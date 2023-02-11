Любой мир должен обеспечить "суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины", - проект резолюции Генассамблеи ООН

Союзники Украины в ООН в канун годовщины полномасштабного вторжения России предложили Генассамблее принять резолюцию, в которой подчеркивается необходимость мира, обеспечивающего "суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, проект, полученный агентством Associated Press называется "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине".

Предложенная резолюция менее детализирована, чем мирный план из 10 пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский объявил на ноябрьском саммите G20. По словам дипломатов ООН, говоривших на условиях анонимности, это было сознательным решением Украины и ее сторонников, чтобы попытаться получить максимальную поддержку, когда резолюция будет вынесена на голосование.

Представитель Генеральной Ассамблеи Паулина Кубьяк заявила, что чрезвычайная сессия по Украине начнется во второй половине дня 22 февраля. Ожидается, что десятки выступлений будут продолжаться в течение большей части 23 февраля, а голосование ожидается поздно вечером того же дня.

Генеральная Ассамблея стала важнейшим органом ООН, занимающимся вопросами Украины, поскольку Совет Безопасности, отвечающий за поддержание международного мира и безопасности, парализован из-за права вето России. В отличие от Совета Безопасности, члены Генассамблеи не имеют права вето, но хотя ее пять предыдущих резолюций по Украине важны как отражение мирового мнения, они не являются юридически обязательными.

Совет Безопасности проведет заседание на уровне министров 24 февраля, в годовщину вторжения.

Поддержанный Украиной проект резолюции по случаю годовщины был разослан всем странам ООН, кроме России и ее союзника Беларуси.

В документе подчеркивается необходимость достижения "всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира" в Украине "как можно скорее" в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций.

В Уставе отмечается, что все государства ООН "в своих международных отношениях должны воздерживаться от угроз силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства" и решать споры мирным путем.

Проект резолюции призывает государства ООН и международные организации "удвоить поддержку дипломатических усилий", направленных на достижение мира в этих условиях.

Предложенная резолюция повторяет предварительное требование Генеральной Ассамблеи к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы" с международно признанных границ Украины. Она также подтверждает, что ни одна территория, захваченная путем угрозы силой или ее применением, не будет считаться законной.

Проект требует, чтобы со всеми военнопленными обращались в соответствии с Женевскими конвенциями, и призывает к "полному обмену" военнопленными, освобождению незаконно задержанных, и возвращению всех принудительно перемещенных и депортированных, включая детей.

Предложенная резолюция призывает все страны сотрудничать в духе солидарности по преодолению глобального влияния войны на продовольственную безопасность, энергетику, финансы, окружающую среду, а также ядерную безопасность.

В проекте выражается сожаление относительно "ужасных последствий агрессии против Украины для прав человека и гуманитарных последствий, включая непрерывные атаки на критическую инфраструктуру по всей Украине с разрушительным влиянием на гражданское население". Резолюция призывает к соблюдению международного гуманитарного права по защите гражданского населения и инфраструктуры.

План Зеленского из 10 пунктов более конкретный и включает в себя создание специального трибунала для преследования российских военных преступлений, построение европейско-атлантической архитектуры безопасности с гарантиями для Украины, восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры страны и достижение безопасности вокруг крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

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