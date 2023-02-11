В течение суток 11 февраля россияне нанесли 7 ракетных и 23 авиационных удара по территории Украины, - Генштаб
Российские оккупанты продолжают попытки уничтожить критическую инфраструктуру Украины, нанося удары по гражданским объектам и жилым домам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения.
В течение суток противник нанес 7 ракетных и 23 авиационных удара. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня".
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Frol Fedoroff
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Алекс Скела
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Виктор Дийнега
показать весь комментарий11.02.2023 20:15 Ответить Мне нравится 0
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