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Венгрия (1836) Закарпатье (2538) сепаратизм (11301) уголовное дело (2436) Бобровская (49)

Против депутата Закарпатского облсовета Петеи, которая разместила карту "большой Венгрии" с Закарпатьем, открыто уголовное производство. ДОКУМЕНТ

Против депутата Закарпатского областного совета Юдиты Петеи начато уголовное производство из-за того, что она разместила в фейсбуке карту, на которой Закарпатье входит в состав "большой Венгрии".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила народный депутат Соломия Бобровская.

Она отметила: "Относительно Юдиты Петеи - депутата облсовета Закарпатья, которая включает Закарпатье в состав Великой Венгрии. Офис Генерального прокурора по моему обращению открыл производство. Досудебное расследование будет осуществлять Служба безопасности Украины. Это правильный шаг. Буду следить за ходом производства. Мы слишком долго закрывали глаза на подобные вещи со стороны россиян и имеем пример, чем это закончилось, надо учить свои уроки.

Прилагаю копию ответа ОГП. Как думаете, каким будет результат расследования?"

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Против депутата Закарпатского облсовета Петеи, которая разместила карту большой Венгрии с Закарпатьем, открыто уголовное производство 01
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Топ комментарии
+31
Ото вже вибирають-на сході прокацапських дебілів, а на заході промадярських мудаків! Геть клепки не мають!
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11.02.2023 19:21
+20
И в госпиталь эту шваль на общественно полезные работы, дерьмо выгребать и помогать сестричкам. Нечего кормить это в тюрьме за счет средств народа.
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11.02.2023 19:22
+13
Голову отрезать, свиньям скормить тварь. Вот такие выродки уже были на готове кричать орбан введи войска, если бы путлер удалось Киев захватить
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11.02.2023 19:27
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Ото вже вибирають-на сході прокацапських дебілів, а на заході промадярських мудаків! Геть клепки не мають!
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11.02.2023 19:21 Ответить
И в госпиталь эту шваль на общественно полезные работы, дерьмо выгребать и помогать сестричкам. Нечего кормить это в тюрьме за счет средств народа.
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11.02.2023 19:22 Ответить
А правда, що там є й угорські школи?
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11.02.2023 19:23 Ответить
звичайно
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11.02.2023 19:48 Ответить
Їдеш по дорозі повз населені пункти, а там скрізь на будівлях мадярська тряпка замість жовто-блакитного прапора. Так принаймні було влітку 2021, не знаю як зараз.
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11.02.2023 20:26 Ответить
Там очень много людей, которые не знают украинский и русский. За обучение на венгерском Венгрия доплачивает учителям и делает много всего того, что делала русня в Украине.
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11.02.2023 21:45 Ответить
Голову отрезать, свиньям скормить тварь. Вот такие выродки уже были на готове кричать орбан введи войска, если бы путлер удалось Киев захватить
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11.02.2023 19:27 Ответить
варто оприлюднити долю подібних кримінальних проваджень за 31 рік і ми зрозуміємо що нічого за сепаратизм тій ку*ві не буде.
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11.02.2023 19:30 Ответить
що це за маячня? троль?
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11.02.2023 19:39 Ответить
Скажи "путін ×уйло" - ризикни зарплатнею.
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11.02.2023 19:42 Ответить
А насчет Задорнова?
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11.02.2023 19:48 Ответить
У Задорнова стажировались?
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11.02.2023 19:44 Ответить
ЗЫ... молчание - знак согласия.
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11.02.2023 19:51 Ответить
Засудити на 15 років, а її світлину на тлі ґрат послати Орбану, як валентинку.
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11.02.2023 19:41 Ответить
Треба отаким зраждникам на дупі й на лобі ставити клеймо.Щоб усі бачили, що воно за гімно.
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11.02.2023 19:45 Ответить
краще відрізані вуха, а потім роздіти догола і копняками через кордон виперти мадярску шлюху
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11.02.2023 21:15 Ответить
Ну-ну. Уверен, что хрен ей чо будет. Я не пессимист. Просто опзж чет на свободе все.
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11.02.2023 19:45 Ответить
Ну вот те раз... с этой картой.... А пани София меня заверила, шо бои в Карпатах массу тянут, как и в Словакии...
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11.02.2023 19:47 Ответить
"великої Угорщини"
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11.02.2023 19:53 Ответить
Між іншим з цією у Венгрії носяться вже давно багато венгрів. Ніяк не дає спокою спогади про Астро-Угорську імперію. І тому і дойобуються по черзі до сусідів.
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11.02.2023 20:14 Ответить
Фантомные боли недоимперий. Раша дубль 2.0
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11.02.2023 20:44 Ответить
Та немає тут злочину - усе у межах свободи слова. Вона ж не закликала до сепаратизму - просто намвлювала угорські кольори. Треба просто переділити виборчі округи так щоб угорці у кожному були у меншості і сепарів не будут обирать. А то все імітація бурної діяльності для лохів.
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11.02.2023 19:54 Ответить
Крім кимінального провадження депутатці Петеї відмінять оцінку з географії, заставлять розмальовувати контурні карти, і не гуляти в Фейсбуку.
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11.02.2023 20:10 Ответить
Помиляєтесь, шановний.
1.Вона депутатка
2.Розмістила інформацію сепаратистського змісту в соціальних мережах( що може розцінюватись як заклик)
Однозначно винна.
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11.02.2023 20:14 Ответить
Это гламурное кысо не развратный гейропеец-сатанист.Это старшенький сынок шапиро(оно же соловьиный помет) - наидуховноскрэпнейшего, наиглавнейшего борцуна с геями и сатанистами, старшего бесогона московии. Это кысо - модель.
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11.02.2023 20:00 Ответить
Для чого Ви тягаєте "Це" сюди? Загроза України? Зтрачений син одного з керівників України?...
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11.02.2023 20:17 Ответить
На кол *********,любой дыркой что ниже пояса.
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11.02.2023 20:05 Ответить
К чему эти дискуссии? ******** её в рот, да и дело с концом!
Зачем заморачивать людям головы?
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11.02.2023 20:22 Ответить
Отримання повнолітнім громадянином паспорта іншої держави має автоматично позбавляти українського громадянства. Такі особи мають отримувати виключно "аусвайс недгромадянина" - вид на проживання і не приймати ніякої участі в політичному житті. "Два паспорти мої два паспорти..." От суки...
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11.02.2023 20:27 Ответить
"велика Угорщина"

🤣🤣🤣🤣🤣 ***, оце насмішили. Країна євробомж, що славиться у світі виключно своїми повіями і порноактрисами. Без європейських інвестицій і дотацій, вже давно були б на рівні Габону.
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11.02.2023 20:32 Ответить
**** ******
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11.02.2023 20:45 Ответить
Дуже смішно звучить "велика угорщина", пара мільйонів недоносків. Цікаво чим вони можуть загороджувати Україні?))))
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11.02.2023 21:17 Ответить
Скоро Венгрия вернётся в родную гавань как отсталая провинция Вейшнории.
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11.02.2023 21:39 Ответить
Для Обухівської фабрики файне замовлення на виготовлення туалетного рулону з контурами "великих мрій" у розмірі XXL , навіть для експорту ...
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11.02.2023 21:49 Ответить
садити курву з конфіскацією майна і позбавленням громадянства Ккраїни
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11.02.2023 22:03 Ответить
так виглядеє що угорський проект в центрі Європи закінчується. Не вдалось цьоиу народу стати складовою частиною цивілізованого світу, в жаль.
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11.02.2023 22:04 Ответить
а жаль
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11.02.2023 22:05 Ответить
kon4ennaja
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12.02.2023 00:10 Ответить
Пані Соломія працює на пана Балогу. Все Закарпаття знає що то зфальшований вкид.
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12.02.2023 07:19 Ответить
Мухи з котелетами окремо... Не змішуй все в кучу.

Хто ж ти такий? вАрєря шо лє? Чи дружбан Кончинський?
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12.02.2023 09:49 Ответить
 
 