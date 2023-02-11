ОК "Південь" о цели бомбардировки россиянами острова Змеиный: Пытаются создать искусственную победу
Целью сброса авиационных бомб на остров Змеиный было создание оккупантами искусственной победы при отсутствии реальных достижений.
Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Это говорит о том, что они намекают на развитие событий в частности и на юге. Мы находимся в условиях гибридной войны, и враг пытается создать информационный фон для своих действий. Не имея реальных успехов, которыми можно похвастаться на юге в частности, они пытаются создать такую искусственную победу для себя, для своей пропаганды", – сказала она.
Практической цели у оккупантов, по словам Гуменюк, не было.
"Что бомбили? То, что сами оставили, когда бежали с острова. Они оставили там свою технику, свои системы ПВО, которые пытались там обустроить... Добивали свое, скажем так" – сказала Гуменюк.
Сегодня утром ОК "Південь" сообщило, что российские оккупанты сбросили четыре авиабомбы на остров Змеиный с самолетов Су-24М, а также атаковали побережье Одесской области ракетами "Оникс".
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Регистрация: 01.02.2023
это говорит о том, что прпогандоны на россиюшке не контролируют даже своих военных блоггеров =)
Регистрация: 03.03.2022
І від втрат живоі сили , які пішли у вічність у вигляді фаршу , або попелу
після крематорію 😡