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Новости Война
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обстрел (25772) ТЭС (277) энергетика (2469) ДТЭК (502)

Накануне рашисты повторно атаковали две ТЭС ДТЭК, оборудование существенно повреждено

пожежа,тес,словянськ

Вчера вечером от российских обстрелов снова пострадали две станции ДТЭК "Энерго", которые уже подвергались атакам в тот день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, в результате террористических ударов оборудование ТЭС было существенно повреждено.

"К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. С начала энергетического террора россияне уже 28 раз атаковали ТЭС ДТЭК", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+6
Это при том, что денег Ахметова хватит, чтобы нанять частную армию. И устроить (негласно) "большой переполох" в мире для расеянцев.
Но для этого надо иметь яйца. Крепкие яйца. А у ахметова их нет.

Так что, ты не Ринат Леонидович, ты даже не Ахметов, ты - туалетная бумага торговой марки "ринат", которой хйло вытирает свою жопу.
Привыкай, по понтам - "негласный король донбасса", а по факту - трусливая шестерка.
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11.02.2023 11:20
+5
А по факту він ворог,який до України немає ніякого відношення,окрім заробляння грошей.
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11.02.2023 11:27
+5
Вже триста раз писалось, що тільки удар на удар, ТЕЦ на ТЕЦ поможе від цього.
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11.02.2023 12:35
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Там, де це робли повторно, слід шукати корегувальників.
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11.02.2023 11:16 Ответить
Это при том, что денег Ахметова хватит, чтобы нанять частную армию. И устроить (негласно) "большой переполох" в мире для расеянцев.
Но для этого надо иметь яйца. Крепкие яйца. А у ахметова их нет.

Так что, ты не Ринат Леонидович, ты даже не Ахметов, ты - туалетная бумага торговой марки "ринат", которой хйло вытирает свою жопу.
Привыкай, по понтам - "негласный король донбасса", а по факту - трусливая шестерка.
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11.02.2023 11:20 Ответить
А по факту він ворог,який до України немає ніякого відношення,окрім заробляння грошей.
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11.02.2023 11:27 Ответить
так, тому в 2014 р. він наважився тільки погудіти на Донбасі
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11.02.2023 13:07 Ответить
І вся його охорона пішла "защіщать дамбасс ат хунти",тому була ліквідована ЗСУ.
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11.02.2023 13:23 Ответить
Хватит 5млрд? Не смешите. Украине в месяц больше дают в виде помощи,5млрд вообще ни на что не влияют практически в этой войне,какая армия?
В 2014 против сепаратюг это бы решило проблему,но не сейчас.
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11.02.2023 12:54 Ответить
Тогда ознакомтесь с прайсом ЧВК и заказных ликвидаций. Это познавательно.
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11.02.2023 13:10 Ответить
Від початку енергетичного терору росіяни вже 28 разів атакували ТЕС ДТЕК", - йдеться у повідомленні. Куйло знищує в Україні так само свою власність,котрою поставлено було керувати свого "менеджера" ахмета,як і перед тим він знищував свої нафтобази,котрими в більшості заправляв все той же його "гаманець" і спонсор "зелених"- бабюломойський
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11.02.2023 11:29 Ответить
Пожалійте рінатку. Дайте йому субсидії мільярд. За моральні збитки.
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11.02.2023 11:58 Ответить
Вже триста раз писалось, що тільки удар на удар, ТЕЦ на ТЕЦ поможе від цього.
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11.02.2023 12:35 Ответить
+++
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11.02.2023 14:27 Ответить
Во первых, у нас нет таких ракет дальнобойных. Во вторых, неразумно тратить ценные боезапасы на электростанции, важнее уничтожать военные заводы, аэродромы, технику. В третьих, мы не орки, что бы воевать с гражданскими как это делают тупые ************ и нам важны от них отличаться в т.ч. что бы получать сочувствие и поддержку цивилизованного мира
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11.02.2023 18:16 Ответить
То може перестанем стрілять і запропонуємо оркам зелений коридор на Берлін де вони "сможем повторить" ?!? Якщо незгодні то давайте ракети і непи...ть .
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11.02.2023 18:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6cwlAndiv7w&t=323s
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11.02.2023 20:02 Ответить
Безнаказанность поощряет вседозволенность
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11.02.2023 13:32 Ответить
рінату астайотся толька грозна пабібікать.
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11.02.2023 14:29 Ответить
 
 