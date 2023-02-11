РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9197 посетителей онлайн
Новости
6 369 22
Госпогранслужба (6138) граница (5146) Кабмин (13507) госслужащие (338)

Правительство расширило категории госслужащих, которые могут уехать за границу

прикордонник,кордон,держприкордонслужба

Кабинет Министров расширил категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут уехать за границу.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

Теперь, согласно постановлению Кабинета Министров №119 от 10 февраля, женщина, являющаяся усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим детей до 18 лет, может уехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения.

Для этого необходимы: загранпаспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Читайте также: Нардеп Трухин уехал за границу до начала командировки, которой объясняет отсутствие на заседании ВАКС, - журналист Ткач

Мужчины дополнительно должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
вже пора вивозити честно зароблене, а потім --- йогогого - шукай вітра в полі
показать весь комментарий
11.02.2023 13:19
+6
авжеж... ворюги самі перші схиляють
показать весь комментарий
11.02.2023 13:12
+5
показать весь комментарий
11.02.2023 13:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що було по другому?
показать весь комментарий
11.02.2023 13:12 Ответить
авжеж... ворюги самі перші схиляють
показать весь комментарий
11.02.2023 13:12 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2023 13:16 Ответить
на Іванну натякаєш?)))
показать весь комментарий
11.02.2023 13:19 Ответить
вже пора вивозити честно зароблене, а потім --- йогогого - шукай вітра в полі
показать весь комментарий
11.02.2023 13:19 Ответить
Раби та господарі,у раба існує два варіанти-здохнути або здохнути,у господарів теж два-жити та радіти.
показать весь комментарий
11.02.2023 13:20 Ответить
угу....сиріт у нас у владі багато..
а ще більше опікунів Мальдівських,Тайських,Балійських,Куршавельських..
показать весь комментарий
11.02.2023 13:22 Ответить
Сирот очень много! Вот недавно тайская королевская семья усыновила мальчика - сиротку Колю Каклету- Митбола! Да и король Бельгии собирается усыновить наши зеленые сопли !
показать весь комментарий
11.02.2023 14:27 Ответить
- Тепло теперь в Париже? Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем, Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме…

(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
показать весь комментарий
11.02.2023 13:27 Ответить
Что, увеличилось количество "предложений" от других категорий гос.служащих?
показать весь комментарий
11.02.2023 13:29 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2023 13:34 Ответить
Йому можно, він же слуга.
показать весь комментарий
11.02.2023 15:00 Ответить
А як завжди... Спочатку громкий шкандаль, разбіратьєльтва, тіпа жосткій кАнтроль і АгранічьЄнія, народ аплодує... Потім коли все уляглося потроху, потроху всякими доповненнями ти роз'ясненнями зводять все нанівець і шовкопьйорі як корали так і крадуть, як їздили за бугор витрачати накрадене так і їздять, як клали вони на нас болт так і кладуть, ссуки...
показать весь комментарий
11.02.2023 13:44 Ответить
До того переліку попадуть усі співробітники 95 кварталу та студії ґ+ґ із своїми родичами Що до громадян так "это другое"
показать весь комментарий
11.02.2023 13:51 Ответить
ХА-ХА-ХА.....ХА!!!!!!! Цирк продолжается.
показать весь комментарий
11.02.2023 14:25 Ответить
...і оплатити дорогу, ну ,щоб все по-чесному.
показать весь комментарий
11.02.2023 15:06 Ответить
хай дитина у одинокого батька чи матері держслужбовця буде в Україні.
Ато її ще у полон візьмут закордоном і будуть маніпулювати волею держслужбовця.
показать весь комментарий
11.02.2023 15:06 Ответить
Як же старанно замовчується, що чінуши можуть також виїздити на навчання.
Коли наших справжніх студентів 18+ не випустили з пакунком доків, найвеличніший петицію перадресував Шмиге, той швиденько прийняв постанову №1028 від 10.09.22 для себе любих.
І тепер навчатись закордоном можуть і заммера, і помічники суддів, і інші обрані 40+.
показать весь комментарий
11.02.2023 15:43 Ответить
Karmany napolneny, mozdno i smatatsja. Osobo kogda jest opasnost shto moskovity mogut idti b nastup.
показать весь комментарий
11.02.2023 16:00 Ответить
Цирк для дуроков....
показать весь комментарий
11.02.2023 17:43 Ответить
По факту чиновники празднуют новый год за границей, "шуты" развлекают людей за границей.
Значит должен быть закон, который всем ограничил выезд, а чиновникам и "шутам" разрешил выезд.
Указ президента, не имеет запрета, там плагиат из ст.65 Конституции "У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового Відправити режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України" - т.е. "можуть", но без конкретики да или нет, для кого и т.п.
В постанове КМУ - также нет запрета, только описаны исключения кто может выехать.
Есть категории людей (инвалиды, 3е детей, спортсмены и т.п.), которые есть в постанове и их выпускают.
Есть категории людей (шуты, чиновники до 2023 года), которых НЕТ в постанове и их выпускают.
Есть категории людей (все остальные), которых НЕТ в постанове и их НЕ выпускают.

Сейчас в постанову КМУ внесли чиновников - могут выехать в коммандировку, на лечение, к детям. Раньше чиновников в постанове не было, тогда почему их выпускали?

Исходя из логики, получается нарушают закон для какойто категории людей, и тут два варианта:
1. Существует законный запрет на выезд для всех (никто не может найти), кроме исключений в постанове КМУ.
НЕ законно выпускают "шутов" и чиновников, т.к. их нет в исключениях.

2. Не существует законного запрета на выезд для всех
НЕ законно не выпускают на выезд всех, "шутов" и чиновников выпускают - ничего не нарушая.

P.S.
Пограничиники решили не выпускать тех, кто может быть мобилизован.
Закон про мобилизацию не ограничивает право на выезд.
Поэтому чиновников выпускали, т.к. они могли иметь бронь - не нарушает Конституцию
"Шуты" не имеют брони, но "ручной" режим пропуска - не нарушает Конституцию
Все остальные, "ручной" режим пропуска - нарушение Конституции.

Очень удобно в ручном режиме решать кого выпускать.
Кому не нравятся действия пограничника - может обжаловать его действия в индивидуальном порядке.
показать весь комментарий
11.02.2023 18:06 Ответить
 
 