідь...- дайте необхідну ЗБРОЮ!!!!
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11.02.2023 10:43 Ответить
Список стран посредников говорит сам за себя. Ответ, пошли в жопу путинские прихлебатели.
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11.02.2023 11:29 Ответить
Ця Сільва гучно перднула в калюжу,вирішив приплести сюди БРІКС,кишенькову структуру Китаю та Рашки...
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11.02.2023 12:08 Ответить
Бразилия, пошла нажуй
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11.02.2023 14:46 Ответить
вообще-то это нам решать, кто должен быть переговорщиком по нашему вопросу
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11.02.2023 17:31 Ответить
 
 