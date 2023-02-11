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Новости Война
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армия РФ (18042) Змеиный (171) Гуменюк (577)

ОК "Південь" о цели бомбардировки россиянами острова Змеиный: Пытаются создать искусственную победу

зміїний

Целью сброса авиационных бомб на остров Змеиный было создание оккупантами искусственной победы при отсутствии реальных достижений.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Это говорит о том, что они намекают на развитие событий в частности и на юге. Мы находимся в условиях гибридной войны, и враг пытается создать информационный фон для своих действий. Не имея реальных успехов, которыми можно похвастаться на юге в частности, они пытаются создать такую искусственную победу для себя, для своей пропаганды", – сказала она.

Практической цели у оккупантов, по словам Гуменюк, не было.

"Что бомбили? То, что сами оставили, когда бежали с острова. Они оставили там свою технику, свои системы ПВО, которые пытались там обустроить... Добивали свое, скажем так" – сказала Гуменюк.

Сегодня утром ОК "Південь" сообщило, что российские оккупанты сбросили четыре авиабомбы на остров Змеиный с самолетов Су-24М, а также атаковали побережье Одесской области ракетами "Оникс".

Читайте также: Сожженная техника российской армии и разбитые здания: как сейчас выглядит остров Змеиный. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+13
Скидання авіаційних бомб на острів Зміїний з літаків Су-24М показує, що на зараз, повітряний простір над Чорним морем контролюють москалі.
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11.02.2023 16:46
+13
4 бомби на один український прапор. І напевне промахнулись.
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11.02.2023 16:49
+10
Дурнуваті кацапи біснуються від втрат величнзної кількості військовоі техніки на нашій територіі ,
І від втрат живоі сили , які пішли у вічність у вигляді фаршу , або попелу
після крематорію 😡
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11.02.2023 16:50
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Скидання авіаційних бомб на острів Зміїний з літаків Су-24М показує, що на зараз, повітряний простір над Чорним морем контролюють москалі.
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11.02.2023 16:46 Ответить
Кацапидло відкрило Камчатку. Без нього ніхто не знає, що на один наш літак десять ватних.
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11.02.2023 16:58 Ответить
Це ти про себе , падло?
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11.02.2023 17:07 Ответить
Уж кому, кому, а представителю матькивщины, на эту тему лучше тихонько заткнуться.... Так как там дела с украиноненавистниками в ваших рядах? Когда будут ПУБЛИЧНЫЕ заявления и вы от них ХОТЯ БЫ отречетесь???
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11.02.2023 17:29 Ответить
так і є.... декому з наших це ще ніяк недійде...
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11.02.2023 17:12 Ответить
Ваня, ты почти не палишься со своим парашютом =)

Регистрация: 01.02.2023
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11.02.2023 17:42 Ответить
найс трай, Ваня, но нет

это говорит о том, что прпогандоны на россиюшке не контролируют даже своих военных блоггеров =)

Регистрация: 03.03.2022
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11.02.2023 17:41 Ответить
Ты откуда вылезло чудо хакер? Иди в школу не мешай дядькам
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11.02.2023 21:17 Ответить
4 бомби на один український прапор. І напевне промахнулись.
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11.02.2023 16:49 Ответить
де наші удари по кораблям злочин офіса перед українцями немае відповіді на удари з кораблів
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11.02.2023 16:50 Ответить
А вони ближче досяжності Нептунів та Гарпунів до наших берегів не підходять. Це десь 350 км..
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11.02.2023 17:00 Ответить
Дурнуваті кацапи біснуються від втрат величнзної кількості військовоі техніки на нашій територіі ,
І від втрат живоі сили , які пішли у вічність у вигляді фаршу , або попелу
після крематорію 😡
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11.02.2023 16:50 Ответить
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11.02.2023 17:04 Ответить
Як це стосується теми?
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11.02.2023 17:12 Ответить
а це накрутка переглядів кацабського каналу в ютубі.... якщо можеш, то заблокуй цю кацабню!
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11.02.2023 17:19 Ответить
+1 дурник
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11.02.2023 17:49 Ответить
у кацапів предсмерті судоми
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11.02.2023 19:32 Ответить
чи конвульсії, якось *****
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11.02.2023 19:33 Ответить
 
 