В комитете Бундестага по обороне призвали разрешить Польше и Словакии передать Украине восточногерманские МиГ-29
Немецкое правительство должно разрешить передачу Украине истребителей МиГ, которые были проданы в другие страны Европы после воссоединения Германии.
Об этом депутат немецкого Бундестага, член комитета по обороне Маркус Фабер 9 февраля заявил в комментарии Guildhall.
Накануне Мюнхенской конференции по безопасности он обратился к представителями посольства Украины в Германии и другим официальным лицам с предложением обсудить прежде всего варианты обеспечения украинской армии самолетами F-16 и МиГ-29 для защиты от российской агрессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Обе модели не стоят на вооружении у Люфтваффе. Поэтому первая задача, стоящая перед Германией, – дать разрешение на передачу Украине МиГ-29, которые есть у других стран", — заявил он.
Депутат отметил, что после объединения Германии советские истребители были проданы Польше и Словакии. Поэтому при принятии решения o передаче Украине МиГ им также необходимо получить одобрение Берлина.
"Моя позиция – мы должны дать это разрешение", – подытожил Фабер.
10 февраля исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза 9 февраля в Брюсселе (Бельгия) сделал официальный запрос к словацкому правительству на поставку самолетов. Поэтому власти Словакии могут начать официальные переговоры с Еврокомиссией по отправке истребителей МиГ-29 в Украину.
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Але Миги не їх!
Це спроба Німеччини розігрувати із себе "старшого брата" в ЄС!
Нічого без нашого дозволу до ЄС! …
Ми тут головні ... У світі головні США, а в ес-ми, Німеччина ...
На що, Польща та Франція посилае Шольця лісом
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https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14004171
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https://iz.ru/1431029/2022-11-24/smi-uznali-ob-istinnoi-prichine-otkaza-polshi-peredavat-mig-29-ukraine
Главную роль тут сыграл Пекин.
1. Даже если и была « полная модернизация» , то она не дает никаких новых авторских прав на Миг Германии.
2. Продажа оружия не всегда предполагает ограничения в использовании его ( в том числе и передачу третьим лицам).
3. Претензии Германии на «большого начальника « в ЕС не новы. ( вспомним квоты для стран ЕС, на сирийских беженцев , которые распределяла канцлер Германии Меркель-тогда многие страны послали ее квоты за русским кораблем).
Этот пример с Мигами еще раз свидетельствует о желании Германии «править» ЕС.
Тому він щосили намагається показати свою важливість. Це ми можемо дозволити ... а це не дозволяємо ...
Але його поїзд Шолц-Меркель вже пішов ... Він уже не лідер, а наздоганяючий.