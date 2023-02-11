Украина станет членом ЕС через два года, членом НАТО - после победы, - Зеленский

Украина сможет стать полноценным членом Европейского союза через два года. При этом уже после победы наша страна присоединится к НАТО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на саммите, организованном банком JP Morgan, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они преимущественно знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что лучшей гарантией для Украины станет членство в НАТО. Зеленский считает, что со временем Украина присоединится к альянсу.

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"Мы считаем, что мы будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности является правильным. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И я полагаю, что после победы мы будем в НАТО", - заявил глава государства.