Против депутата Закарпатского облсовета Петеи, которая разместила карту "большой Венгрии" с Закарпатьем, открыто уголовное производство. ДОКУМЕНТ
Против депутата Закарпатского областного совета Юдиты Петеи начато уголовное производство из-за того, что она разместила в фейсбуке карту, на которой Закарпатье входит в состав "большой Венгрии".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила народный депутат Соломия Бобровская.
Она отметила: "Относительно Юдиты Петеи - депутата облсовета Закарпатья, которая включает Закарпатье в состав Великой Венгрии. Офис Генерального прокурора по моему обращению открыл производство. Досудебное расследование будет осуществлять Служба безопасности Украины. Это правильный шаг. Буду следить за ходом производства. Мы слишком долго закрывали глаза на подобные вещи со стороны россиян и имеем пример, чем это закончилось, надо учить свои уроки.
Прилагаю копию ответа ОГП. Как думаете, каким будет результат расследования?"
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1.Вона депутатка
2.Розмістила інформацію сепаратистського змісту в соціальних мережах( що може розцінюватись як заклик)
Однозначно винна.
Зачем заморачивать людям головы?
🤣🤣🤣🤣🤣 ***, оце насмішили. Країна євробомж, що славиться у світі виключно своїми повіями і порноактрисами. Без європейських інвестицій і дотацій, вже давно були б на рівні Габону.
Хто ж ти такий? вАрєря шо лє? Чи дружбан Кончинський?