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Беларусь (7771) крылатые ракеты (866) россия (93011) самолет (3551)

Россияне начали имитировать взлет МиГ-31К в Беларуси, являющийся носителем ракет "Кинжал", - "Беларускі Гаюн"

кинджал

ВКС РФ и ВВС РБ начали имитировать взлет МиГ-31К во время взлетов самолетов других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Как отмечается, вчера (10.02.2023 – ред.), во второй половине дня было сообщено о двух групповых вылетах авиации ВКС РФ с аэродрома Мачулищи в 13 и 16 часов. Эти вылеты имели ряд странностей — они не вернулись в Мачулищи.

"Гаюн", сообщает, что вылеты авиации действительно были, но вчера утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. В течение дня эти истребители совершали взлеты с аэродрома Мачулищи и звук взлета был очень похож на взлеты МиГ-31К и А-50.

Читайте также: По всей Украине снова объявляли воздушную тревогу: В Беларуси взлетели три самолета МиГ-31К (обновлено)

В мониторинговой группе пришли к выводу, что вчера (10.02.2023 – ред.) истребители из Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И, вероятно, цель была симитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа Су.

Также "Гаюн" отмечает, что крайне сложно было отличить Су от МиГ без визуального наблюдения.

Также читайте: Словакия начинает переговоры о передаче Украине МиГ-29, – премьер Гегер
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Топ комментарии
+18
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11.02.2023 15:58
+17
Дуже хочеться хакнути по цьому Мудиліщу , щоби дали нам спокій ці тварюки 😠
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11.02.2023 15:52
+14
Вражає те , що вчора мразоту Волошина об'явила зелена влада
зрадником Украіни , а незаконне відкриття кримінальноі справи
проти нашого захисника , ще й досі не закрили !

Я в шоці 😠від цього бардака в нашій краіні !!
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11.02.2023 16:03
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Дуже хочеться хакнути по цьому Мудиліщу , щоби дали нам спокій ці тварюки 😠
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11.02.2023 15:52 Ответить
Ради Бога! У зеленых соплей асфальта много!
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11.02.2023 15:54 Ответить
на "отдал Крым" ти міг закінчити - ущербний провокатор !
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11.02.2023 16:34 Ответить
Давайте по 3-4 беспилотника-самолетика к ним запускать ежедневно. До 1000 долларов есть китайские готовые модели с дальностью в 150-200км и размахом крыльев 1.7-2 метра, видимые на радаре. Либо пускай тратят ракеты ПВО, либо дальше летит боевой дрон и накрывает этот аэродром, там же наверняка нету никаких ангаров.

Ведь все равно придется это делать, когда они начнут атаковать рано или поздно. Только мы за несколько месяцев уже истощим их запас ракет ПВО и найдем слабые места для атаки, где нет радаров и глушилок gps.
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11.02.2023 15:55 Ответить
хорошо, давайте. Я завтра заїду за тобою, і будемо реалізовувати твій геніальний план. Адресу давай.
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11.02.2023 15:59 Ответить
Зе не дозволяє.
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11.02.2023 15:59 Ответить
Очень хотелось бы чтоб этот аэродром ***********. Да так, чтоб только картоху на его месте осталось посадить.
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11.02.2023 15:55 Ответить
Д'єрмак не дозволяє-"ми жє нє ахрєссарі''.
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11.02.2023 16:02 Ответить
Если не объявлять воздушную тревогу - будет больше жертв, когда они всё-таки взлетят и запустят эти ракеты, потому что никто не проследует в укрытие на тех же ТЭС.

Если имеется соответствующее вооружение - можно ударить по наземному базированию этих самолётов в белоруссии, но, может быть, у ЗСУ пока не так много лишних солдат, чтобы сдержать вторжение картофельных врагов с северной границы.
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11.02.2023 15:57 Ответить
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11.02.2023 15:58 Ответить
Вражає те , що вчора мразоту Волошина об'явила зелена влада
зрадником Украіни , а незаконне відкриття кримінальноі справи
проти нашого захисника , ще й досі не закрили !

Я в шоці 😠від цього бардака в нашій краіні !!
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11.02.2023 16:03 Ответить
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11.02.2023 16:07 Ответить
Імітуй не імітуй, хер з кремля получиш х....й.
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11.02.2023 16:06 Ответить
Доки ворог імітує злети, чому б ЗСУ не влаштувати приліт Стріжа на блідосруський аеродром?
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11.02.2023 16:28 Ответить
Та ж так, пане " стратег"......Краще помовчіть, щоб не видаватися повним ідіотом.
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11.02.2023 16:41 Ответить
После отключения порнхабов
Рашистов тянет на имитацию?
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11.02.2023 16:38 Ответить
ублюдки, хочуть приспати нашу пильність, щоб всім набридло, щоб всі втомилися, а потім, коли всі розслабляться остаточно, вдарити по-справжньому.
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11.02.2023 17:11 Ответить
https://youtube.com/shorts/2IyLNbg3_cE?feature=share ...

Масштаб фальсификации истории Мацковии поражает наповал... даже на картине художника Алексеева более 200 лет назад...🦍👹👺
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11.02.2023 18:25 Ответить
https://youtube.com/shorts/cUK3_1XW_JU?feature=share ..

Просто денег сейчас нет...😝но вы держитесь там..
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11.02.2023 18:27 Ответить
Вчора злітали Міги, сьогодні їх імітують Сушки, завтра витягнуть на злітну смугу кіловатні колонки і будуть врубати звук зльоту. Значить ресурс у Мігів вичерпується, а це добре.
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11.02.2023 18:49 Ответить
Там же и взлётная полоса исчерпывает свой ресурс не по дням, а по часам.
Если по ней попасть как следует.
"Бацька" не обидится.
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11.02.2023 19:03 Ответить
Дякую КЕП,
це так неочікавано
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11.02.2023 19:08 Ответить
 
 