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ВР (27377) Левочкин (556) Безуглая (280)

В Раде планируют исключить Левочкина из комитета нацбезопасности и обороны, - "слуга народа" Безуглая

левочкин,левочкина,левочкины

Народного депутата группы "Платформа за жизнь и мир" и одного из бывших лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина планируют исключить в Раде из состава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Об этом рассказала "слуга народа" и зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Левочкин является членом нашего комитета, но он не имеет допуска и доступа (к гостайне - ред.) и не участвует сейчас в заседаниях (офлайн его не было ни на одном заседании, возможно, подключался на какие-то из онлайн заседаний, где мы рассматриваем открытые законопроекты). Тем не менее, я считаю, что это (его присутствие в составе комитета нацбезопасности - ред.) не является приемлемым, и сейчас мы готовим в определенной степени такое решение о том, чтобы даже формально он не был членом нашего комитета", - заявила Безуглая.

Сергей Левочкин – один из бывших лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Еще до начала полномаштабного российского вторжения он вместе с сестрой (на тот момент тоже народным депутатом) Юлией Левочкиной, по данным проекта "Схемы", выехал во Францию.

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После 24 февраля 2022 года Левочкин впервые появился на заседании парламента 8 и 9 июля, но почти сразу снова выехал за границу.

После прекращения существования фракции ОПЗЖ в парламенте, Левочкин присоединился к новосозданной депутатской группе "Платформа за жизнь и мир", которую возглавил Юрий Бойко.

В 9-м созыве Верховной Рады Левочкин был и остается членом комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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Топ комментарии
+46
** жеж их мать, он что до сих пор в него входил?) Капец
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11.02.2023 20:23
+23
Неужели зрадник левочкин ещё в каких то руководителях государства? Мрак!
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11.02.2023 20:27
+21
вообще-то, безуглая = круглая дура )))
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11.02.2023 20:27
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** жеж их мать, он что до сих пор в него входил?) Капец
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11.02.2023 20:23 Ответить
це одна із тисяч причин, чого війна прийшла на нашу землю. Фини теж були не в НАТО, але раша напала саме а нас, бо навіть навіть стерті в попіл міста у нас не є приводом щоб стріляти ригівських сук. РНБО як раз місце зрадників
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11.02.2023 20:42 Ответить
1 ГОД ВОНЫ , а те ГНИДЫ , КТО ПРИЗЫВАЛ ПУТЛЕРА ВВЕСТИ В КОМИТЕТЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Шуфрич возглавляет комитет по свободе слова! ЗеУБЛЮДКИ и ОПЗЖ опа одно целое - 5. КОЛОННА РАШИСТОВ
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21.03.2023 19:00 Ответить
Треба 24.02 виключати, приурочити до річниці війни, суки зелені. А пацани гинуть, бо все керівництво кацапські кроти
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11.02.2023 20:51 Ответить
не все далеко, тому і чистки пішли, коли питання руба стало. Та і якби все - нас би вже давно своя ж влада і злила...
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11.02.2023 20:55 Ответить
Ворон ворону...
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11.02.2023 21:06 Ответить
мародер мародеру
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11.02.2023 21:31 Ответить
знову цей ухилянт-провокатор дуйков.. знайди собі роботу, поц) та вивчи мову нарешті
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11.02.2023 22:38 Ответить
А чого так довго ждали ?
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11.02.2023 20:24 Ответить
Это ещё швидко 😎
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11.02.2023 20:25 Ответить
суржик - ваше фсе, кацапи... палитесь скрізь на мові, депіли
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11.02.2023 22:40 Ответить
План еще не выкурили. Онми же сказали, у них есть план!
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11.02.2023 21:17 Ответить
правільно голосують. всі стали на сторону прохвостів зеленського
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11.02.2023 21:32 Ответить
Можна разом з безуглою. Треба перевірити, у такій раді безпеки ще можуть бути берія або отто скорцені.
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11.02.2023 20:24 Ответить
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11.02.2023 20:37 Ответить
Нонсенс цієї влади,ворог в нацбезпеці!?
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11.02.2023 20:24 Ответить
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11.02.2023 20:25 Ответить
Зачем?
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11.02.2023 20:25 Ответить
вообще-то, безуглая = круглая дура )))
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11.02.2023 20:27 Ответить
Це державна таємниця.
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11.02.2023 21:15 Ответить
Неужели зрадник левочкин ещё в каких то руководителях государства? Мрак!
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11.02.2023 20:27 Ответить
А хіба він не був зрадником 3 роки тому? І потрапив до влади.
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11.02.2023 23:07 Ответить
Тавишо!!!

А що він там 3 роки робив і, хто його туди пустив?
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11.02.2023 20:29 Ответить
Не надо его исключать. Просто включите туда Януковича Виктора Федоровича как самого легитимного президента всех времен и народов.
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11.02.2023 20:29 Ответить
А зарплату за рік йому виплатили чи ні?
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11.02.2023 20:31 Ответить
так, навіть не сумнівайтеся згідно нашого законодавства він отримав усе до копієчки, більше того він нічого взагалі не порушував просто прогулював засідання так званого комітету нацбезпеки і оборони.
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11.02.2023 20:38 Ответить
Нічосі
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11.02.2023 20:31 Ответить
Йде майже рік рашистсько-української війни...
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11.02.2023 20:31 Ответить
Парламент України не є українським, це казна що, українофоба - покидька, відвертого зрадника на якому кров тисяч і тисяч українців через рік після вторгнення вирішили виключити з комітету нацбезпеки і оборони........ .
Чи є майбутнє в країни з таким парламентом?
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11.02.2023 20:31 Ответить
а ось у парламента з такою країною майбутнє є і дуже навіть непогане, 73% гарантій.
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11.02.2023 20:40 Ответить
в краіни е. у влади квартала нема.
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11.02.2023 21:34 Ответить
Перевзуваються прямо на бігу, скоро косоворотки почнуть відрізняти від вишиванки.. худоба зелена.
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11.02.2023 20:32 Ответить
Так він же в депутутській групі "Платформа за життя та мир", яку очолює Герой України Юрій Бойко. Тому усе нормально з його членством у комітеті Чи Бойка може вже позбавили звання, а я проспав?
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11.02.2023 20:35 Ответить
Ні, бо шмигаль-бойко-ахметов одна контора!((((
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11.02.2023 20:42 Ответить
Ідіоти... його треба садити. Яке виключення?
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11.02.2023 20:37 Ответить
Охренеть.
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11.02.2023 20:37 Ответить
А саму безуглу і їй подібних, які становлять смертельну небезпеку для країни?
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11.02.2023 20:39 Ответить
" їй подібних" - 73%.
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11.02.2023 21:12 Ответить
А що то за страхіття праворуч???
Та ще й проти ночі?
На Марфу Безумну не схожа....
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11.02.2023 20:40 Ответить
Типо, подозрительный типаж, бо не вмiе клишоного краба танцювати?
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11.02.2023 21:18 Ответить
типА. что за типО? за что вы так не любите рюзьге изыка?
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12.02.2023 00:21 Ответить
Планують? Ну-ну!!((((
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11.02.2023 20:40 Ответить
Тобто, він на Сен-Жан-Кап-Ферра і в комітеті одночасно??? Оригінальний спосіб керівництва державою...оригінальний....Так може там антикризовий штаб протидії агресії? Дивно. А так можна було?
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11.02.2023 20:42 Ответить
Звісно що можна - в Парижі то взагалі то другий штаб. Перший в Монако
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11.02.2023 21:37 Ответить
Сен-Жан-Кап-Ферра і є Ніцца, поряд Монако (штаб батальйону), про Париж, ні не чув, а що і там "наші"?
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11.02.2023 21:43 Ответить
Та ви що? Та невже???
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11.02.2023 20:46 Ответить
А почему в составе комитета отсутствует Кива ? Это не порядок! Кива ведь лучший друг крыс из МВД !
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11.02.2023 20:46 Ответить
Вони це тільки планують!...
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11.02.2023 20:48 Ответить
А у якунОвоща з сівковичем, чи у бакая, дозвіл, щоб гнати з України у шию зкацаплених агентів *****, питали????
Опративно та вчасно, через скільки часу агресії московії в Україні, нарешті роздуплилися !!
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11.02.2023 20:55 Ответить
Всі пам'ятають переписку нардепів Слуг Народу - Павла Павлиша та зам. міністра охорони здоров'я Андрія Семиволоса? «Здесь можно хорошо прибарахлиься, что и внукам хватит!» Ось і міністр оборони переймається за своїх онуків) Питання до виборців цих підарасів, …
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11.02.2023 21:05 Ответить
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11.02.2023 21:07 Ответить
Вот интересно, чем амеры шугонули разных там зебезмозглых, шо те навипередки так рвут дупу на портянки?
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11.02.2023 21:13 Ответить
Льовочкін продав квартальщикам свій голос - тому й не виганяли.
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11.02.2023 21:18 Ответить
Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова - утворений 29 серпня 2019 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Верховній Раді України IX скликання . У складі комітету 5 депутатів, голова Комітету - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шуфрич Нестор Іванович .
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11.02.2023 21:18 Ответить
Неподобство, даже не будь головою...давненько люлей не огребал.
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11.02.2023 21:19 Ответить
Ган дони
Зелені год війни а ви все не нажиретеся ган дон опзешний зливає в кацапію інформацію секретну а ви бабки відмиваєте пока наші хлопці гибнуть. гниди так получаєтся
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11.02.2023 21:24 Ответить
Кондом 820, не забувай - справжнє прізвище Порошенка - Вальцман. Розкажи тут всім, як Вальцман убив і з'їв рідного брата. Хутін тобі за це віддячить.
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11.02.2023 21:48 Ответить
Там 2/3 Верховної Ради треба люструвати пожиттєво з конфіскацією без права переписки, разом із самою Безуглою.
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11.02.2023 21:30 Ответить
мда................ахуеть просто можно....................если он в Париже с сеструхой *** валяют, так какого хера они еще нардепы???????????просто ******** ****......................................................................................
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11.02.2023 21:32 Ответить
Я уверен что вы не знали за Левочкина как и многие, но есть еще один уникальный персонаж зовут его Андрей Кравец он же хороший друг Левочкина он же бывший завхоз Януковича в общем спилил очень много госимущества, не давно был замечен в ресторане Ишак с Арахамией журналистом УП Ткачем, так вот у него есть сын Владимир Кравец депутат Кевсовета и зам главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете. В общем сын завхоза Януковича распоряжается Киевской землей. Как вам такое? Дальше сугубо мое мнение - почему так? Потому что Ермак уже в схемах по выводу капитала с Левочкиным и Кравцем эти два персонажа на выводили столько всего и помогают за процент другим
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11.02.2023 21:41 Ответить
А у кого-то еще есть сомнения, что левочкин - враг Украины? И как он мог быть в таком комитете вообще?!!
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11.02.2023 21:45 Ответить
замість цієї падалі в нацобороні повинні бути патріоти,а ******* тримали там суку московську.
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11.02.2023 21:49 Ответить
Може, там ще й Портнов з Медведчуком і Януковичем є в тому комітеті?
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11.02.2023 21:56 Ответить
А так можно? Захотел уехал? Захотел приехел через пол года?
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11.02.2023 22:00 Ответить
а агента ФСб гетьманцева збираються залишати керувати фінансовим комітетом?
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11.02.2023 22:28 Ответить
Совсем распоясались, оборзели---как лёвочкина?! Та гляньте в его честные глаза, а помыслы какие, о родине о родине! Человек макуху ел учась у жизни! Такой опыт пропадает.
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11.02.2023 23:09 Ответить
Я вот никак не пойму, куда они так спешат? Задолбали своим "турборежимом". Ведь еще не прошло и года с начала вторжения, которое рыги активно приближали и способствовали его началу, а эти бездушные зеленые уже планируют одного из этих рыгов выгонять из комитета (какой ужас!). Может, не спешить, разобраться и обсудить, а потом уже принимать такое жестокое решение?
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12.02.2023 06:35 Ответить
Затихарившийся в зеленых кустах, левочкин, ждал своего часа. Он, что? Обычный Штирлиц - рядовой банды Хубла, окопавшийся в Украине. Хотя не рядовой, судя по тому, сколько этот штопаный... урод нанес ущерба стране. Кормите, путинскую шваль, и дальше.
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12.02.2023 07:30 Ответить
Гонять понти, чотири роки правління Зеленського керував тим блоком і все було для них нормально. А що сталося? А просто почалася підготовка до виборів!
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12.02.2023 08:23 Ответить
 
 