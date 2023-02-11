Россия использует морские надводные дроны, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море, - Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, во время которого поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.
Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Проинформировал своего коллегу об итогах последней массированной ракетной атаки врага, подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и в очередной раз поблагодарил за их предоставление. Поделился обеспокоенностью в связи с использованием россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море", - рассказал Залужный.
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Там видно и мост тот и берег и.т.д.
Только слабо и бесполезно так атаковать
Корабли еще можно но не мосты
Там тонны нужны чтобы рухнул пролет
Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
комерційне судноплавство під час війни нагадує проліт mh-17 над місцем убивання українців - ви там воюйте а ми позаробляєм.