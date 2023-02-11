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Новости Война
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армия РФ (18042) мародерство (457) оккупация (9990) Чубаров (939)

На юге Украины российские оккупанты взламывают жилье, в том числе крымских татар, и заселяют своих бандитов, - Чубаров

чубаров

На оккупированной российскими военнослужащими территории Херсонской области захватчики заставляют местных жителей уезжать.

Об этом 11 февраля сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Информация, поступающая в последние дни из оккупированных российскими варварами районов Херсонской области, свидетельствует о массовых пытках, мародерствах и преследованиях граждан Украины.

Наиболее распространенным видом зверств, совершаемых российскими варварами, являются аресты и закрытия в "подвале" граждан, где от них требуют заявлений о якобы имеющихся у них желаний оформить российское гражданство и получить российский паспорт.

Отказывающихся подвергают физическим пыткам и заставляют переписать на российских оккупантов личную собственность - дом, автомашину и т.п., после чего непокорных выдворяют за пределы оккупированной зоны.

Читайте также: Оккупанты в Крыму расселяют российских военных в дома местных, - Чубаров

Так, на днях в поселке Новоалексеевка Генического района российские варвары провели повторные рейды по выявлению и заселению российскими военнослужащими-бандитами домов, хозяева которых были вынуждены эвакуироваться.

При этом, прежде всего, такому "заселению" подвергаются дома граждан, известных своей верностью Украинскому государству.

Так, российские оккупанты в Новоалексеевке взломали двери и заселились в дом семьи Эдема и Гульнары Бекировых: Эдем – бывший узник кремля, Гульнара – член Меджлиса крымскотатарского народа. Семья Бекировых ранее была эвакуирована из оккупированной Новоалексеевки", - рассказал Чубаров.
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Топ комментарии
+4
Герман Аксьом

@eternalrailway

·

https://twitter.com/eternalrailway/status/1624357823155957761 6 год

Не піде російський народ війною проти нас! Зеленський знає, він же з росіянами 20 років в квн грав і кіно знімав. Людина року, *****.

скільки жертв, скільки крові можна було уникнути, якби ця паскуда відстрілювала, що взагалі відбувається і готувалась до війни, а не дивилась росіянам в очі і забила болт на оборону Півночі і Півдня.

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11.02.2023 19:04
+3
Может, стрельнуть по оккупантам хотя бы из-за угла из рогатки ?
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11.02.2023 18:58
+3
Недарма ж мовчить як риба апльод що він робив в Омані і на чийому літаку повертався звідти.
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11.02.2023 19:19
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Может, стрельнуть по оккупантам хотя бы из-за угла из рогатки ?
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11.02.2023 18:58 Ответить
Герман Аксьом

@eternalrailway

·

https://twitter.com/eternalrailway/status/1624357823155957761 6 год

Не піде російський народ війною проти нас! Зеленський знає, він же з росіянами 20 років в квн грав і кіно знімав. Людина року, *****.

скільки жертв, скільки крові можна було уникнути, якби ця паскуда відстрілювала, що взагалі відбувається і готувалась до війни, а не дивилась росіянам в очі і забила болт на оборону Півночі і Півдня.

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11.02.2023 19:04 Ответить
Недарма ж мовчить як риба апльод що він робив в Омані і на чийому літаку повертався звідти.
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11.02.2023 19:19 Ответить
Що Чубаров несе?! У Скадовському районі ще з листопада активно заселяються до домівок без розбору національності. Туди куди колаборанти пальцем вкажуть, що пустий. А пустих досталь,так як багото виїхало.
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11.02.2023 19:16 Ответить
Чубаров вже марить кримсько-татарською автономією, та своїм троном в ній.
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11.02.2023 19:25 Ответить
Мріяти не шкідливо )))
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11.02.2023 19:29 Ответить
Це їхня БАТЬКІВЩИНА та іхнє право.
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12.02.2023 00:58 Ответить
Ти дебіл? Чи бот? Яке на...й право? Закарпаття, наприклад-- батьківщина багатьох угорців. Так що, в них є право на Закарпатську автономію? Крим-- це Україна, без всіляких автономій. особливих статусів і т. д. Вже проходили. досить.
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12.02.2023 01:25 Ответить
Сегодня у Золкина один из таких засветился... Такой борзый был когда двери выламывал, а сейчас сидит язык в жопу засунул....
А так все верно... Ноябрь, декабрь... Как только их выбили из Херсона, они начали беспределить на левобережьи Херсонщины...
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11.02.2023 21:11 Ответить
А на кого ты намекаешь, Хлопцiк?
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12.02.2023 00:21 Ответить
Когда приду в "гости", узнаешь... Кац, ты чего так распереживался?)
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12.02.2023 16:58 Ответить
 
 