Пограничники разбили под Бахмутом четыре группы российских штурмовиков общим количеством до 40 человек. ФОТО
В окрестностях Бахмута враг постоянно пытается использовать плотную застройку частного сектора для скрытого перемещения или укрытия.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
На днях 4 группы пехоты противника, численностью до 10 боевиков каждая, пытались незаметно приблизиться для штурма позиций Сил обороны Украины. Этот маневр заметили аэроразведчики Госпогранслужбы, а минометчики-пограничники уничтожили 2 группы вражеской пехоты. Остальные захватчики отошли.
"Россияне пытались укрыться между частными домами и перегруппироваться для новой попытки штурма. "Воздушные глаза" защитников Украины не позволили их вражеским планам осуществиться. Минометчики Госпогранслужбы и артиллеристы Нацгвардии точными выстрелами добили остатки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.
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запозичено у
Цей твір *Убей немца* написаний у 1942р. Еренбургом. Замість *нємца* - *рассєянець*, що є дуже актуально тепер для кожного українця.
*Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли, рассеяне - не люди. Отныне слово "рассеяне" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "рассеянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного рассеянина, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя рассеянина убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь рассеянина, рассеянин убьет тебя. Он возьмет твоих детей и будет мучить их в своей окаянной рассее-паРаше.
Если ты не можешь убить рассеянина пулей, убей рассеянина штыком.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей рассеянина до боя.
Если ты оставишь рассеянина жить, рассеянский орк повесит украинца и опозорит украинку. Если ты убил одного рассеянина, убей другого - нет для нас ничего веселее рассеянских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою рассеянцев.
Убей рассеянца! - это просит старуха-мать.
Убей рассеянца! - это молит тебя дитя.
Убей рассеянца! - это кричит родная земля.
Не промахнись. Не пропусти. Убей!* Слава ЗСУ!