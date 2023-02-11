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Россия могла потерять уже около половины своих танков, - Пентагон

танк,череп

РФ могла потерять около половины танков, которые были у нее в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом на публичной дискуссии сказала Селест Волландер, помощница министра обороны США по международной безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По ее словам, в боях против Украины россияне могли утратить около половины боевых танков. Значительно ухудшилось и состояние сухопутных войск РФ. В то время как в несколько лучшем положении находятся военно-морские силы оккупантов, в частности, благодаря беспилотникам, которые поставляет стране-агрессору Иран.

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Волландер также добавила, что на сегодняшний день главную ставку в Кремле делают на человеческий ресурс. Она убеждена, что России не удастся достичь своих стратегических целей в Украине, однако предсказать завершение войны пока еще крайне непросто.

По ее мнению, армия РФ смогла сделать выводы после ряда неудач. Речь идет о наступательных действиях, которые совершают российские оккупанты в операциях под Бахмутом.

"Даже перед лицом стратегического проигрыша в Украине Россия останется военной силой, поэтому мы должны правильно оценить планы, операции и возможности справиться... Мы должны быть уверены, что усваиваем уроки и остаемся впереди", - сказала Волландер.

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Отметим, что украинская сторона сейчас оценивает потери РФ более чем в 3200 танков.
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Топ комментарии
+7
Лучшую половину

Все что более менее новое
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11.02.2023 13:56
+4
Загалом в них близько п'ятнадцяті тисяч танків, але до робочого стану можна привести десь половину з них, більше трьох тисяч вже знешкоджено, тож підлік приблизно вірний.
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11.02.2023 14:21
+4
Китайцы им *** на блюде подкинут.
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11.02.2023 14:43
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Танки - это сильно сказано .
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11.02.2023 13:53 Ответить
Це скільки ж там танків якщо тільки половину?
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11.02.2023 13:55 Ответить
Загалом в них близько п'ятнадцяті тисяч танків, але до робочого стану можна привести десь половину з них, більше трьох тисяч вже знешкоджено, тож підлік приблизно вірний.
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11.02.2023 14:21 Ответить
застрял на слове "підлік"
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11.02.2023 15:11 Ответить
підрахунок. А ще було, коли одного українського функціонера прозвали Підрахуй!
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11.02.2023 15:35 Ответить
Больше уже
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11.02.2023 13:55 Ответить
Лучшую половину

Все что более менее новое
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11.02.2023 13:56 Ответить
Ничего, им еще кетайцы подкинут или корейцы
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11.02.2023 13:58 Ответить
китайцам легче Сибирь прибрать
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11.02.2023 14:15 Ответить
Китайцы им *** на блюде подкинут.
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11.02.2023 14:43 Ответить
https://inosmi.ru/20220727/kitay-255213284.html Британцы в шоке: Китай направил в Россию войска и танки

27 июл. 2022 г. - Спустя пять месяцев после начала конфликта на Украине

Китай направляет в Россию войска и танки на масштабные учения,

пишет Daily Express.
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11.02.2023 14:47 Ответить
На навчання..!

До речі - не було новини, шо Китай відправляє свої танки назад, додому? Чи може залишили там, можливо навіть з екіпажами? Сибір велика, безлюдна, загубитись в тайзі можно елементарно!
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11.02.2023 15:07 Ответить
На учения, это раз. Нехер руснявые газетки брать, это два.
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11.02.2023 15:15 Ответить
Але чомусь вони дружать з рашкою
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11.02.2023 14:16 Ответить
Ага, китайцы с грязный русьький уйгур не дружат. Грязный русський уйгур ставая ракам.
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11.02.2023 14:45 Ответить
Та ніяких висновків ті підари не роблять, бо нема чим робити їх… Вагнера незабаром закінчаться, й ******* кацапській штурмової піхоти.. А потім наша черга наступати настане..
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11.02.2023 14:17 Ответить
Ви про це писали три місяці тому https://m.censor.net/ua/news/3379299/***************************************************
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11.02.2023 14:33 Ответить
Половина от тех что на ходу.
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11.02.2023 14:46 Ответить
https://youtu.be/J99COxHm9Rg ...

Doctor's HIMARS and NASAMS працюють Файно...💥🔥
Слава ЗСУ та генералу🥇🥇🥇 Залужному 🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱💪✊
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11.02.2023 15:00 Ответить
На 1 января 2022 года в стою було 3417 танков...на сегодня их нет, перегоняют из Бедораши и из Армении.. Кантемировская танковая дивизия расформирована в июле прошлого года👽🦍💀☠️
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11.02.2023 15:05 Ответить
Який зв'язок між ворожими ВМС та іранськими дронами?
Яку муйню тільки не висереш, аби тільки лендліз не починати. Добре чужими руками жар загрібати.
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11.02.2023 16:36 Ответить
Ну не половину, а третину. На папері до війни в них було 12400 танків і ще Білорусь 100 передала. 4500 танків були лише на папері, а по факту проросли бур'янами. Залишається 8000. З них Україна ще не знищила 4000. Лише підходить до 3300. В свою чергу 3300 танків це половина танків такої країни як США. Також 3300 танків втратив Башар Асад з 5000 танків Т-62 що путін йому передав.
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11.02.2023 17:53 Ответить
 
 