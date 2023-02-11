За прошедшие сутки морпехи уничтожили 38 оккупантов, 5 САУ, 1 МТЛБ
Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.
Как отмечается, за прошедшие сутки, 10 февраля, морские пехотинцы уничтожили МТЛБ и 38 оккупантов.
"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего уничтожено 5 самоходных гаубиц "Мста-С". Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
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Alex Smith bb5fe51c
показать весь комментарий11.02.2023 10:59 Ответить Мне нравится 2
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