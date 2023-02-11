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беспилотник (3145) россия (93011) Белгород (433)

Беспокойное утро в Белгородской области: губернатор Гладков сообщает об атаке беспилотников на инфраструктурный объект

область,бєлгород,бєлгородская

Утро 11 февраля выдалось "громким" на Белгородщине. В местных телеграм-каналах сообщали о звуках взрывов.

Тем временем губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников. Об этом информирует  Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

"В Яковлевском городском округе беспилотниками атаковали инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+11
Коли вже по них ракета вжаримо
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11.02.2023 09:05
+11
Продолжайте наблюдения
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11.02.2023 09:16
+9
Не по них - а по бункеру... А вони най платят по репарацiям, постачають в Европу дешевi кориснi копалини та вiдбудовують зруйноване. Та сидять на ножках Буша на баландi...
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11.02.2023 09:17
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Коли вже по них ракета вжаримо
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11.02.2023 09:05 Ответить
Не по них - а по бункеру... А вони най платят по репарацiям, постачають в Европу дешевi кориснi копалини та вiдбудовують зруйноване. Та сидять на ножках Буша на баландi...
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11.02.2023 09:17 Ответить
Получи, фашист, гранату!)))
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11.02.2023 09:07 Ответить
Я не против ,я слышала взрывы не в первый раз вчера,а они дальше за путина вопреки здравому смыслу
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11.02.2023 09:13 Ответить
Продолжайте наблюдения
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11.02.2023 09:16 Ответить
"Здравий" і "смисл" у стосунку до кацапів - це непоєднувальні поняття. В літературі такий оборот мови називається "катахреза". Класичний приклад: "нехай акули імперіалізму не простягають до на свої хижі лапи".
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11.02.2023 09:20 Ответить
до нас
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11.02.2023 09:23 Ответить
всё-таки это скорее оксюморон.
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11.02.2023 09:29 Ответить
Білгородщина - це українська земля тимчасово окупована кацапстаном.👏
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11.02.2023 09:17 Ответить
Так би по ВСІЙ Засрашці!!! Щоб відчули мразоти рашискі що таке "СВО" особливо на Москві !!!
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11.02.2023 09:23 Ответить
У бєлгороддскай народнай рєспублікє - гражданская вайна!
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11.02.2023 09:26 Ответить
Не Бєлгород і Білгород.
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11.02.2023 10:14 Ответить
радуйтесь свинособаки ,у вас в гостях УКРАИНСКИЙ НЛО!СЛАВА ЗСУ!
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11.02.2023 10:14 Ответить
Не треба руйнувати наші тимчасово окуповані території. Нам же прийдеться їх відбудовувати. Бийте трохи далі, Орловську Тульську.
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11.02.2023 11:13 Ответить
Вот она причина
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5254256217963124&set=a.471561509565976
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11.02.2023 11:26 Ответить
Це працюють партизани білгородщини. Але визнати це губЄрнатор ніяк не може - не дозволяють. Дзуськи, вони нікого не знайдуть. А партизани все знищать.
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11.02.2023 16:07 Ответить
 
 