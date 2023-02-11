Врачи спасают жизнь 35-летнему бойцу Александру, внутри мозга которого застряла пуля, - гендиректор больницы Мечникова Рыженко
Пуля россиян вошла в центр мозга бойца. Это ранение смертельно по всем канонам медицины, но реаниматологи смогли стабилизировать пациента, а нейрохирурги борются, чтобы он имел шанс выжить.
Об этом пишет в фейсбуке генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пуля разломила правый теменный участок черепа и вместе с костными осколками зашла в центр мозга. Огромное кровоизлияние в раневой канал. Четвертый час под микроскопом все: нейрохирурги, анестезиологи, медсестры - спасают жизнь 35-летнего украинца Александра", - написал он.
Рыженко отметил, что ранение смертельно по всем канонам медицины. Но реаниматологи смогли восстановить стабильность и перевести пациента из состояния комы 2 в состояние комы 1.
"И это каждый день, а ночью втрое больше в больнице Мечникова борьба ради спасения жизни", - подчеркнул Рыженко, отметив, что все реанимации и реанимационные залы больницы крайне переполнены.
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Але можливо.
Вірю, що хірурги воїна врятують. З Божою поміччю.
Ну і для чого Українцям утримувати, отаких нікчем-бігунів на владних посадах, за рахунок власних податків…
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль створили дику схему грабунку, балаканини, відмивання, а потім спокійної втечі з награбованим за кордон!!! СБУ та РНБОУ можуть дати ще якіснішу та детальну схему з кураторами по галузях!!!
Це ж саме бачуть і знають дипломати усього Світу !!!!
А у це й же час, Захисникам на передку, усі питання їх логістичного та матеріально-технічного забезпечення (харчування, лазнево-прального, медичного, ремонту автомобілів, опалення, дров, буржуйок, та ще сотні питань) ТРЕБА ВИРІШУВАТИ САМИМ АБО В НАДІЇ НА ВОЛОНТЕРІВ!!!
От і питання, для чого, оте кодло, що імітує діяльність Уряду виключно на території Урядового кварталу, треба утримувати та ще й платити «за особливі умови»!!!