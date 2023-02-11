Накануне рашисты повторно атаковали две ТЭС ДТЭК, оборудование существенно повреждено
Вчера вечером от российских обстрелов снова пострадали две станции ДТЭК "Энерго", которые уже подвергались атакам в тот день.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как отмечается, в результате террористических ударов оборудование ТЭС было существенно повреждено.
"К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. С начала энергетического террора россияне уже 28 раз атаковали ТЭС ДТЭК", - говорится в сообщении.
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+6 Vladyslav Novikov
показать весь комментарий11.02.2023 11:20
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показать весь комментарий11.02.2023 12:35
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Но для этого надо иметь яйца. Крепкие яйца. А у ахметова их нет.
Так что, ты не Ринат Леонидович, ты даже не Ахметов, ты - туалетная бумага торговой марки "ринат", которой хйло вытирает свою жопу.
Привыкай, по понтам - "негласный король донбасса", а по факту - трусливая шестерка.
В 2014 против сепаратюг это бы решило проблему,но не сейчас.