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Германия (6728) самолет (3551) Словакия (910) Бундестаг (217)

В комитете Бундестага по обороне призвали разрешить Польше и Словакии передать Украине восточногерманские МиГ-29

літак,словаччина,міг-29

Немецкое правительство должно разрешить передачу Украине истребителей МиГ, которые были проданы в другие страны Европы после воссоединения Германии.

Об этом депутат немецкого Бундестага, член комитета по обороне Маркус Фабер 9 февраля заявил в комментарии Guildhall.
Накануне Мюнхенской конференции по безопасности он обратился к представителями посольства Украины в Германии и другим официальным лицам с предложением обсудить прежде всего варианты обеспечения украинской армии самолетами F-16 и МиГ-29 для защиты от российской агрессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Обе модели не стоят на вооружении у Люфтваффе. Поэтому первая задача, стоящая перед Германией, – дать разрешение на передачу Украине МиГ-29, которые есть у других стран", — заявил он.

Депутат отметил, что после объединения Германии советские истребители были проданы Польше и Словакии. Поэтому при принятии решения o передаче Украине МиГ им также необходимо получить одобрение Берлина.

"Моя позиция – мы должны дать это разрешение", – подытожил Фабер.

10 февраля исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза 9 февраля в Брюсселе (Бельгия) сделал официальный запрос к словацкому правительству на поставку самолетов. Поэтому власти Словакии могут начать официальные переговоры с Еврокомиссией по отправке истребителей МиГ-29 в Украину.

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Топ комментарии
+13
То хай ще у кацапів дозволу спитають, як у виробників.
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11.02.2023 19:25
+8
Яке відношення зараз має Німеччина до літаків, які ПРОДАЛА, тобто повноправними господарями їх є Польща та Словаччина? Де логіка? Нічого не розумію.
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11.02.2023 19:18
+3
Для чайников - Это полная модернизация Daimler-Benz: MiG-29G (German) (9-12G)/MiG-29GT (German Trainer) (9-51G) - модернизированные в соответствии со стандартами НАТО МиГ-29 (9-12А) и МиГ-29УБ (9-51) ВВС Германии. Доработано по лицензии. Нужно разрешение Германии.
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11.02.2023 19:56
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Яке відношення зараз має Німеччина до літаків, які ПРОДАЛА, тобто повноправними господарями їх є Польща та Словаччина? Де логіка? Нічого не розумію.
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11.02.2023 19:18 Ответить
Такі там правила.
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11.02.2023 19:23 Ответить
То хай ще у кацапів дозволу спитають, як у виробників.
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11.02.2023 19:25 Ответить
Ідіотські правила. А вони діють в будь-якому випадку, чи коли це стосується допомоги саме нам? А то, не дай Бог, "ескалація" відбудеться...
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11.02.2023 19:26 Ответить
Германия не производитель самолетов. как она может запрещать?
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11.02.2023 19:29 Ответить
можливо там встановлені якісь німецькі компоненти або технології
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11.02.2023 19:39 Ответить
Все визначається контрактом купівлі-продажу. Це вам не презервативи в аптеці купляти, а бойові літаки.
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11.02.2023 19:48 Ответить
Для чайников - Это полная модернизация Daimler-Benz: MiG-29G (German) (9-12G)/MiG-29GT (German Trainer) (9-51G) - модернизированные в соответствии со стандартами НАТО МиГ-29 (9-12А) и МиГ-29УБ (9-51) ВВС Германии. Доработано по лицензии. Нужно разрешение Германии.
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11.02.2023 19:56 Ответить
Яким боком Німеччиною має відношення до Миг?! Танки Леопард зрозуміло - це продукція.

Але Миги не їх!

Це спроба Німеччини розігрувати із себе "старшого брата" в ЄС!

Нічого без нашого дозволу до ЄС! …
Ми тут головні ... У світі головні США, а в ес-ми, Німеччина ...

На що, Польща та Франція посилае Шольця лісом
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11.02.2023 23:44 Ответить
Для чайников - Это полная модернизация Daimler-Benz: MiG-29G (German) (9-12G)/MiG-29GT (German Trainer) (9-51G) - модернизированные в соответствии со стандартами НАТО МиГ-29 (9-12А) и МиГ-29УБ (9-51) ВВС Германии. Доработано по лицензии. Нужно разрешение Германии.
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11.02.2023 19:55 Ответить
Чушь - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/8/7329561/
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https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14004171
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https://iz.ru/1431029/2022-11-24/smi-uznali-ob-istinnoi-prichine-otkaza-polshi-peredavat-mig-29-ukraine
Главную роль тут сыграл Пекин.
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11.02.2023 22:07 Ответить
Чайнику:

1. Даже если и была « полная модернизация» , то она не дает никаких новых авторских прав на Миг Германии.

2. Продажа оружия не всегда предполагает ограничения в использовании его ( в том числе и передачу третьим лицам).

3. Претензии Германии на «большого начальника « в ЕС не новы. ( вспомним квоты для стран ЕС, на сирийских беженцев , которые распределяла канцлер Германии Меркель-тогда многие страны послали ее квоты за русским кораблем).

Этот пример с Мигами еще раз свидетельствует о желании Германии «править» ЕС.
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12.02.2023 00:03 Ответить
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11.02.2023 20:20 Ответить
Ааа... понял, а я то всё думал, кто это блокировал передачу Украине словацких и польских Мигов, история-то ведь с прошлой весны тянется...
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11.02.2023 21:08 Ответить
шольц втрачає лідерство у Європі бо воно переходить до Англії та Польщі.

Тому він щосили намагається показати свою важливість. Це ми можемо дозволити ... а це не дозволяємо ...

Але його поїзд Шолц-Меркель вже пішов ... Він уже не лідер, а наздоганяючий.
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11.02.2023 23:51 Ответить
 
 