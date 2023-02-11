Правительство расширило категории госслужащих, которые могут уехать за границу
Кабинет Министров расширил категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут уехать за границу.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.
Теперь, согласно постановлению Кабинета Министров №119 от 10 февраля, женщина, являющаяся усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим детей до 18 лет, может уехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения.
Для этого необходимы: загранпаспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.
Мужчины дополнительно должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.
Пожалуйста, подождите...
а ще більше опікунів Мальдівських,Тайських,Балійських,Куршавельських..
(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
Ато її ще у полон візьмут закордоном і будуть маніпулювати волею держслужбовця.
Коли наших справжніх студентів 18+ не випустили з пакунком доків, найвеличніший петицію перадресував Шмиге, той швиденько прийняв постанову №1028 від 10.09.22 для себе любих.
І тепер навчатись закордоном можуть і заммера, і помічники суддів, і інші обрані 40+.
Значит должен быть закон, который всем ограничил выезд, а чиновникам и "шутам" разрешил выезд.
Указ президента, не имеет запрета, там плагиат из ст.65 Конституции "У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового Відправити режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України" - т.е. "можуть", но без конкретики да или нет, для кого и т.п.
В постанове КМУ - также нет запрета, только описаны исключения кто может выехать.
Есть категории людей (инвалиды, 3е детей, спортсмены и т.п.), которые есть в постанове и их выпускают.
Есть категории людей (шуты, чиновники до 2023 года), которых НЕТ в постанове и их выпускают.
Есть категории людей (все остальные), которых НЕТ в постанове и их НЕ выпускают.
Сейчас в постанову КМУ внесли чиновников - могут выехать в коммандировку, на лечение, к детям. Раньше чиновников в постанове не было, тогда почему их выпускали?
Исходя из логики, получается нарушают закон для какойто категории людей, и тут два варианта:
1. Существует законный запрет на выезд для всех (никто не может найти), кроме исключений в постанове КМУ.
НЕ законно выпускают "шутов" и чиновников, т.к. их нет в исключениях.
2. Не существует законного запрета на выезд для всех
НЕ законно не выпускают на выезд всех, "шутов" и чиновников выпускают - ничего не нарушая.
P.S.
Пограничиники решили не выпускать тех, кто может быть мобилизован.
Закон про мобилизацию не ограничивает право на выезд.
Поэтому чиновников выпускали, т.к. они могли иметь бронь - не нарушает Конституцию
"Шуты" не имеют брони, но "ручной" режим пропуска - не нарушает Конституцию
Все остальные, "ручной" режим пропуска - нарушение Конституции.
Очень удобно в ручном режиме решать кого выпускать.
Кому не нравятся действия пограничника - может обжаловать его действия в индивидуальном порядке.