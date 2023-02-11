Беспокойное утро в Белгородской области: губернатор Гладков сообщает об атаке беспилотников на инфраструктурный объект
Утро 11 февраля выдалось "громким" на Белгородщине. В местных телеграм-каналах сообщали о звуках взрывов.
Тем временем губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.
"В Яковлевском городском округе беспилотниками атаковали инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий", - говорится в сообщении.
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