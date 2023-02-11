Россия использует морские надводные дроны, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, во время которого поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.

Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал своего коллегу об итогах последней массированной ракетной атаки врага, подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и в очередной раз поблагодарил за их предоставление. Поделился обеспокоенностью в связи с использованием россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море", - рассказал Залужный.

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