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армия РФ (18042) Госпогранслужба (6138) уничтожение (6249) Бахмут (1599)

Пограничники разбили под Бахмутом четыре группы российских штурмовиков общим количеством до 40 человек. ФОТО

бахмут

В окрестностях Бахмута враг постоянно пытается использовать плотную застройку частного сектора для скрытого перемещения или укрытия.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

На днях 4 группы пехоты противника, численностью до 10 боевиков каждая, пытались незаметно приблизиться для штурма позиций Сил обороны Украины. Этот маневр заметили аэроразведчики Госпогранслужбы, а минометчики-пограничники уничтожили 2 группы вражеской пехоты. Остальные захватчики отошли.

"Россияне пытались укрыться между частными домами и перегруппироваться для новой попытки штурма. "Воздушные глаза" защитников Украины не позволили их вражеским планам осуществиться. Минометчики Госпогранслужбы и артиллеристы Нацгвардии точными выстрелами добили остатки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.

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Пограничники разбили под Бахмутом четыре группы российских штурмовиков общим количеством до 40 человек 01
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Ріднесенькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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11.02.2023 15:30 Ответить
Ага - я раніше в коментарях цю новину дав!
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11.02.2023 15:34 Ответить
свиноматки за орковыми шубами уже в очередь выстроились.....
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11.02.2023 15:43 Ответить
Вся дика орда відправилась до пекла , бо не @ уй пхатися до Украіни без запрошення !

здохните ВСІ 100% 😠
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11.02.2023 15:48 Ответить
.

запозичено у


Цей твір *Убей немца* написаний у 1942р. Еренбургом. Замість *нємца* - *рассєянець*, що є дуже актуально тепер для кожного українця.

*Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли, рассеяне - не люди. Отныне слово "рассеяне" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "рассеянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного рассеянина, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя рассеянина убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь рассеянина, рассеянин убьет тебя. Он возьмет твоих детей и будет мучить их в своей окаянной рассее-паРаше.
Если ты не можешь убить рассеянина пулей, убей рассеянина штыком.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей рассеянина до боя.
Если ты оставишь рассеянина жить, рассеянский орк повесит украинца и опозорит украинку. Если ты убил одного рассеянина, убей другого - нет для нас ничего веселее рассеянских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою рассеянцев.

Убей рассеянца! - это просит старуха-мать.
Убей рассеянца! - это молит тебя дитя.
Убей рассеянца! - это кричит родная земля.
Не промахнись. Не пропусти. Убей!* Слава ЗСУ!
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11.02.2023 16:03 Ответить
Я,до речі і сам згадував цей спіч Еренбурга. Його треба перекласти українською,замінити німця на росіянина і розміщувати на банерах замість тупої реклами та різноманітних пропогандиських закликів. Кращої пропаганди ніж ця важко й знайти
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11.02.2023 16:36 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼очень мощный призыв !,
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11.02.2023 16:57 Ответить
Херня якась....міністррр оборони казав що дрони не потрібні,а тут якась аэро розвідка....там вояки що,весілля знімали і випадково орків побачили?
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11.02.2023 16:58 Ответить
 
 