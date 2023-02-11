Россияне начали имитировать взлет МиГ-31К в Беларуси, являющийся носителем ракет "Кинжал", - "Беларускі Гаюн"

ВКС РФ и ВВС РБ начали имитировать взлет МиГ-31К во время взлетов самолетов других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Как отмечается, вчера (10.02.2023 – ред.), во второй половине дня было сообщено о двух групповых вылетах авиации ВКС РФ с аэродрома Мачулищи в 13 и 16 часов. Эти вылеты имели ряд странностей — они не вернулись в Мачулищи.

"Гаюн", сообщает, что вылеты авиации действительно были, но вчера утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. В течение дня эти истребители совершали взлеты с аэродрома Мачулищи и звук взлета был очень похож на взлеты МиГ-31К и А-50.

Читайте также: По всей Украине снова объявляли воздушную тревогу: В Беларуси взлетели три самолета МиГ-31К (обновлено)

В мониторинговой группе пришли к выводу, что вчера (10.02.2023 – ред.) истребители из Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И, вероятно, цель была симитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа Су.

Также "Гаюн" отмечает, что крайне сложно было отличить Су от МиГ без визуального наблюдения.

Также читайте: Словакия начинает переговоры о передаче Украине МиГ-29, – премьер Гегер