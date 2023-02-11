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Новости Война
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Бахмут (1599) ВСУ (6274) Залужный (633) Милли (118)

ВСУ продолжают удерживать под контролем Бахмут. Принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг города, - Залужный

залужний

ВСУ продолжают удерживать Бахмут под контролем.

Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 11 февраля, Залужный провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Мы также обсудили ход боевых действий. Наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Упорные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города.

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Залог успеха на поле боя – эффективное огневое поражение, требующее соответствующего количества вооружения и боеприпасов.

Поблагодарил генерала Милли за понимание потребностей Сил обороны для отпора российской вооруженной агрессии, значительный персональный вклад в приближение нашей Победы и непоколебимую поддержку Украины", - рассказал Залужный.
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Топ комментарии
+55
Нарешті дочекалися коментаря потрібної і фахової людини, а не популістів...
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11.02.2023 17:44
+31
Дякую пане Залужний за комертар. Дякую за тримання орків на тій лінії. Знаємо, що це зробити дуже важко, але наші ЗСУ тримаються і знищують ворога, послабляючи його позиції за допомогою того, що дала їм в руки держава.
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11.02.2023 17:55
+31
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11.02.2023 18:29
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Слова такої Людини добавляють крові
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12.02.2023 14:47 Ответить
За вчора і сьогодні мої друзі дзвонили, і у п'ятох з них привезли тіла їх близьких зі сходу. Такого ще не було. ****, війна. Мешкаю в Миколаєві.
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12.02.2023 15:13 Ответить
Та не вже. Що ми чуємо.. Це щоб не дай Боже хтось щось побачив і інфа вилітіла у світ чи навіть в Україну
Від завтрашнього дня в'їзд журналістів до Бахмута обмежений.

Для роботи в Бахмуті журналістам необхідно буде отримувати спеціальну разову перепустку в обласній військовій адміністрації.
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12.02.2023 16:22 Ответить
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