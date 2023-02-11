Украина станет членом ЕС через два года, членом НАТО - после победы, - Зеленский
Украина сможет стать полноценным членом Европейского союза через два года. При этом уже после победы наша страна присоединится к НАТО.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на саммите, организованном банком JP Morgan, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они преимущественно знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что лучшей гарантией для Украины станет членство в НАТО. Зеленский считает, что со временем Украина присоединится к альянсу.
"Мы считаем, что мы будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности является правильным. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И я полагаю, что после победы мы будем в НАТО", - заявил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
І в чому це я не обізнаний по вашому?
Для Зелі і його оточення є ?
А хто такий тоді єрмак, які він має повноваження згідно закону і які реально. Просвітіть.
Какой может быть ЕС через 2 года, если у нас 0.5% работающих людей не работают по стандартам ЕС. Мы ничего продать не сможем, если не сертифицируем производство по конкретным инструкциям, включая очень много защиты прав рабочих и проверок качества изготовленной продукции. Разные стандарты по выбросам или наличию вредных веществ. Я уже молчу про систему правосудию и то, сколько преступников ходят на свободе, получив мизерные тюремные сроки. На кой черт гражданам ЕС получить этих преступников рядом с собой? Или содержать нашу страну, так как сами продать мы не сможет из-за сертификации. Или вдруг бизнес будет содержать, чтобы за 1 жалкий трансформатор на 380В с него драли 10 млн долларов, притом каждый чиновник готов это сделать.
Если брать пример азиатских тигров в период их экономической революции, то там сделали следующее: жесточайшее секторальное (вплоть до 100%) увольнение прошлых представителей власти, выделение отдельных чиновников с личным доступом для любого инвестора, таких чиновников, которые могут схватить любого и кинуть его в тюрьму или даже расстрелять (например, мусор или таможенник тормозит груз инвестора, вымогая взятку), и жесткое изменение законов именно так, как нужно крупному бизнесу, чтобы ему было комфортно работать. Эти 3 пункта и привели к экономическому росту. И еще, состоялся он там, где президент страны заявлял, что он легко мог обогатить себя, семью и друзей, но предпочел обогатить свой народ вместо этого. А ты говорил когда-нибудь такое, глядя на Беню и других твоих товарищей?
А, то наша земля під окупантами.
Тоді нема чим хвалитись
За попередніми оцінками в одному Маріуполі більше 80 тисяч.
Не смішно вже про шашлики ?
Банального не зроблено. Всі цінності в музеях лишили. Літак Мрію кинули. Людей під розстріл підставили.
Хоч пам'ятаєте про скандал з боргами зарплати для ЗСУ? На початку 2022 обіцяли виплатити.
Три з половиною мільярди гривень. Це ми так бійців мотивували ? Армію розбудовували ?
Зрозумійте. Ви потрапили на сайт, дописувачі якого багато знають і пам'ятають.
І розуміють , що окуповані території окуповані тому що і тому що. Бо якщо озброїтись однією ракетою, зробленою Турчиновим, розмінувати нафіг все, заборгувати зарплати ЗСУ і постійно їх принижувати, то ясна справа, що на твої території позариться дурний сусід.
Взяти вашого карася. Яке лайно він тільки не захищав. За те отримав відзнаки. А справжні герої нині на фронті гинуть, а не балаболять в ютюбі.