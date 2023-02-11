Россияне начали имитировать взлет МиГ-31К в Беларуси, являющийся носителем ракет "Кинжал", - "Беларускі Гаюн"
ВКС РФ и ВВС РБ начали имитировать взлет МиГ-31К во время взлетов самолетов других типов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Как отмечается, вчера (10.02.2023 – ред.), во второй половине дня было сообщено о двух групповых вылетах авиации ВКС РФ с аэродрома Мачулищи в 13 и 16 часов. Эти вылеты имели ряд странностей — они не вернулись в Мачулищи.
"Гаюн", сообщает, что вылеты авиации действительно были, но вчера утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. В течение дня эти истребители совершали взлеты с аэродрома Мачулищи и звук взлета был очень похож на взлеты МиГ-31К и А-50.
В мониторинговой группе пришли к выводу, что вчера (10.02.2023 – ред.) истребители из Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И, вероятно, цель была симитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа Су.
Также "Гаюн" отмечает, что крайне сложно было отличить Су от МиГ без визуального наблюдения.
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Ведь все равно придется это делать, когда они начнут атаковать рано или поздно. Только мы за несколько месяцев уже истощим их запас ракет ПВО и найдем слабые места для атаки, где нет радаров и глушилок gps.
Если имеется соответствующее вооружение - можно ударить по наземному базированию этих самолётов в белоруссии, но, может быть, у ЗСУ пока не так много лишних солдат, чтобы сдержать вторжение картофельных врагов с северной границы.
зрадником Украіни , а незаконне відкриття кримінальноі справи
проти нашого захисника , ще й досі не закрили !
Я в шоці 😠від цього бардака в нашій краіні !!
Рашистов тянет на имитацию?
Масштаб фальсификации истории Мацковии поражает наповал... даже на картине художника Алексеева более 200 лет назад...🦍👹👺
Просто денег сейчас нет...😝но вы держитесь там..
Если по ней попасть как следует.
"Бацька" не обидится.
це так неочікавано