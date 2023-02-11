Россия могла потерять уже около половины своих танков, - Пентагон

РФ могла потерять около половины танков, которые были у нее в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом на публичной дискуссии сказала Селест Волландер, помощница министра обороны США по международной безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По ее словам, в боях против Украины россияне могли утратить около половины боевых танков. Значительно ухудшилось и состояние сухопутных войск РФ. В то время как в несколько лучшем положении находятся военно-морские силы оккупантов, в частности, благодаря беспилотникам, которые поставляет стране-агрессору Иран.

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Волландер также добавила, что на сегодняшний день главную ставку в Кремле делают на человеческий ресурс. Она убеждена, что России не удастся достичь своих стратегических целей в Украине, однако предсказать завершение войны пока еще крайне непросто.

По ее мнению, армия РФ смогла сделать выводы после ряда неудач. Речь идет о наступательных действиях, которые совершают российские оккупанты в операциях под Бахмутом.

"Даже перед лицом стратегического проигрыша в Украине Россия останется военной силой, поэтому мы должны правильно оценить планы, операции и возможности справиться... Мы должны быть уверены, что усваиваем уроки и остаемся впереди", - сказала Волландер.

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Отметим, что украинская сторона сейчас оценивает потери РФ более чем в 3200 танков.