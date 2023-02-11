У ВСУ почти закончились боеприпасы. Тратят по 5 тыс. снарядов в сутки, - замглавы ОП Жовква
Из-за высокой интенсивности боевых действий у защитников Украины почти закончились боеприпасы. Ежесуточно ВСУ тратят около 5 тыс. снарядов.
Об этом заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сказал изданию Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
"Запасы боеприпасов в Украине находятся почти на нуле. Все очень быстро заканчивается из-за интенсивности боев. Мы нуждаемся в оружии, амуниции, артиллерии, боевых танках, бронемашинах, истребителях", - отметил Жовква.
По его словам, истребители нужны, в частности, для перехвата баллистических ракет, которые сейчас Украина пока не способна сбивать.
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Пожалуйста, подождите...
у Сибіру під відкритим небом. Мабуть, такі приклади не поодинокі.
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С каждым днём всё веселее и веселее, особенно от того, что до сих пор не введены санкции против против РАКЕТНОЙ промышленности паРаши (первую просьбу о введении которых я услышал только месяца 3 назад, и еще, недельку назад - вторую) - дурдом на колёсах...
Рекомендую для сбережения психики тупо ничему не верить и как можно меньше ходить по новостям..., да, и действовать по обстоятельствам, сложившимся уже где-то километрах в 100 от вас (******** тупо)...
На продолжение банкета снарядов уже не хватит точно.
Кто станет отвечать про то, что "Запад ещё подкинет" - нет, уже как месяц другой появляются статьи, что снарядов даже на Западе не ахти как много, и всё своё они отдать не могут. Темпы производства мирного времени у них сильно медленные.
Либо свёртывание войны, либо переход её из разряда артиллерийской.
https://suspilne.media/361810-bolgaria-taemno-postacala-ukraini-**********-na-pocatku-vtorgnenna-rf-welt/ Болгарія таємно постачала Україні ********** - Welt
18 янв. 2023
15 років тюрми цьому підеру
наразі вони знають до кого можна звертатись за потрібною інформацією
щодо кількості *********** в нашій арміі
Ну і хто тепер сумнівається, що ці виродки збирались підписувати капітулянські документи?
Рік війни пройшов - ні снарядів ні патронів власного виробництва - це ознаки ЯВНОГО саботажу міністра оборони і керівництва Укроборонпрому
https://**********.com.ua/2023/02/09/ukroboronprom-pochav-vyroblyaty-120-mm-miny-razom-iz-*********-chlenom-nato/
for
5000 artillery grenades fired.
A day.
Sounds pretty wastefull for the ammon side.
On YouTube seen 12 grenades fired to hit the target.
150 tsd grenades needed then, a month.
If a production line spits out
2 grenades per minute,
that are 120 grenades per hour,
2'500 a day of 3 shifts.
It is also about delivery to the front lines:
the less ammon is wasted, the less fuel
is needed, and less overload of the
barrels, trucks,
and trucks can deliver to more than one spot,
and trucks are less exposed to attacks by
Lancet drones, air and artillery strikes.
Saying that to the public is telling the
Ukrainian Army,
since Ruzzia isolates itself,
and Ruzzian soldiers are not informed that way.
For the barrel attrition, 2 barrels need to
be replaced each day for 5 tsd grenades fired.
а ще є польща де можна робити снаряди по рельокації.
а до кого це звертання в стилі "...все пропало":
до міністра оборони Резнікова, до Главкома, до Верховного чи до керівника офісу Президента?
Чи це, на випередження, "дипломатичне підкладання подушки" на випадок відступу ЗСУ: відступили, бо закінчилися **********... Ми ж про це давно говорили, попереджали.
Невже аналіз подій на фронті є головною аадачею департаменту євроінтеграції О? Що, більше нікому...
Звідки це бидло в ОПі знає про кількість ***********......
Нудна доповідь Герасимова "... нам тяжело и плохо". Дмитриев - Герасимову "... нужно активно штурмовать еще две-три недели. Мы активно работаем над договоренностями."
Хроніка тзеінформ
Чомусь у вас претензії до Бутусова, а не до зеленого кагалу.
Услужливый дурак, опаснее врага!
Джейкоб Фрейденhttps://www.americanthinker.com/author/jacobfraden/
31 січня 2023 р.
За словами теоретика комунізму Карла Маркса, історія виявляється « спочатку як трагедія, потім як фарс ». Інший філософ XIX століття Гегель сказав: « Єдине, чого ми вчимося з історії, це те, що ми нічого не вчимо з історії ». Здається, сьогодні ми спостерігаємо чергове підтвердження цих глибоких думок.
Те, що відбувається в Україні, - це не поодинока подія, яка виникла чи то через непорозуміння, чи то внаслідок злої волі однієї людини. Було б неправильно вважати, що напад Росії на Україну стався через прикрий прорахунок російського президента. Навпаки, усі нинішні події є логічним кроком у багатовіковій історії Російської держави, яка завжди була спрямована на імперську експансію та завоювання чужих земель.
Завоювання Сибіру, Середньої Азії, незліченні війни з Туреччиною, зі Швецією, з Литвою, з Австрією, з Персією, з наполеонівською Францією, з Фінляндією, з Афганістаном - це лише невеликий перелік загарбницьких війн Росії. Росія ніколи не була зацікавлена у розвитку власної країни та покращенні життя її народу, а лише у збільшенні території за рахунок сусідів. Влада Путіна - це не спадщина минулих традицій, а нерозривне продовження століть російської експансії, один нерозривний ланцюг колоніалізму від часів Івана Грозного до Олександра Першого, до Сталіна, до Брежнєва і тепер до Путіна.
Переважна більшість росіян (близько 70%) підтримують війну в Україні і не переймаються жодними моральними обмеженнями з цього приводу. Згідно зі старою мудрістю, що « кожен народ заслуговує того уряду, який він має », не Путін узурпував владу в країні і посилає росіян на війну, а саме він відповідає традиціям і прагненням російського народу, саме він уряд, якого бажає і заслуговує населення цієї жалюгідної країни.
А якщо спробувати зламати цинічне спостереження Гегеля про історію та оцінити війну в Україні крізь призму відносно недавніх подій? Згадайте 1938 рік, коли Гітлер спочатку приєднав Австрію до Німеччини, а потім 1 жовтня того ж року вторгся в Судетську область Чехословаччини під приводом «захисту німецького населення від гніту». Австрія не тільки не чинила опору, вона радо приєдналася до Німеччини. Чехословаччина на той час була 7-ю світовою економікою з розвиненою промисловістю та сільським господарством - ласий шматочок для Гітлера. Але вона не встояла і не вступила у війну з Німеччиною за її територію. Крім того, сусідня Польща теж під приводом захисту польського населення вирішила відірвати собі шматок території Чехословаччини й окупувала Заольже.
Як відреагували інші країни? Велика Британія та Франція намагалися за будь-яку ціну уникнути конфронтації з Німеччиною і вирішили задобрити Гітлера, сподіваючись, що захоплені ним території стримають його апетит і він не піде далі. Уряд Невіла Чемберлена намагався переконати чехословацького президента Бенеша не чинити опору і дати Німеччині все, що вона хоче. Бенеш спочатку чинив опір і навіть оголосив мобілізацію. Однак 28 вересня в Мюнхені Велика Британія, Франція та Італія без її згоди віддали Чехословаччину і підписали угоду з Німеччиною. Чемберлен повернувся до Лондона надзвичайно задоволений і гордо розмахував аркушем паперу з підписом Гітлера: « Я приніс вам мир! »
Що сталося далі? Менш ніж через рік Гітлер напав на Польщу, і це був початок Другої світової війни в Європі. Однак не тільки європейські країни ховали голови в пісок, як страуси, і сподівалися, що погода їх витримає, ізоляціоністські настрої були сильні і в США. Америка була зайнята виходом з Великої депресії і не хотіла вплутуватися в закордонні війни, вважаючи, що « це не наша справа ». Проте ізолюватися від решти світу стало неможливо, і Перл-Харбор розбудив Америку від солодкого сну.
А що було б, якби Франція і Велика Британія чинили опір і підтримували Чехословаччину, якщо не військами, а хоча б політично й економічно, а сама Чехословаччина чинила опір зброєю? У цьому питанні історики майже одностайні - не було б світової війни, не було б десятків мільйонів життів і сьогоднішній світ був би зовсім іншим. Умиротворення агресора - вірний шлях до загибелі.
А тепер повернемося до наших днів і порівняємо їх із тими, що були 85 років тому. Будучи агентом КДБ, Путін вивчав історію Другої світової війни і добре засвоїв урок минулого: Захід не має бажання чинити опір і піде на все, щоб уникнути конфронтації з агресором. Це саме те, що відбувалося за останні 20 років, коли Путін вів невеликі війни за вторгнення: з Чечнею (1999-2009), з Грузією (2008), з Україною (2014) і в Сирії (2015).
Країни вільного світу анемічно відреагували на російську агресію, обмежившись дипломатичними протестами та наклавши на Росію символічні санкції. Як і Гітлер у 1938 році, Путін зрозумів, що має розв'язану руку і може продовжувати свою експансію в Україні. Україна - очевидний ласий шматок для агресора: тут добре розвинене сільське господарство, важка промисловість і багаті поклади корисних копалин, особливо багато літію - цінного металу для ******** промисловості. Але потім сталося несподіване.
Україна чинила запеклий опір і російський бліцкриг провалився. США, Велика Британія, Франція та інші країни спочатку поводилися так само, як і 85 років тому - вони були готові змиритися з фактичною поразкою України та розширенням ******** Російської імперії. Однак грандіозні невдачі російської армії та несподівані успіхи української армії змусили західні уряди переглянути свої позиції. Україна отримувала економічну та військову допомогу спочатку невеликими частинами, потім потужнішими потоками, а Росія потрапила під безпрецедентні в історії санкції. І не тільки західні держави, але навіть Китай також відмовилися підтримати російську агресію.
Проте, здається, не всі засвоїли уроки минулого. У той час, як в Англії спадщина Черчилля сильна, а тому Сполучене Королівство зараз робить усе можливе, щоб допомогти Україні, у Франції, Німеччині та особливо в Сполучених Штатах все частіше лунають голоси опозиції: «це не наша справа », « ми потрібні переговори з Росією, щоб якнайшвидше припинити війну », « дайте Путіну те, що він хоче, і війна закінчиться» . Навіть Трамп нещодавно заявив, що закінчить цю війну за пару днів. Як би він закінчив це? Дуже просто: він припинить допомогу Україні і змусить її миритися на умовах Путіна, сподіваючись, як Чемберлен, що після цього буде мир надовго.
Ніколи раніше в історії насильство до миру не приводило до миру. Настав час це зрозуміти! Якщо ми дозволимо Путіну отримати хоча б невелику частку того, що він хоче, мине трохи часу, і він або його наступник знову почнуть війну, і не тільки для захоплення більшої території в Україні, але також у Польщі, Німеччині та потім по всій Європі. Зараз поступитися Путіну - це не запобігти поширенню війни на інші країни. Це гарантований крок до наступних загарбницьких воєн. Так було завжди; це в російській традиції. Росія неспроможна підтримувати стабільне продуктивне життя; вона може існувати лише в стані перманентної війни. Як колись сказав мудрий Черчілль: « Немовля треба задушити в колисці. »
Україна, попри всі свої проблеми та недоліки, сьогодні є форпостом вільного світу. Її перемога буде перемогою над агресивною Росією, яка є раковою пухлиною на тілі людства. Цю пухлину неможливо переконати, її потрібно виморити економічно або знищити фізично. Перемогти Росію, скільки б це не коштувало, - єдиний спосіб запобігти гарячій Третій світовій війні, а без військової та економічної допомоги Заходу, особливо Сполучених Штатів, це неможливо. Ми маємо розуміти, що, допомагаючи Україні, ми допомагаємо собі та своїм дітям.
У новітній історії ми вже не раз бачили трагедії, чи варто повторювати минулі помилки і перетворювати історію на фарс? Тільки боюся, що це буде зовсім не смішно.
Веб-сайт Джейкоба Фрейдена: http://www.fraden.com/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B www.fraden.com
Тобто основа для організації ремонтних баз для важкої та легкої технікі, організації різних ліній виробницва є. В країні сотні тисяч безробітних і літніх людей, спроможних ще щось робити, які ходять як неприкаяні і шукають роботи і чим домогти фронту. Над цими "базами та лініями" можна встановити посилений ППО-захист. Можна все це частково організувати на теріторіях країн-союзників.
Рішення про контр наступ на орків у великій мірі залежить не від сміливості і рішучості нащих ЗСУ, а від того, чи дадуть нам країни НАТО і США в достатній кількості зброю і ***********, чі ні. Нам навіть оборонятися при такому дифіциті важко. От не дай Боже, прийде "завтра" у США до влади підретузний путінський Трамп зі своєю МАГА групою і нам кірдик.
Наша влада нагадує "мальчішник-хлопчашник", ні досвіду, ні кваліфікації, один хайповий гонор та аферизм.