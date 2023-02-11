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Зеленский (19042) членство в НАТО (1437) членство в ЕС (929) JPMorgan (1)

Украина станет членом ЕС через два года, членом НАТО - после победы, - Зеленский

зеленський

Украина сможет стать полноценным членом Европейского союза через два года. При этом уже после победы наша страна присоединится к НАТО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на саммите, организованном банком JP Morgan, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они преимущественно знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что лучшей гарантией для Украины станет членство в НАТО. Зеленский считает, что со временем Украина присоединится к альянсу.

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"Мы считаем, что мы будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности является правильным. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И я полагаю, что после победы мы будем в НАТО", - заявил глава государства.
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Топ комментарии
+39
Балабол.

І оце обрав мудрий нарід у 2019 замість професіоналів

Гигикали , що гірше не стане

Але ж стало, стало
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11.02.2023 12:42
+33
Чому як тільки проти вяликого,так ботяра? У Європі чітко доведено,що кроки в Європу ідуть через знищення корупції, закон і право мають бути на першому місці, а не новини 24 для зомбування. ОП на сьогодні крок вперед, а два назад.
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11.02.2023 12:47
+33
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11.02.2023 12:48
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Я з Закарпатської області, якщо вам цікаво. Стосовно тону, я вас не повчав, просто зробив зауваження, бо якщо чесно мене вже дістали подібні висловлювання й часто безпідставні звинувачення. Є закон, дійте згідно закону, це я не вам якщо щось а шановному панству яке тут строчить під кожним постом погрози, образи та звинувачення інституціям держави і її представникам.
І в чому це я не обізнаний по вашому?
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11.02.2023 17:43 Ответить
Для кого є закон ? Наприклад.
Для Зелі і його оточення є ?
А хто такий тоді єрмак, які він має повноваження згідно закону і які реально. Просвітіть.
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11.02.2023 17:56 Ответить
Навпаки, він зробив все, щоб настала активна фаза війни, бо війна розпочалася ще у 2014 році. Скорочення армії, відвід військ, заморозка ракетних програм... дало сигнал нападу.
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11.02.2023 18:52 Ответить
Ну то в голові, війну вже він закінчив
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11.02.2023 13:58 Ответить
Дурень думкой багатіє...
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11.02.2023 14:08 Ответить
дЕрмак усьо парішаіть....Оман це Обман ..зуб даю😝
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11.02.2023 14:15 Ответить
І чого це мені в черговий раз смішно?!...
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11.02.2023 14:19 Ответить
А как же ,,я не хожу в гости где меня не ждут" что скажешь ПОЦ?
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11.02.2023 14:23 Ответить
і язик неболить повторювати одне й те ж саме, вже 30 років.Любі мої СЛУГИ, ви вже давно в ЄС, ваші діти там, і статки ваші там, осталось вам стирити грошики ЄС які дадуть на відбудову, і гуляй Вася.Арахамія все порішає нехвилюйтесь.
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11.02.2023 14:35 Ответить
Когда-то Зеленский хотел сделать карьеру в Москве, но не срослось с Масляковым. Так бы там шутил шутки про хахлов и бегал в кожаных штанах. Но такая всемирная слава, как сейчас на Западе - это совсем другой масштаб. И это ему нравится куда больше. Он как Гагарин собирает цветы и овации. Так что в данный момент интересы Вовы и Украины совпадают. Зачем ему делать ставку на прединфарктных Путина и Патрушева?
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11.02.2023 14:40 Ответить
Ошибка и не только зеленского и многих и вчерашнего преза! Только НАТО сначала, потом все остальное. Вся наша история нас не научила. Всегда сдуру сами затевали глобальное, и всегда жестокое поражение! Проверьте по 1917--1920 гг. Можно копнуть и 300-400 лет назад, тоже самое. Только коллективная безопасность. А уже потом про жратву и с сыром пырогы. Брюхом государство не строят.его строят штыками!
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11.02.2023 14:47 Ответить
Чтобы за 2 года вступить в ЕС нужно пахать и реформировать в таком режиме... А так все уже давно поняли, что ни к какой, даже к посредственной работе в очень медленном темпе, команда Зели не приспособлена. Три года было с 2019 - ничего не делали, а сейчас вдруг начнут. Ну ну...
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11.02.2023 15:38 Ответить
В ЕС Татаровых с Ермаками не пустят.
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11.02.2023 16:10 Ответить
А шашлыки в мае будут?

Какой может быть ЕС через 2 года, если у нас 0.5% работающих людей не работают по стандартам ЕС. Мы ничего продать не сможем, если не сертифицируем производство по конкретным инструкциям, включая очень много защиты прав рабочих и проверок качества изготовленной продукции. Разные стандарты по выбросам или наличию вредных веществ. Я уже молчу про систему правосудию и то, сколько преступников ходят на свободе, получив мизерные тюремные сроки. На кой черт гражданам ЕС получить этих преступников рядом с собой? Или содержать нашу страну, так как сами продать мы не сможет из-за сертификации. Или вдруг бизнес будет содержать, чтобы за 1 жалкий трансформатор на 380В с него драли 10 млн долларов, притом каждый чиновник готов это сделать.

Если брать пример азиатских тигров в период их экономической революции, то там сделали следующее: жесточайшее секторальное (вплоть до 100%) увольнение прошлых представителей власти, выделение отдельных чиновников с личным доступом для любого инвестора, таких чиновников, которые могут схватить любого и кинуть его в тюрьму или даже расстрелять (например, мусор или таможенник тормозит груз инвестора, вымогая взятку), и жесткое изменение законов именно так, как нужно крупному бизнесу, чтобы ему было комфортно работать. Эти 3 пункта и привели к экономическому росту. И еще, состоялся он там, где президент страны заявлял, что он легко мог обогатить себя, семью и друзей, но предпочел обогатить свой народ вместо этого. А ты говорил когда-нибудь такое, глядя на Беню и других твоих товарищей?
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11.02.2023 16:14 Ответить
Скільки можна повторюватися? Вас всіх, що зациклило чи що? ЗСУ вже 353 дні шашлики з русні готують. Вчора аж 1140 свіженьких приготували.
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11.02.2023 17:50 Ответить
Скільки км2 росіскої території захоплено ?
А, то наша земля під окупантами.
Тоді нема чим хвалитись
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11.02.2023 18:23 Ответить
А скільки українців на шашликах загинуло ви не порахували ще ?
За попередніми оцінками в одному Маріуполі більше 80 тисяч.
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11.02.2023 18:33 Ответить
А я вам дивуюсь. Невже не помітно, як ми до війни готувались ? Це ж нас зараз винищують.
Не смішно вже про шашлики ?

Банального не зроблено. Всі цінності в музеях лишили. Літак Мрію кинули. Людей під розстріл підставили.
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11.02.2023 18:41 Ответить
Що ви хочете узнати ?
Хоч пам'ятаєте про скандал з боргами зарплати для ЗСУ? На початку 2022 обіцяли виплатити.
Три з половиною мільярди гривень. Це ми так бійців мотивували ? Армію розбудовували ?
Зрозумійте. Ви потрапили на сайт, дописувачі якого багато знають і пам'ятають.
І розуміють , що окуповані території окуповані тому що і тому що. Бо якщо озброїтись однією ракетою, зробленою Турчиновим, розмінувати нафіг все, заборгувати зарплати ЗСУ і постійно їх принижувати, то ясна справа, що на твої території позариться дурний сусід.
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11.02.2023 19:05 Ответить
Нині дуже багато придворних націоналістів, які служать клоуну, або навіть проросійським олігархам - тупо за бабло. Не варто когось слухати. Треба аналізувати все самому.
Взяти вашого карася. Яке лайно він тільки не захищав. За те отримав відзнаки. А справжні герої нині на фронті гинуть, а не балаболять в ютюбі.
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11.02.2023 19:51 Ответить
Пан мають знатти, що війна з кацапами йде дев'ять років, а не 353 дні. Чи комусь соромно, що відкосив чотири разочка і тієї історії не бажає бачити?
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12.02.2023 08:39 Ответить
А чого за 2 роки? - А тому що Зєлєбєні знову хочуть безкарно дерибанити країну після настцпних виборів. Але кінець епохи бідності в 2019 ми пам'ятаємо.
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11.02.2023 17:20 Ответить
Намагаюся тільки уявити скільки зеботиків зараз поширюють цю новину у соцережах і пересилають іншим. Знайшлася гідна заміна Арестовичу...
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11.02.2023 18:49 Ответить
Сказал Зеленский у которого Ермак через Татарова блокировал два года назначение главы САП Клименко.... цирк..
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12.02.2023 19:31 Ответить
Дурень думкою багатіє...
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15.02.2023 18:34 Ответить
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