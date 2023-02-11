Россиянка в США пыталась убить украинку, чтобы жить по ее паспорту. ФОТО
Россиянка Виктория Насырова, которая живет в Нью-Йорке, признана виновной в попытке в 2016 году убить своего косметолога, украинку Ольгу Цвик, и жить по ее паспорту.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC News Україна.
Суд установил, что Насырова угостила Цвик куском чизкейка, содержавшего большую дозу успокаивающего.
Присяжные услышали, что в августе 2016 года Насырова, которой сейчас 47 лет, пришла к своему косметологу в Квинсе с упаковкой чизкейка.
Виктория Насырова (слева) и Ольга Цвик (справа)
Она съела два кусочка сама, а третий, отравленный, предложила Цвик. Женщину начало тошнить и она прилегла.
"Перед тем, как Цвик потеряла сознание, она увидела, что подсудимая ходила по ее комнате", - говорится в заявлении прокурора.
На следующий день подруга Цвик нашла ее без сознания, ее переодели в кружевное белье, а вокруг были разбросаны таблетки, создавая впечатление, что женщина пыталась совершить самоубийство.
Когда Цвик вернулась из больницы, она обнаружила, что у нее украли ее украинский паспорт и разрешение на работу в США, а также драгоценности и около 4000 долларов наличными, объяснила прокурор во время вступительной речи.
В остатках десерта обнаружили феназепам, сильное успокаивающее средство, таблетки, разбросанные на полу, содержали такой же препарат.
Суд признал Насырову виновной в покушении на убийство, нападении и незаконном удержани. Срок заключения будет определен в следующем месяце, ей грозит до 25 лет лишения свободы.
Это не первые проблемы Насыровой с законом. В 2015 году Интерпол издал красное сообщение об ее аресте за убийство женщины в России годом ранее. Ее обвиняют в убийстве соседки Аллы Алексеенко и похищении ее сбережений.
Насырову также обвиняют в хранении наркотиков и ограблении мужчин, которых она встречала на сайтах знакомств.
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У січні 2009 року на сесії ПАРЄ Григорій Омельченко, незважаючи на штучно створені перешкоди високопосадовцями і тиск на нього, назвав прізвища всіх співучасників викрадення і вбивства Гонгадзе, в т. ч. замовника злочину - Кучму і Литвина, який підбурив Кучму до вчинення злочину проти Гонгадзе.
Автор книги вказує на додаткові обставини політичного вбивства В'ячеслава Чорновола, виявлені А. Єрмаком, які він повідомив парламентській слідчій комісії та інформацію з цього приводу, отриману Г. Омельченком від Бориса Березовського в Лондоні.
https://litgazeta.com.ua/reviews/oleh-k-romanchuk-voiny-antymafii/ Олександр Михайлюта, «Воїни «Антимафії» (Київ: «Журналіст України», 2021. - 464 с., іл.)