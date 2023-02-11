Нардеп Трухин уехал за границу до начала командировки, которой объясняет отсутствие на заседании ВАКС, - журналист Ткач
Народный депутат Александр Трухин, подозреваемый в попытке дать взятку полицейским на месте ДТП, уехал из Украины за неделю до начала командировки. Ранее именно командировкой он объяснял отсутствие на заседании суда.
Об этом сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, Трухин должен был быть в заграничной командировке с 29 января по 12 февраля. Но он выехал из страны на неделю раньше – 22 января. Вернулся Трухин также раньше, и в пятницу, 10 февраля, уже успел посетить Офис президента.
Также по информации источников в правоохранительных органах, депутат выезжал за границу на Новый год: выезд - 30.12.2022 через пункт пропуска "Краковец" на автомобиле "Фольксваген" р.н. АЕ 6599 КН вместе с Тлустяком Василием. Возвращение в Украину 02.01.2023 на том же автомобиле вместе с тем же лицом", - отметил Ткач.
По его мнению, эта информация может быть полезна Высшему антикоррупционному суду.
Ткач напомнил, что в сентябре 2022 года Трухин получил от САП подозрение в попытке дать взятку полицейским на месте ДТП.
"Дело передали в ВАКС, но Трухин не посещает заседание сначала из-за болезни, а затем из-за командировок", - отметил журналист.
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от ***** зеленска.
******наговорила, що намазуванням не відмажеться. тільки нарізання допоможе. вибачайте мою французьку.
Тихесенько пішов в ліс. І зробив всіх разом.
Всю економіку добив...
На Порошенко кожен гадив,
І не замітив як все зрадив:
Ракети наші всі в асфальті,
Їх депутат в Монако, Мальті.
"Слуги" прийшли не воювати,
Вас обдирати, князювати!