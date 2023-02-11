В "Слуге народа" хотят уточнить законопроект, чтобы министром обороны мог стать военный
Во фракции "Слуга народа" подготовили законодательные изменения, которые позволят во время действия военного положения назначать на должность министра обороны военного.
Об этом сообщила "слуга народа" и зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Мы обсудили сразу, что может быть правка о назначении (военного министром обороны - ред.) в условиях военного положения, то есть в условиях того полномасштабного вторжения, той войны, что мы имеем сейчас.
И те законодательные изменения, которые мы подготовили, они есть, они проработаны в рамках большого законопроекта 4210. И мы готовы их были подать (на рассмотрение в сессионном зале - ред.) и проголосовать даже в ургентном порядке. И у нас там есть предложение о возможности занятия должности министра военным только в условиях военного положения", - рассказала Безуглая.
5 февраля на фоне новостей о возможной отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова в "Слуге народа" заявили, что в его кресло может быть назначен руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (то есть военный).
Впрочем, с 2018 года, согласно действующему украинскому законодательству, министром обороны может быть только гражданское лицо (уволенные из рядов ВСУ бывшие военнослужащие также считаются гражданскими).
Законопроект 4210, о котором упоминает Марьяна Безуглая, имеет целью уточнить ряд законодательных положений в сфере нацбезопасности и обороны. Он был проголосован парламентом за основу 16 февраля 2022 года, однако до сих пор остается не принятым в целом.
В тогдашней редакции он не содержит положений о возможности назначать министром обороны лицо из числа военных. Но по состоянию на 16 февраля 2022 года в Украине еще не действовало военное положение.
Пожалуйста, подождите...
Так, коли у грудні 2019 року українці були здивовані затриманням ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтера Юлії Кузьменко та військового медика Яни Дугарь, Бекренєв заявив, що докази їх провини достатні "на його думку".
У яких саме бойових діях в складі батальйону "Київська Русь" брав участь Бекрєнєв влітку - осені 2014 року, яке мав військове звання та посаду - дослівно невідомо. Сам він про це не пише, також немає свідоцтв тих, з ким він разом служив. Цікаво що за той період ми не знайшли жодної його фотографії.
Але вже взимку 2015 року він представляється як "командир підрозділу артрозвідки 25 омпб". Річ у тому, що в мотопіхотних батальйонах за штатним розкладом немає ніяких "підрозділів артрозвідки", що також свідчить про рівень експертності Бекрєнєва.
і Євген Бєкрєнєв створив в Ялті фірму "Віст-2000". У компанії розлогий список діяльності: оренда і управління власною чи орендованою нерухомістю, торгівля лікарськими засобами в аптеках, діяльність ресторанів, торгівля продуктами і т.д. - хоча сам він пише що у той час мав власну охоронну компанію.
Дані про цю фірму ми знайшли на російському сайті, ну і податки компанія що була перереєстрована після окупації, з 2014 року платить у російський бюджет. Ну подумаєте, був засновником, скажете ви. Але є один важливий момент. З лав засновників Євген Бєкренев вийшов лише 13 грудня 2021 року! Тобто, не виключено, що весь цей час він отримував гроші від компанії, яка тепер занадто сильно пов'язана із Росією. Адже, ми сумніваємось, що військовослужбовець ЗСУ може собі дозволити подорожувати десятками країн та купити собі яхту.
https://mil.co.ua/tak-hto-takyj-arty-green-istoriya-pro-biznesmena-yakyj-povoyuvav-i-stav-blogerom/
достатньо, що вiйськовий - голова Генштабу.
мiнiстр оборони- громадянський, або вiйськовий у вiдставцi у всiх нормальних країнах.
і да, прибиральниці, не ображайтесь - бо ця дурепа, напевно, і підмести віником нормально не зможе - бо його або загубить або поламає і створить ще більше бруду
і за що нам таке випробування, така илІта подзАборна?
Але то так ...мрії...
"Про зв'язок Маріанни Безугли з «тютюновим королем» Андрієм Холодовим вже давно пишуть різні ЗМІ. Його називали координатором її діяльності, його часто бачили в його кабінеті, до неї, до речі, приклеїли прізвисько «секретар Холодов».
А якщо врахувати той факт, що сам Холодов, крім координації Безуглoї, київських МАФів і торгівлі тютюном в тих же МАФах є ще й хрещеним батьком y Віктора Медведчука, то ця історія стає ще веселіше.
Hинішня дружина Холодовa - Катерина Шаховська. Хто є давнім близьким другом і хрещенoю матірью y Оксани Марченко, відомої телеведучої і дружини Віктора Медведчука - в свою чергу, хрещеного батька y Володимира Путіна."
Схоже, що саме Андрій Холодов, з самого початку, за готівку, фінансував депутатську компанію Безуглої.
БО ДОСІ ВОНА ЧОМУСЬ У РУКАХ КРЕМЛІВСЬКОЇ АГЕНТУРИ
Тепер "слуги" хочуть змінити цей закон спеціально під Буданова, щоб йому не потрібно було подавати у відставку. Буданов, колишній старлей, не хоче завершувати свою військову кар'єру в званнi якогось генерал-майора. Тому що вiн є фаворитом Зели, для нього можно пiдправити закон, заблокувавши тим самим Українi шлях до НАТО. Взагалі, Чорновіл вважає, що в ОП намагаються змусити НАТО відмовитись від України. Зрозуміло, що поки на Банковiй сидять єрмаки та татарови, Україну навіть не допустять до членства в НАТО. З 7 вимог ЄС, щоб отримати статус кандидата для членів ЄС, Банкова виконала лише 1. У той же час ОП заявляет, що вони виконали всі пункти. Але це є або імітація, або протилежність тому, що потрібно було зробити.