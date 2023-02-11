На юге Украины российские оккупанты взламывают жилье, в том числе крымских татар, и заселяют своих бандитов, - Чубаров
На оккупированной российскими военнослужащими территории Херсонской области захватчики заставляют местных жителей уезжать.
Об этом 11 февраля сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"Информация, поступающая в последние дни из оккупированных российскими варварами районов Херсонской области, свидетельствует о массовых пытках, мародерствах и преследованиях граждан Украины.
Наиболее распространенным видом зверств, совершаемых российскими варварами, являются аресты и закрытия в "подвале" граждан, где от них требуют заявлений о якобы имеющихся у них желаний оформить российское гражданство и получить российский паспорт.
Отказывающихся подвергают физическим пыткам и заставляют переписать на российских оккупантов личную собственность - дом, автомашину и т.п., после чего непокорных выдворяют за пределы оккупированной зоны.
Так, на днях в поселке Новоалексеевка Генического района российские варвары провели повторные рейды по выявлению и заселению российскими военнослужащими-бандитами домов, хозяева которых были вынуждены эвакуироваться.
При этом, прежде всего, такому "заселению" подвергаются дома граждан, известных своей верностью Украинскому государству.
Так, российские оккупанты в Новоалексеевке взломали двери и заселились в дом семьи Эдема и Гульнары Бекировых: Эдем – бывший узник кремля, Гульнара – член Меджлиса крымскотатарского народа. Семья Бекировых ранее была эвакуирована из оккупированной Новоалексеевки", - рассказал Чубаров.
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@eternalrailway
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https://twitter.com/eternalrailway/status/1624357823155957761 6 год
Не піде російський народ війною проти нас! Зеленський знає, він же з росіянами 20 років в квн грав і кіно знімав. Людина року, *****.
скільки жертв, скільки крові можна було уникнути, якби ця паскуда відстрілювала, що взагалі відбувається і готувалась до війни, а не дивилась росіянам в очі і забила болт на оборону Півночі і Півдня.
А так все верно... Ноябрь, декабрь... Как только их выбили из Херсона, они начали беспределить на левобережьи Херсонщины...