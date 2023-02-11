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Россия сохранила оборонно-промышленную базу, но производство идет медленно из-за санкций, - Пентагон
Россия сохранила свою оборонно-промышленную базу, но производство вооружений идет медленно из-за санкций.
Об этом сказала помощница министра обороны США Селеста Валландер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По ее словам, россияне производят системы вооружений более медленными темпами и с использованием меньшего количества технологий из-за санкций.
Она отметила, что РФ также использовала своих партнеров, чтобы заполнить пробелы, в частности, приобрела беспилотники у Ирана для атаки Украины.
"Россия продолжает развертывать довольно значительные военно-воздушные силы. Итак, это смешанная картина", — сказала Валландер.
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+5 Сашко Бабенко e87585fa
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+2 Mikola Mazurenko
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Окрім взуття та трусів ???
Омерика , НАТО вчора вдруге на вашу територію полетіли / пролетіли ракети з россії, є якась реакція? Чи краще тримати голову у піску, коли твою сраку грає моzzкаль, а США ?
-Україна розпочала виробництво артилерійський снарядів : - міноборони - ну і навіщо про це розповідати , каравул , зрада і т.д.
Вам фсьопрапальщикам не вгодиш .
Эльвира ********** предупредила ...мы по факту на Дне...🦍🦍🦍👹👺
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊🇺🇦🥇🥇🥇❤️🖤💪✊🇺🇦
Б'ємо лише по складах.
По ракетні заводи на кацапів працюють - нас будуть обстрілювати до нескінченності!!!
Тому все це - пустопорожнє базікання .
Тучные годы прошли...💀☠️👽😁😁😁
Разгром мега саранчи путлера под Угледаром👽☠️💀👺👹🦍
Та не п**дите, вже тошно слухати, снаряди і патрони кацапи штампують у три зміни.