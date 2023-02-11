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Содействие массовым репрессиям на оккупированных территориях: главе следственного комитета РФ Бастрыкину сообщили о подозрении, - СБУ

бастрикін

Служба безопасности продолжает разоблачать преступления российских чиновников, которые причастны к развязке и ведению войны против Украины. В ходе следственных действий СБУ собрала масштабную доказательную базу на руководителя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности, отмечается, задокументирована его деятельность на введение оккупационного режима во временно захваченных районах юга и востока Украины.

"Должностное лицо выполняет задачи высшего военно-политического руководства РФ относительно подавления движения сопротивления в Украине. Кроме того, Бастрыкин публично оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват части восточных и южных областей Украины. Об этом он неоднократно заявлял во время своих выступлений на российских телеканалах", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили руководителю следственного комитета РФ о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителем власти);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и признание правомерной временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом, с использованием средств массовой информации);

– ч. 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и отрицание временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом, повторно).

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Содействие массовым репрессиям на оккупированных территориях: главе следственного комитета РФ Бастрыкину сообщили о подозрении, - СБУ 01

Расследование проводили сотрудники Главного следственного управления по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора.
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Топ комментарии
+5
А цьому ублюдку? Чи плісняві СВОЇХ не здають?
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11.02.2023 12:40
+3
Мені це подобається. Він десь в своїх ******, а йому повідомили. Яким чином?
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11.02.2023 12:32
+2
Байстрюкіну потрібно повідомити про його майбутню страту, вручивши "чорну мітку". І одразу ж і вбити. Ця гадинатвже років 5 зайвих землю топче.
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11.02.2023 12:31
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Це добре, але що там з підозрою до рєзнікова і диванів його відомства? До сих пір не показав скандальні договора. Заглохла, не на часі?
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11.02.2023 12:26 Ответить
Байстрюкіну потрібно повідомити про його майбутню страту, вручивши "чорну мітку". І одразу ж і вбити. Ця гадинатвже років 5 зайвих землю топче.
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11.02.2023 12:31 Ответить
Мені це подобається. Він десь в своїх ******, а йому повідомили. Яким чином?
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11.02.2023 12:32 Ответить
Мастурбыкин!
Во славу путина прими йаду с последующим самоубиением апстену.
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11.02.2023 12:34 Ответить
А цьому ублюдку? Чи плісняві СВОЇХ не здають?
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11.02.2023 12:40 Ответить
потрібна справа, хоча це пук в калюжу, а ось рєзнікова за грати це більш конткретна дія
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11.02.2023 13:06 Ответить
шоу....ну ***....шоу.....
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11.02.2023 13:10 Ответить
🤣🤣🤣
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11.02.2023 13:24 Ответить
Своих пидоров за границу повыпускали а про московииских вообще ни о чем.
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11.02.2023 13:35 Ответить
Кстати там и у местных давно на этого мерзавца много пожеланий. Его бы первым, и именно без суда и следствия.
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11.02.2023 14:37 Ответить
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12.02.2023 05:49 Ответить
 
 