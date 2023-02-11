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граница (5146) депутат (3277) командировки (35) Ткач Михаил (131) Трухин (145)

Нардеп Трухин уехал за границу до начала командировки, которой объясняет отсутствие на заседании ВАКС, - журналист Ткач

александр,трухин

Народный депутат Александр Трухин, подозреваемый в попытке дать взятку полицейским на месте ДТП, уехал из Украины за неделю до начала командировки. Ранее именно командировкой он объяснял отсутствие на заседании суда.

Об этом сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, Трухин должен был быть в заграничной командировке с 29 января по 12 февраля. Но он выехал из страны на неделю раньше – 22 января. Вернулся Трухин также раньше, и в пятницу, 10 февраля, уже успел посетить Офис президента.

Читайте также: Трухин снова не явился на судебное заседание по делу о предложении взятки на месте ДТП. Адвокаты утверждают, что он в командировке

Также по информации источников в правоохранительных органах, депутат выезжал за границу на Новый год: выезд - 30.12.2022 через пункт пропуска "Краковец" на автомобиле "Фольксваген" р.н. АЕ 6599 КН вместе с Тлустяком Василием. Возвращение в Украину 02.01.2023 на том же автомобиле вместе с тем же лицом", - отметил Ткач.

По его мнению, эта информация может быть полезна Высшему антикоррупционному суду.

Читайте также: Дело бывшего "слуги народа" Трухина передали в суд

Ткач напомнил, что в сентябре 2022 года Трухин получил от САП подозрение в попытке дать взятку полицейским на месте ДТП.

"Дело передали в ВАКС, но Трухин не посещает заседание сначала из-за болезни, а затем из-за командировок", - отметил журналист.
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Топ комментарии
+38
Це ж зелений пдр, йому все дозволено.
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11.02.2023 10:01
+35
Звісно ні. Він розумний, а дурники це ті, хто за нього голосували.
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11.02.2023 10:05
+26
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11.02.2023 10:25
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Це ж зелений пдр, йому все дозволено.
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11.02.2023 10:01 Ответить
а на нього закон 8271 що не діє ?????
от ***** зеленска.
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11.02.2023 11:42 Ответить
Ні, просто попередньо ця істота мала зустрітися зі своїми московськими кураторами.
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11.02.2023 14:02 Ответить
а он не дурак
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11.02.2023 10:01 Ответить
Звісно ні. Він розумний, а дурники це ті, хто за нього голосували.
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11.02.2023 10:05 Ответить
тільки не "за нього", а в загалі за "СН" що є такою ж контрою що і "рога и копыта"
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11.02.2023 10:25 Ответить
Ну так немає різниці.
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11.02.2023 10:27 Ответить
Він в ліс тихенько пішов.
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11.02.2023 10:02 Ответить
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11.02.2023 10:04 Ответить
В Україні нарокоман обізвав би його "баригою", а мудрий наріТ в це б свято повірив.
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11.02.2023 10:07 Ответить
Якби в Сенегалі був свій зеленський і плюси, то вони би всім Сенегалом проржали би з лоха, який просто так роздає гроші. Ще й рахунок би за доброчинність йому виставили.
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11.02.2023 10:12 Ответить
Доброчинність на хліб не намажеш-сказала б мосєйчучка.
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11.02.2023 10:19 Ответить
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11.02.2023 10:25 Ответить
це істота вже так ******наговорила, що намазуванням не відмажеться. тільки нарізання допоможе. вибачайте мою французьку.
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11.02.2023 11:48 Ответить
Так, але Ви написали з помилками, пишеться не мосейчучка, а **********, а ще правильніше, щоб було зрозуміло *********** - Бені.
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11.02.2023 11:11 Ответить
может прижало, и ему срочно в лес надо было. Поэтому и не стал ждать командировку.
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11.02.2023 10:06 Ответить
Чомусь немає жодного здивування.
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11.02.2023 10:06 Ответить
А хто його буде звинувачувати? Там всі свої!
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11.02.2023 10:10 Ответить
Не може бути? Невже в команді найвеличнішого лідора світу можуть бути такі нечесні люди? Не вірю!!!

Тихесенько пішов в ліс. І зробив всіх разом.
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11.02.2023 10:09 Ответить
Зеленський-дерьмак перетворив Україну в "срану риго-пліснявого беСпредела".
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11.02.2023 10:09 Ответить
Як на мене, то аж такого лайна навіть за Зека не відбувалось (((
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11.02.2023 11:02 Ответить
пейсато-пархатий безпрєдєл, влада в краіні узурпована етнічним ОЗУ!!!! 😡😡
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11.02.2023 10:10 Ответить
Втік гівнюк.
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11.02.2023 10:12 Ответить
Для своїх все - для всіх інших - закон.
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11.02.2023 10:12 Ответить
Коли це лайно - Трухіна позбавлять мандата. Це що - представник народу???
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11.02.2023 10:13 Ответить
ой вей, такі Вам - ДА!!!! он прГєдставітєль такі очєнь ізвеснава наГода!!!!
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11.02.2023 10:18 Ответить
А оце як вам ? Судді як батюшки - відпускають всі зелені гріхи.
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11.02.2023 10:14 Ответить
Ти глянь який він солодкий🤪 Він просто забув про кілька мільйончиків у дивані
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11.02.2023 10:23 Ответить
А він що, зобов'язаний кожний нещасний мільйон пам'ятати??? Напали на солоденького ні за щ...
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11.02.2023 11:00 Ответить
Ще б викласти фото того судді, його прізвище.., щоб народ запам'ятав.
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11.02.2023 12:05 Ответить
А назад иого не можна виманити на якусь замануху .
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11.02.2023 10:14 Ответить
Шо зебіли? У серіалі про голобородька трохи інакше було? 😁.... Лох не мамонт, не вимре
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11.02.2023 10:21 Ответить
Зебобіки поховались по шпаринам і мовчать. Чекають новину про Пороха. Ось тоді і вилізуть.
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11.02.2023 10:35 Ответить
личний враг президента - президент
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11.02.2023 15:48 Ответить
Гуки пгочь от укгаинца тгухина !
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11.02.2023 10:42 Ответить
Трухін---рідчайша мерзота,але і ткач--недалеко від нього знаходиться.працює тільки на замоовлення.
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11.02.2023 10:50 Ответить
Хай Ткач працює, викриває цю зелену погань. Він в депутати не лізе
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11.02.2023 11:34 Ответить
****** зелёная квартальная мразота.
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11.02.2023 10:53 Ответить
За всієї НЕповаги до Йулі, вона старенька і не військовозобов'язана на відміну від цього молодого зеленого макака-рєзуса )))
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11.02.2023 10:59 Ответить
Висновок один: зеленим тупим мавпам дозволено просто ВСЕ!
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11.02.2023 10:57 Ответить
Країна стікає кров'ю, а у цих виродків все добре, по закордонах катаються
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11.02.2023 11:00 Ответить
Ну, що наріде, всіх зробив?
Всю економіку добив...
На Порошенко кожен гадив,
І не замітив як все зрадив:
Ракети наші всі в асфальті,
Їх депутат в Монако, Мальті.
"Слуги" прийшли не воювати,
Вас обдирати, князювати!
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11.02.2023 11:19 Ответить
А потом эта тварь вернётся на готовенькое и будет дальше грабить украинский народ.
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11.02.2023 11:37 Ответить
Цей хитрозроблений єврей під слідством, як же він може шастати по заграницях? Хто знає? Може пан Зеля...
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11.02.2023 11:54 Ответить
Интересно было бы прочитать отчет этого фигуранта о командировке, какая от него может быть прольза?
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11.02.2023 12:17 Ответить
А де Коля подівся? Який погрожував ремінцем їм всім по ж..пі надавати.
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11.02.2023 12:51 Ответить
Гніда((( хто б сумнівався!! Що скаже стефанчук з цього приводу?
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11.02.2023 12:57 Ответить
может, проще сказать "командировка оформлена задним числом"?
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11.02.2023 13:09 Ответить
Чому ми не в НАТО?
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11.02.2023 14:44 Ответить
Воно занадто багато знає. Тому не рухатимуть, поки не підстрахуються.
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11.02.2023 14:44 Ответить
И что Зеленский и ОП об этом не знают? Как можно верить этой власти?
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11.02.2023 15:42 Ответить
Как в суд прийти так хворый,как по заграницам мотаться-так здоровый.Вот такая судебная система. Под каблуком у Дерьмака
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11.02.2023 23:56 Ответить
 
 