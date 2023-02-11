Врачи спасают жизнь 35-летнему бойцу Александру, внутри мозга которого застряла пуля, - гендиректор больницы Мечникова Рыженко

Пуля россиян вошла в центр мозга бойца. Это ранение смертельно по всем канонам медицины, но реаниматологи смогли стабилизировать пациента, а нейрохирурги борются, чтобы он имел шанс выжить.

Об этом пишет в фейсбуке генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пуля разломила правый теменный участок черепа и вместе с костными осколками зашла в центр мозга. Огромное кровоизлияние в раневой канал. Четвертый час под микроскопом все: нейрохирурги, анестезиологи, медсестры - спасают жизнь 35-летнего украинца Александра", - написал он.

Рыженко отметил, что ранение смертельно по всем канонам медицины. Но реаниматологи смогли восстановить стабильность и перевести пациента из состояния комы 2 в состояние комы 1.

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"И это каждый день, а ночью втрое больше в больнице Мечникова борьба ради спасения жизни", - подчеркнул Рыженко, отметив, что все реанимации и реанимационные залы больницы крайне переполнены.



