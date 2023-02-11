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Россия сохранила оборонно-промышленную базу, но производство идет медленно из-за санкций, - Пентагон

танк,російський

Россия сохранила свою оборонно-промышленную базу, но производство вооружений идет медленно из-за санкций.

Об этом сказала помощница министра обороны США Селеста Валландер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По ее словам, россияне производят системы вооружений более медленными темпами и с использованием меньшего количества технологий из-за санкций.

Она отметила, что РФ также использовала своих партнеров, чтобы заполнить пробелы, в частности, приобрела беспилотники у Ирана для атаки Украины.

"Россия продолжает развертывать довольно значительные военно-воздушные силы. Итак, это смешанная картина", — сказала Валландер.

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Топ комментарии
+5
що ви мелете. вони переходять на цілодобове виготовлення смерти для українців а ваші санкції курям на сміх.
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11.02.2023 16:32
+4
а зэля что?
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11.02.2023 16:40
+2
Висєр ні про що.
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11.02.2023 16:34
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що ви мелете. вони переходять на цілодобове виготовлення смерти для українців а ваші санкції курям на сміх.
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11.02.2023 16:32 Ответить
нажаль ще с кінця осіні вони вже перейшли на 4 зміни... адже їх території повністю вільні від ракет. Окрім наших найкращих в світі ССО , що палять їх нафтові бази та деякі "цікаві" військові об'єкти
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11.02.2023 16:42 Ответить
Кацапе, не надривайся. Ти такий Бабенко, як я Міхельсон. Краще подумай над тим, як будеж зводити кінці з кінцями, коли твоя неодімперія з ****** на чолі відкине копита
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11.02.2023 17:10 Ответить
Висєр ні про що.
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11.02.2023 16:34 Ответить
У Україна, моя рідна, зберегла здатність випускати хоть щось для військових ?

Окрім взуття та трусів ???

Омерика , НАТО вчора вдруге на вашу територію полетіли / пролетіли ракети з россії, є якась реакція? Чи краще тримати голову у піску, коли твою сраку грає моzzкаль, а США ?
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11.02.2023 16:39 Ответить
-Україна нічого зі зброї не виробляє - каравул , зрада і т.д.
-Україна розпочала виробництво артилерійський снарядів : - міноборони - ну і навіщо про це розповідати , каравул , зрада і т.д.

Вам фсьопрапальщикам не вгодиш .
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11.02.2023 17:07 Ответить
а зэля что?
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11.02.2023 16:40 Ответить
Какие особые технологии им нужны для выпуска снарядов и градов???
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11.02.2023 16:48 Ответить
Авиапром в дупе,автопром в дупе,танкостроение в дупе,газонефте доллары в Дупе .. что осталось на Мавзолейной Трубе? правильно золото и накопительные пенсии рабZeянцев... замороженные до 2025 года..
Эльвира ********** предупредила ...мы по факту на Дне...🦍🦍🦍👹👺
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11.02.2023 16:54 Ответить
Але танки відновлюють нехай і 1950-60х років випуску, які все одно їздять, стріляють і вбивають українців!!!
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11.02.2023 16:57 Ответить
Вчера их замесили под Бахмутом Угледаром и Авдеевкой...
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊🇺🇦🥇🥇🥇❤️🖤💪✊🇺🇦
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11.02.2023 17:00 Ответить
Чому цю по цій оборонно-промисловій базі ще не було жодного ракетного удару???
Б'ємо лише по складах.
По ракетні заводи на кацапів працюють - нас будуть обстрілювати до нескінченності!!!
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11.02.2023 16:56 Ответить
Їхня оборонно промислова база розкидана по всій паРаші . Чим ми можемо дострелити наприклад - хоча б до Уралу . ? Аж нічим .
Тому все це - пустопорожнє базікання .
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11.02.2023 17:10 Ответить
Красиво сказал министр финансов Мавзолейной помойки Антон Силуанов...
Тучные годы прошли...💀☠️👽😁😁😁
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11.02.2023 16:59 Ответить
что на тебя свиноматку смотреть...?
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11.02.2023 17:22 Ответить
Зеленський, як головокомандувач Збройних сил України, та президент мав обов'язок за такий довгий проміжок часу вже знищувати останні заводи військового виробництва росії. Цей обов'язок він не виконав, тому має нести відповідальність перед народом України.
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11.02.2023 17:06 Ответить
https://youtu.be/cWC-******* ..

Разгром мега саранчи путлера под Угледаром👽☠️💀👺👹🦍
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11.02.2023 17:08 Ответить
Росія зберегла оборонно-промислову базу, але виробництво йде повільно через санкції, - Пентагон Джерело:
Та не п**дите, вже тошно слухати, снаряди і патрони кацапи штампують у три зміни.
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11.02.2023 18:13 Ответить
 
 