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больница (1409) ранение (3358) врачи (1503) Рыженко Сергей (65)

Врачи спасают жизнь 35-летнему бойцу Александру, внутри мозга которого застряла пуля, - гендиректор больницы Мечникова Рыженко

куля

Пуля россиян вошла в центр мозга бойца. Это ранение смертельно по всем канонам медицины, но реаниматологи смогли стабилизировать пациента, а нейрохирурги борются, чтобы он имел шанс выжить.

Об этом пишет в фейсбуке генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пуля разломила правый теменный участок черепа и вместе с костными осколками зашла в центр мозга. Огромное кровоизлияние в раневой канал. Четвертый час под микроскопом все: нейрохирурги, анестезиологи, медсестры - спасают жизнь 35-летнего украинца Александра", - написал он.

Рыженко отметил, что ранение смертельно по всем канонам медицины. Но реаниматологи смогли восстановить стабильность и перевести пациента из состояния комы 2 в состояние комы 1.

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"И это каждый день, а ночью втрое больше в больнице Мечникова борьба ради спасения жизни", - подчеркнул Рыженко, отметив, что все реанимации и реанимационные залы больницы крайне переполнены.
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Топ комментарии
+30
Господи допоможи.
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11.02.2023 10:19
+21
Проблематично буде дістати кулю і нічого важливого не зачепити.
Але можливо.
Вірю, що хірурги воїна врятують. З Божою поміччю.
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11.02.2023 10:15
+20
Боже, бережи і поможи, нашому захиснику і нашим лікарям
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11.02.2023 10:33
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Проблематично буде дістати кулю і нічого важливого не зачепити.
Але можливо.
Вірю, що хірурги воїна врятують. З Божою поміччю.
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11.02.2023 10:15 Ответить
Господи допоможи.
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11.02.2023 10:19 Ответить
Боже, бережи і поможи, нашому захиснику і нашим лікарям
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11.02.2023 10:33 Ответить
Наші лікарі та ЗСУ найкращі ! Щиро дякуємо всім!!!
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11.02.2023 10:49 Ответить
СЛАВА защитникам УКРАИНЫ!
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11.02.2023 11:24 Ответить
Молюся за нашого Воіна і дуже хочеться , щоби він одужав 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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11.02.2023 11:41 Ответить
Сили та здоров'я Олександру і майстерности лікарям. А москалям хай сторицею повернеться все, що вони наробили.
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11.02.2023 12:21 Ответить
Поки Захисники боронять своїм життям Україну, привладні, під патронатом Стефанчука-Зеленського-ШмигалЯ, просто впродовж року втікають з України, виводячи-вивозячи через митницю в іноземні банки приватні, млрд з Держави!!!

Ну і для чого Українцям утримувати, отаких нікчем-бігунів на владних посадах, за рахунок власних податків…
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль створили дику схему грабунку, балаканини, відмивання, а потім спокійної втечі з награбованим за кордон!!! СБУ та РНБОУ можуть дати ще якіснішу та детальну схему з кураторами по галузях!!!
Це ж саме бачуть і знають дипломати усього Світу !!!!
А у це й же час, Захисникам на передку, усі питання їх логістичного та матеріально-технічного забезпечення (харчування, лазнево-прального, медичного, ремонту автомобілів, опалення, дров, буржуйок, та ще сотні питань) ТРЕБА ВИРІШУВАТИ САМИМ АБО В НАДІЇ НА ВОЛОНТЕРІВ!!!
От і питання, для чого, оте кодло, що імітує діяльність Уряду виключно на території Урядового кварталу, треба утримувати та ще й платити «за особливі умови»!!!
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11.02.2023 12:39 Ответить
Слава Воїну!!!!! Одужуй!
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11.02.2023 18:14 Ответить
Врятуйте його, будь ласка.
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11.02.2023 21:51 Ответить
 
 