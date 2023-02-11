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Данилов (1066) коррупция (8456)

СБУ, налоговая, таможня и полиция: Данилов анонсировал большую чистку в госорганах

олексій,данілов

В скором времени состоятся новые чистки в украинских органах, в частности, это касается работников Службы безопасности Украины, налоговиков, таможенников и полицейских.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Данилов упомянул о решениях СНБО, которые анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, и добавил, что вскоре пройдут новые чистки в органах.

"Что касается решений СНБО, анонсированных президентом. Если кто-то думает, что это была одноразовая акция, связанная с таможней и другими органами, то они ошибаются...", - подчеркнул секретарь СНБО.

Также читайте: Шабунин о массовых обысках на таможне: "Орлы" Татарова из ГБР, сообщите о судебных заседаниях по мерам пресечения подозреваемым. Вам же нечего скрывать?

По его словам, если кто-то считает, что может брать взятки и мешать работе бизнеса, то они будут отстранены от исполнения обязанностей.

"И это касается всех органов, которые этим занимались - СБУ, налоговики, таможенники, полицейские и все остальные. Будут все органы чистыми от тех людей, которые пятнят нашу страну", - подчеркнул Данилов.

Читайте также: После победы Украины необходима деколонизация РФ, - Данилов
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Топ комментарии
+33
З ОПи починай!
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11.02.2023 20:30
+16
з друга баканаффа треба починати...
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11.02.2023 20:38
+15
окозамилювання.

щоб побороти корупцію треба просто взяти і побороти корупцію а не імітувати боротьбу.
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11.02.2023 20:31
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З ОПи починай!
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11.02.2023 20:30 Ответить
з друга баканаффа треба починати...
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11.02.2023 20:38 Ответить
З ОПи і почнуть, подавати кандидатури, які моностадо затвердить.
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11.02.2023 20:49 Ответить
Чи може розумний українець проголосувати за паяца, котрий ненавидить Українство?
А все інше - похідне...
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11.02.2023 20:52 Ответить
А шо такоє , ще не усі під Єрмаком? Чи просто туман напускаютьщоб забити теми ОПЗЖ, МПЦ , звільнених за ВЛАСНИМ бажанням корупціонерівЧЕСТЬІМЄЮ...
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11.02.2023 21:31 Ответить
Проо секспослицю поговорили й забули . Працює. Блгарія вжн виступилп проти надання зброї та за мирні перемовини з *********
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11.02.2023 21:36 Ответить
от перестановки кроватей в борделе ......ниче не меняется
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12.02.2023 23:25 Ответить
окозамилювання.

щоб побороти корупцію треба просто взяти і побороти корупцію а не імітувати боротьбу.
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11.02.2023 20:31 Ответить
Тему судів -посадок замилюють новими заявами ЧЕСТЬІМЄЮ
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11.02.2023 21:33 Ответить
Потрібно просто перестати п..ти.. або п..ти.
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12.02.2023 13:19 Ответить
і після чистки вид у них буде у всих як у далматинців, з родимими плямами корупції )
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11.02.2023 20:31 Ответить
Та ви що!!! Та не може бути!!! Де ж вони годуватися будуть!
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11.02.2023 20:33 Ответить
А шо таке- скумбрія подорожчала?
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11.02.2023 21:14 Ответить
Чистят,чистят а в руководсво ,,проскальзывают,, антипатриоты ,очень мягко говоря . Только назначили руководсво Херсона, уже меняют на бывшего нач кадров милиции , о котором херсонцы слова доброго в пабликах не говорят.
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11.02.2023 20:34 Ответить
У слуг урода других НЕТ!
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11.02.2023 20:54 Ответить
якщо хтось вважає, що він може брати хабарі та заважати роботі бізнесу, то їх буде усунено від виконанняпокарання... Джерело:
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12.02.2023 22:38 Ответить
Судді знайомих встануть на захист виродків
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11.02.2023 20:36 Ответить
Шо ж іх чистити -- садити треба .
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11.02.2023 20:38 Ответить
Не чистка, а замітання під килим
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11.02.2023 20:39 Ответить
У данілова виявляється є нова посада - речник не зрозуміло кого!
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11.02.2023 20:40 Ответить
ветеринар тупорилого віслюка.
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12.02.2023 22:40 Ответить
Все эти "чистки" выглядят так что, одни заработали и теперь надо дать возможность заработать другим...
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11.02.2023 20:41 Ответить
"СБУ, податкова, митниця та поліція: Данілов анонсував велику чистку в держорганах"

Настало время окуительных историй(с)
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11.02.2023 20:41 Ответить
Ой, ой , не сміши - в мене губа тріснула
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11.02.2023 20:41 Ответить
Поставлят лоялістів лизунчиків
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11.02.2023 20:42 Ответить
Ще один борець з вітряними млинами. З початку призначають вора та зрадника, потім з воровством боряться. Як на сцені у кварталі. Хлопці поменяете сценарій а краще свого редактора.
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11.02.2023 20:44 Ответить
а в них другіх нема..чесна людина скоріш піде на фронт аніж в прислугу до зеленського
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11.02.2023 20:49 Ответить
скільки раз ми це вже чули....... , бджоли проти меду - ну ніяк, це не природно а тому і неможливо, від слова взагалі. тут без коментарів.
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11.02.2023 20:46 Ответить
данілов . начни з себе..де твоі діти..в якій бригаді віденській чи єміратській
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11.02.2023 20:47 Ответить
Данилов! А ГУР не собираетесь чистить, эти авгиевы конюшни буданова и гогилашвили ?
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11.02.2023 20:47 Ответить
Ці "конюшні" треба чистити починаючи с Зеленського!
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11.02.2023 20:53 Ответить
Ну так для цього і попередив. Щоб встигли попідчищати. Ти б так краще за війну попереджав.
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11.02.2023 20:50 Ответить
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11.02.2023 20:51 Ответить
Поки бачимо "чистку" по схемі:"накрав,заніс,звільнили,поїхав витрачати за кордон".Відправити
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Схема "вкрав,сховав у "диван",забрали - повернули"рідкісна,але працює!
Коли побачимо чистки по схемі:" вкрав,суд,конфіскація,термін"?
А ще краще як у ЄС - будь яке витрачене € має збігатися з отриманим законим шляхом. Все що більше - крімінал з конфіскацією. Може тому зезидент зі слугами і не бажають повноціного членства?
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11.02.2023 20:51 Ответить
А що там з судами ? З їх зарплатами, пенсіями, хабарями, деклараціями та чесно оформленими массами земельних ділянок та будинків на підставних осіб ?
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11.02.2023 20:54 Ответить
Невже хтось списки з ФСБ прислав?
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11.02.2023 20:54 Ответить
Нужно всех таможенников на фронт на пару месяцев отправить. И без УБД не брать на госслужбу. А то у всех война а у таможенникив уже такие морды и карманы растянутые что стыдно смотреть
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11.02.2023 20:55 Ответить
а у квартальних які харі-- в три дні не обсерешь
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11.02.2023 21:19 Ответить
проблема в тому що митники з їх "заробітками" УБД собі якраз пробють...
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12.02.2023 02:03 Ответить
Большая чистка будет в ОП, а тут милюзга, до 1 млрд$.
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11.02.2023 21:01 Ответить
Цього ветеринара треба теж вичистити і прзначити генерала Кривоноса. Тоді буде легше перемогти рашку.
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11.02.2023 21:01 Ответить
Т.е. Данилов признался, что служащие берут взятки, но суда не будет, просто их может быть "усунуть".

Потом они востановятся через суд.

А уже нет статьи за взятку?

Или это опять ручное правосудие - как с выездом за границу чиновников, "клоунов"

Вроде разрешения нигде нет, но в ручном режиме выпускают
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11.02.2023 21:04 Ответить
Щоб нікого чужого там не було, щоб тільки зелені.
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11.02.2023 21:06 Ответить
А що там із забороною ФСБ у рясах? Піар акція пройшла?
Усі гниди в спідницях вже виїхали, як і корупціонери?
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11.02.2023 21:08 Ответить
А можна ці "органи" взагалі прибрати нафіг? утримувати ці рила буде тяжко українському народові під час війни....краще на армію пустіть ці кошти
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11.02.2023 21:13 Ответить
Татаров сказав своїх розставити замість єрмакових?
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11.02.2023 21:18 Ответить
Цікаво, а яка падла їх приймала на роботу?
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11.02.2023 21:18 Ответить
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11.02.2023 21:24 Ответить
Данілов агрохімія дерьмак от хто корупцією у нас представляє
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11.02.2023 21:30 Ответить
Поки військові зачистку нн проведуть, нічого не зміниться.
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11.02.2023 21:33 Ответить
А відповідальних за призначення крадіїв на посади назвуть? З ними ж часткою награбованого теж ділились
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11.02.2023 21:40 Ответить
Від перестановки ліжок в борделі нічого не зміниться. Доки гівняки-татарови будуть керувати Україною, доти )(уйло буде аплодувати.
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11.02.2023 21:41 Ответить
а до этого три года что они там делали... не до этого было, квартал и креативные профессии надо было поддерживать
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11.02.2023 22:09 Ответить
А от кого эти люди, подлежащие чисткам, пришли во власть?
От Вас же! Вы их назначали либо согласовывали.
Поэтому рыбу надо чистить с головы, а не с хвоста.
Ибо на место уволенных прийдут такие же, но еще голодные и недостаточно богатые.
Честных и порядочных Вы не допустите к должностям. Причины придумаете разные, вплоть до бездумных.
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11.02.2023 22:21 Ответить
чергова чистка скільки їх було? з кожним разом корупція процвітає
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11.02.2023 22:43 Ответить
Мы уже знакомы со стратегическими принципами работы зеленого цирка - движении кроватей в борделе по кругу.
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11.02.2023 22:57 Ответить
Нє вєрю. Не для цього Бєня Віслюка до влади привів.
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11.02.2023 23:14 Ответить
За последние 5 лет рост уровня коррупции в https://internationalwealth.info/news-of-the-offshore/ukraina-uzhestochaet-finansovyj-i-nalogovyj-kontrol/ Украине довёл индекс коррупции до 70% против 50% - за 2017 год.
В 2006 году страна занимала 99-е место (середина рейтинга стран по коррупции), а в 2022 году - опустилась на 122-ю позицию.
Правительство создало дополнительные антикоррупционные органы, но это напоминает «создание видимости бурной деятельности», так как лишь увеличивает административный ресурс в стране вместо осуществления реальных действий.
Коррупционные связи отмечены в верхних уровнях вертикали власти.
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11.02.2023 23:22 Ответить
Киностудия "95 квартал" представляет кино: "Спасти завхоза Ермака".
Покупаем попкорн!
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12.02.2023 07:35 Ответить
Следующий в резерве кадров управления Государством - Поровознюк. Не удивлюсь, если найдётся место у Зеломойского для Кровосиси и Янучары, но они не согласятся - Зе команда разграбила все лет на 50. Все законно - на тендер 1 фирму с уставняком 1000грн и 1 человеком штата , ну а тендеры миллиардные, ну как с кормушкой в армии и велыкым крадивныцтвом. Последняя фишка- дроны. Миллиарды из бюджета непонятным фирмам ( большинство - Арахамии) , которые будут делать(или не будут) непонятно что. Кто проверял из их еффективность, характеристики, качество , сравнительную цену..Почему их не делаетКБ,, Луч,, ,, Южмаш,, - они смогли бы сделать не хуже лучших американских образцов с дальностью тысячи километров. Зе команде лучше что бы армии продавали гавно в десятки раз дороже стоимост
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12.02.2023 09:17 Ответить
Так, дуже цікаво скільки грошей надонатили фірмам Арахімії, і чи хоч один гвинтик чи клейовий шов був за ці кошти змонтований.
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13.02.2023 05:46 Ответить
и вдоль и поперек всех чесать....
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12.02.2023 10:08 Ответить
Під час цих всіх минулих чистках на митниці тимчасово змінювалась тільки такса провозу, вона дорожчала в зв'язку з приходом нового митника і добавленням ротів, тих перевіряючих...

Про мєнтів без реформи прокуратури і судів взагалі гроші на вітер, як доказала реформа патрульної поліції
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12.02.2023 10:51 Ответить
Чистку?!
В службах, які очолювали друзі та «100% люди» Зєзідєнта, є, що чистити?!
Та ви жартуєте!
Епоха брехні ж кінчилась, а всі корупціонери виїхали з країни! Правда, разом з грішми, але то таке…
Та й не міг Вова призначити «не тих» людей!
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12.02.2023 12:50 Ответить
З судів починати треба
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12.02.2023 14:25 Ответить
Дійсно? "А ЧТО, РАЗВЕ ТАК МОЖНО?..."
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12.02.2023 15:35 Ответить
В Полтавской области первой Нада с оборотней в пагонах ,в мантиях ,прокуратурах
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12.02.2023 16:35 Ответить
Роздайся море-жаба пливе! Одна лише болтовня і надування щік
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12.02.2023 17:11 Ответить
Ротаціїї, а не чистки .
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12.02.2023 19:18 Ответить
ЗЕзграю в отставку!!!
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12.02.2023 20:08 Ответить
переливання з пустого в порожнє, бо хто вб'є сам того кого породив?
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12.02.2023 21:53 Ответить
Головний критерій чистки (звичайно ж з посадкою та конфіскацією всього родинного майна!?, так?) - це використання посади для само збагачення або робота в інтересах ворога.
Ну не може генерал чи полковник на зарплату жити в 3-х поверховому будинку за 6 мільйонів та вести люксовий спосіб життя (їздити на автівках за $50к+, особливо бісить коли це молоді пацани), звичайно ж майно буде "на чиюсь бабусю" записане, чи друг дав покататися.
Ну не може називатися правоохоронною система яка дає оперу та його керівникам можливість співпрацювати з криміналом, коли вони вкрали гроші на створення агентурної мережі, а замість цього користуються вже готовою - бандитською, надаючи один одному "послуги". Або використовують мережу для само збагачення.
Де пожиттєвий контроль над діяльністю всіх! випускників вузів МВС, СБУ, та інших структур які дають знання та вміння бути бандитом: діяти в групах, вести активне прослуховування та спостереження, психологія залякування лохів, володіння зброєю, мати зв'язки з минулими колегами які ще працюють в органах? Ким вони стають, чи не служать пару років для галочки, а потім ідуть під крило криміналітету або псевдо-охоронних фірм?
Де абсолютно вороже ставлення до криміналітету, коли правоохоронці в останній раз ліквідували бригадного з його бригадою? - мабуть вже років 25 не було такого - бандюки купили правоохоронців, або правоохоронці керують бандюками.

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13.02.2023 05:04 Ответить
І найбільш трагічний момент для Українців що це вигідно політикам: як "кнопкам" які підлизують олігархату, так і самім олігархам - ця метушня відволікає увагу суспільства від великого дерибану...
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13.02.2023 05:10 Ответить
 
 