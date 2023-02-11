Россиянка в США пыталась убить украинку, чтобы жить по ее паспорту. ФОТО

Россиянка Виктория Насырова, которая живет в Нью-Йорке, признана виновной в попытке в 2016 году убить своего косметолога, украинку Ольгу Цвик, и жить по ее паспорту.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC News Україна.

Суд установил, что Насырова угостила Цвик куском чизкейка, содержавшего большую дозу успокаивающего.

Присяжные услышали, что в августе 2016 года Насырова, которой сейчас 47 лет, пришла к своему косметологу в Квинсе с упаковкой чизкейка.

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Виктория Насырова (слева) и Ольга Цвик (справа)

Она съела два кусочка сама, а третий, отравленный, предложила Цвик. Женщину начало тошнить и она прилегла.

"Перед тем, как Цвик потеряла сознание, она увидела, что подсудимая ходила по ее комнате", - говорится в заявлении прокурора.

На следующий день подруга Цвик нашла ее без сознания, ее переодели в кружевное белье, а вокруг были разбросаны таблетки, создавая впечатление, что женщина пыталась совершить самоубийство.

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Когда Цвик вернулась из больницы, она обнаружила, что у нее украли ее украинский паспорт и разрешение на работу в США, а также драгоценности и около 4000 долларов наличными, объяснила прокурор во время вступительной речи.

В остатках десерта обнаружили феназепам, сильное успокаивающее средство, таблетки, разбросанные на полу, содержали такой же препарат.

Суд признал Насырову виновной в покушении на убийство, нападении и незаконном удержани. Срок заключения будет определен в следующем месяце, ей грозит до 25 лет лишения свободы.

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Это не первые проблемы Насыровой с законом. В 2015 году Интерпол издал красное сообщение об ее аресте за убийство женщины в России годом ранее. Ее обвиняют в убийстве соседки Аллы Алексеенко и похищении ее сбережений.

Насырову также обвиняют в хранении наркотиков и ограблении мужчин, которых она встречала на сайтах знакомств.