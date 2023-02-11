СБУ, налоговая, таможня и полиция: Данилов анонсировал большую чистку в госорганах
В скором времени состоятся новые чистки в украинских органах, в частности, это касается работников Службы безопасности Украины, налоговиков, таможенников и полицейских.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Данилов упомянул о решениях СНБО, которые анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, и добавил, что вскоре пройдут новые чистки в органах.
"Что касается решений СНБО, анонсированных президентом. Если кто-то думает, что это была одноразовая акция, связанная с таможней и другими органами, то они ошибаются...", - подчеркнул секретарь СНБО.
По его словам, если кто-то считает, что может брать взятки и мешать работе бизнеса, то они будут отстранены от исполнения обязанностей.
"И это касается всех органов, которые этим занимались - СБУ, налоговики, таможенники, полицейские и все остальные. Будут все органы чистыми от тех людей, которые пятнят нашу страну", - подчеркнул Данилов.
Пожалуйста, подождите...
А все інше - похідне...
щоб побороти корупцію треба просто взяти і побороти корупцію а не імітувати боротьбу.
виконанняпокарання... Джерело:
Настало время окуительных историй(с)
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Схема "вкрав,сховав у "диван",забрали - повернули"рідкісна,але працює!
Коли побачимо чистки по схемі:" вкрав,суд,конфіскація,термін"?
А ще краще як у ЄС - будь яке витрачене € має збігатися з отриманим законим шляхом. Все що більше - крімінал з конфіскацією. Може тому зезидент зі слугами і не бажають повноціного членства?
Потом они востановятся через суд.
А уже нет статьи за взятку?
Или это опять ручное правосудие - как с выездом за границу чиновников, "клоунов"
Вроде разрешения нигде нет, но в ручном режиме выпускают
Усі гниди в спідницях вже виїхали, як і корупціонери?
От Вас же! Вы их назначали либо согласовывали.
Поэтому рыбу надо чистить с головы, а не с хвоста.
Ибо на место уволенных прийдут такие же, но еще голодные и недостаточно богатые.
Честных и порядочных Вы не допустите к должностям. Причины придумаете разные, вплоть до бездумных.
В 2006 году страна занимала 99-е место (середина рейтинга стран по коррупции), а в 2022 году - опустилась на 122-ю позицию.
Правительство создало дополнительные антикоррупционные органы, но это напоминает «создание видимости бурной деятельности», так как лишь увеличивает административный ресурс в стране вместо осуществления реальных действий.
Коррупционные связи отмечены в верхних уровнях вертикали власти.
Покупаем попкорн!
Про мєнтів без реформи прокуратури і судів взагалі гроші на вітер, як доказала реформа патрульної поліції
В службах, які очолювали друзі та «100% люди» Зєзідєнта, є, що чистити?!
Та ви жартуєте!
Епоха брехні ж кінчилась, а всі корупціонери виїхали з країни! Правда, разом з грішми, але то таке…
Та й не міг Вова призначити «не тих» людей!
Ну не може генерал чи полковник на зарплату жити в 3-х поверховому будинку за 6 мільйонів та вести люксовий спосіб життя (їздити на автівках за $50к+, особливо бісить коли це молоді пацани), звичайно ж майно буде "на чиюсь бабусю" записане, чи друг дав покататися.
Ну не може називатися правоохоронною система яка дає оперу та його керівникам можливість співпрацювати з криміналом, коли вони вкрали гроші на створення агентурної мережі, а замість цього користуються вже готовою - бандитською, надаючи один одному "послуги". Або використовують мережу для само збагачення.
Де пожиттєвий контроль над діяльністю всіх! випускників вузів МВС, СБУ, та інших структур які дають знання та вміння бути бандитом: діяти в групах, вести активне прослуховування та спостереження, психологія залякування лохів, володіння зброєю, мати зв'язки з минулими колегами які ще працюють в органах? Ким вони стають, чи не служать пару років для галочки, а потім ідуть під крило криміналітету або псевдо-охоронних фірм?
Де абсолютно вороже ставлення до криміналітету, коли правоохоронці в останній раз ліквідували бригадного з його бригадою? - мабуть вже років 25 не було такого - бандюки купили правоохоронців, або правоохоронці керують бандюками.