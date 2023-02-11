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армия РФ (18042) Черное море (1436) Залужный (633) дроны (3562) Милли (118) судоходство (25)

Россия использует морские надводные дроны, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море, - Залужный

залужний

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, во время которого поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.

Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал своего коллегу об итогах последней массированной ракетной атаки врага, подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и в очередной раз поблагодарил за их предоставление. Поделился обеспокоенностью в связи с использованием россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море", - рассказал Залужный.

Читайте также: Россия ударила по Украине ракетами с кораблей в Черном море и стратегических бомбардировщиков Ту-95, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+10
Всё-таки это был надводный дрон...
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11.02.2023 18:06
+10
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11.02.2023 18:10
+9
"Україна створить флот морських дронів" новина за листопад 2022. Фонд сонцесяйний створив, мегазбір був і що то було у чорній скриньці,хз. Десь з"явився черговий матрас з баблом.
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11.02.2023 18:20
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Всё-таки это был надводный дрон...
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11.02.2023 18:06 Ответить
Під мостом вчора?
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11.02.2023 18:09 Ответить
Швидше за все. Схоже, кацапи вирішили всерйоз взятись за наші мости.
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11.02.2023 18:14 Ответить
Решили бы, били бы в основном по днепровским. Но с начала войны из крупных страдает только бедный мост в Затоке. Что наводит на теорию заговора с некими условиями войны, в которые днепровские мосты попали, а этот забыли.
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11.02.2023 18:28 Ответить
Енергетику теж до пори не чіпали. А на фоні невдач на полі бою все може бути...
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11.02.2023 18:31 Ответить
Про это и говорю. С военной точки зрения логичнее бить по мостам, чем по энергетике. Но видимо мосты защищены некими условиями.
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11.02.2023 18:35 Ответить
Можливо. Але, швидше за все, кацапи, побачивши боягузливість НАТО і відчувши безкарність , в найближчому майбутньому заб"ють на ці умови.
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11.02.2023 18:52 Ответить
Надеюсь тогда и НАТО забьёт на свою часть, и поставит ракеты и самолёты.
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11.02.2023 18:59 Ответить
что ты ноешь кацапский бот в твоей парашке тоже есть мосты которые боятся дронов
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11.02.2023 20:09 Ответить
Оце вже дістав , знавець ! Ти все знаєш про дніпровські мости ? Ти по них їздиш і в курсі справ б"ють по них кацапи чи дивляться ? Написав так бо сам часто по одному з таких "недоторканих" проїзджаю і бачив скільки місяців після попадання його відновлювали !
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11.02.2023 19:01 Ответить
Вы просто не заметили. Они уже пытались бить по мостам. Это не так просто как может показаться.
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12.02.2023 00:45 Ответить
По видео понятно было что не фейк
Там видно и мост тот и берег и.т.д.

Только слабо и бесполезно так атаковать
Корабли еще можно но не мосты

Там тонны нужны чтобы рухнул пролет
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11.02.2023 18:14 Ответить
Надводный как раз может везти тонны.
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11.02.2023 18:16 Ответить
А у українською?
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11.02.2023 18:40 Ответить
а чому у тебе ник на свинячiй написан бот?
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11.02.2023 20:11 Ответить
Какие тонны? Какое тогда должно быть водоизмещение такого дрона и как его тогда сделать малозаметным? Очередной бред "эксперда".
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11.02.2023 20:57 Ответить
Чего ты меня лечишь, иксперт? Самая хлипкая двухместная надувная лодка держит минимум 400кг.
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11.02.2023 21:21 Ответить
Никогда не спорьте с идиотами.

Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
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11.02.2023 21:34 Ответить
Спасибо, не буду.
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11.02.2023 21:36 Ответить
Ну да. А смысл доказывать идиоту, что у того, что он выложил на фото, грузоподъемность меньше 200 кг. Все равно идиот не поймет
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11.02.2023 21:48 Ответить
Ну да. Две девочки ещё сядут и она утонет.
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11.02.2023 22:40 Ответить
Вы бы почитали что, перед тем, как тут так тупо обсыраться
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11.02.2023 22:44 Ответить
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11.02.2023 23:01 Ответить
А я то думаю, откуда у вас такие "глубокие" познания? Сильно же вас жизнь обидела. Держитесь. Больше вопросов нет.
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11.02.2023 23:05 Ответить
Это был на 99% иранский морской дрон, переданный Раше. Они такими танкеры атаковали в заливе.
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11.02.2023 21:01 Ответить
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11.02.2023 18:10 Ответить
"Україна створить флот морських дронів" новина за листопад 2022. Фонд сонцесяйний створив, мегазбір був і що то було у чорній скриньці,хз. Десь з"явився черговий матрас з баблом.
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11.02.2023 18:20 Ответить
ну, таке. а наші плаваючі дрони що, сприяють судноплавству? чи ми відмовляємося гасити кримський міст?

комерційне судноплавство під час війни нагадує проліт mh-17 над місцем убивання українців - ви там воюйте а ми позаробляєм.
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11.02.2023 18:35 Ответить
Если то видео не фейк, то чего тогда не потверждают атаку на мост, хотя когда ракетами били, то сразу сообщали? Может решили воспользоваться фейком и больше гарпунов апнутых выбить?
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11.02.2023 18:41 Ответить
Де наші повітряні, морські дрони? Чому на кацапії нічого не взривається, літаки не падають, кораблі не тонуть? Що було знищего за парєбріком зброєю виготовленою при Зеленському? Мені здається цей склад мін.оборони за рік зробив трішки менше ніж *****, тому повинен звільнити місце більш професійним людям.
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11.02.2023 18:45 Ответить
Справа не в складі мін.оборони. Західні партнери заборонили.
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11.02.2023 18:55 Ответить
Заборонили їхньою зброєю. А заборонити бити власною вони не можуть. Вже били, наприклад, Точкою У чи Стрижем по кацапії.
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11.02.2023 19:00 Ответить
Так, прямо заборонити не можуть. Але можуть поставити умову: удариш - більше нічого не дамо. І, швидше за все, вже і поставили. Бо щось дуже мало ударів. Та й ті давно вже були.
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11.02.2023 19:06 Ответить
не пести гнида кацапская тебя скоро в бан отправят
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11.02.2023 20:13 Ответить
твою тупую башку заборонили ботяра кацапская
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11.02.2023 20:12 Ответить
Ти вже бояри перебрало?
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11.02.2023 21:03 Ответить
если ты так любишь бояру - могу тебе в глотку залить
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12.02.2023 16:00 Ответить
А що, залишилась? Ти вже зовсім спите, не подужало навіть фунфирика бояри?
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15.02.2023 12:19 Ответить
кацапы и их боты должны сдохнуть
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26.02.2023 21:13 Ответить
не бреши тварино. Ще Волес говорив що військові цілі на території рашки ЗАКОННІ ЦІЛІ ДЛЯ ЗСУ
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12.02.2023 01:24 Ответить
Д'єрмак не дозволяє-"ми жє нє ахрєссарі''
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11.02.2023 19:08 Ответить
Неужели нельзя замочить одну гниду ? Как это возможно ? Тысячи страдают и молчат ⁉️
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11.02.2023 19:22 Ответить
так он же лучший друг зеленского - зелебубочка расстроится они же вместе планировали сдать Украину - а тут такой облом - ЗСУ мочет кацапских ублюдков
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11.02.2023 20:16 Ответить
До чого тут дєрмак? При кожній передачі нам зброї партнери весь час нагадують: не застосовувати по території рф. Уважно читайте новини на Цензорі, повністю, а не тільки заголовки.
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11.02.2023 21:07 Ответить
Троллинг зачётный от Залужного ..., теперь НАТО и США в Средиземное море отправят ещё один авианосец в помощь Джордж Бушу...а на нем есть "морские котики"...,типа спецназ ✊🇱🇷🇺🇦а снайперы ихние что ядреная бонба... типа с лазерной наводкой...💥🔥пуф пуф...и капZdeц
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11.02.2023 18:57 Ответить
а-га счас тебе кацапскому боту расскажут где украинские дроны
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11.02.2023 20:17 Ответить
А где наши дроны ,на которые всей страной собирали и друзья передали?
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11.02.2023 20:09 Ответить
где дроны? в армии - сходи в военкомат запишись на фронт ,там увидишь и дроны и ракеты..
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11.02.2023 20:18 Ответить
 
 