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Новости Война
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ВР (27377) Минобороны (9038) назначение (2143) Безуглая (280)

В "Слуге народа" хотят уточнить законопроект, чтобы министром обороны мог стать военный

безугла

Во фракции "Слуга народа" подготовили законодательные изменения, которые позволят во время действия военного положения назначать на должность министра обороны военного.

Об этом сообщила "слуга народа" и зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили сразу, что может быть правка о назначении (военного министром обороны - ред.) в условиях военного положения, то есть в условиях того полномасштабного вторжения, той войны, что мы имеем сейчас.

И те законодательные изменения, которые мы подготовили, они есть, они проработаны в рамках большого законопроекта 4210. И мы готовы их были подать (на рассмотрение в сессионном зале - ред.) и проголосовать даже в ургентном порядке. И у нас там есть предложение о возможности занятия должности министра военным только в условиях военного положения", - рассказала Безуглая.

 5 февраля на фоне новостей о возможной отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова в "Слуге народа" заявили, что в его кресло может быть назначен руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (то есть военный).

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Впрочем, с 2018 года, согласно действующему украинскому законодательству, министром обороны может быть только гражданское лицо (уволенные из рядов ВСУ бывшие военнослужащие также считаются гражданскими).

Законопроект 4210, о котором упоминает Марьяна Безуглая, имеет целью уточнить ряд законодательных положений в сфере нацбезопасности и обороны. Он был проголосован парламентом за основу 16 февраля 2022 года, однако до сих пор остается не принятым в целом.

В тогдашней редакции он не содержит положений о возможности назначать министром обороны лицо из числа военных. Но по состоянию на 16 февраля 2022 года в Украине еще не действовало военное положение.
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Топ комментарии
+33
Безголова як і уся шобла... Не можна виправдовувати помилки і крадівництво війною, а тим більше підлаштовувати закони...
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11.02.2023 20:57
+33
деградировать до того что безумное быдло правит Украиной...
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11.02.2023 21:13
+31
хтось пригадує коли це безмізке створіння озвучувало щось розумне чи бодай адекватне?
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11.02.2023 22:04
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Кого ? Не дай Боже Арті Гріна ( Бекрєнєв )
Так, коли у грудні 2019 року українці були здивовані затриманням ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтера Юлії Кузьменко та військового медика Яни Дугарь, Бекренєв заявив, що докази їх провини достатні "на його думку".

У яких саме бойових діях в складі батальйону "Київська Русь" брав участь Бекрєнєв влітку - осені 2014 року, яке мав військове звання та посаду - дослівно невідомо. Сам він про це не пише, також немає свідоцтв тих, з ким він разом служив. Цікаво що за той період ми не знайшли жодної його фотографії.

Але вже взимку 2015 року він представляється як "командир підрозділу артрозвідки 25 омпб". Річ у тому, що в мотопіхотних батальйонах за штатним розкладом немає ніяких "підрозділів артрозвідки", що також свідчить про рівень експертності Бекрєнєва.

і Євген Бєкрєнєв створив в Ялті фірму "Віст-2000". У компанії розлогий список діяльності: оренда і управління власною чи орендованою нерухомістю, торгівля лікарськими засобами в аптеках, діяльність ресторанів, торгівля продуктами і т.д. - хоча сам він пише що у той час мав власну охоронну компанію.

Дані про цю фірму ми знайшли на російському сайті, ну і податки компанія що була перереєстрована після окупації, з 2014 року платить у російський бюджет. Ну подумаєте, був засновником, скажете ви. Але є один важливий момент. З лав засновників Євген Бєкренев вийшов лише 13 грудня 2021 року! Тобто, не виключено, що весь цей час він отримував гроші від компанії, яка тепер занадто сильно пов'язана із Росією. Адже, ми сумніваємось, що військовослужбовець ЗСУ може собі дозволити подорожувати десятками країн та купити собі яхту.
https://mil.co.ua/tak-hto-takyj-arty-green-istoriya-pro-biznesmena-yakyj-povoyuvav-i-stav-blogerom/
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12.02.2023 09:25 Ответить
.

достатньо, що вiйськовий - голова Генштабу.

мiнiстр оборони- громадянський, або вiйськовий у вiдставцi у всiх нормальних країнах.
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12.02.2023 10:00 Ответить
хто їм буде уділяти з украденого. конкурс пильщиків підкилимний?
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12.02.2023 10:05 Ответить
слухняний розумний пильщик?
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12.02.2023 10:06 Ответить
Все що пропонують зєлєнскій 🤡 і його клоуни ,всі ці бузуглі, татарови, Данилович, мародер рєзніков , паравознюаи, гетьманцови і всі інші , всі їх пропозиції є одне велике гімно . зєлєнскій 🤡 і його команда це команда дегенератів- зрадників.
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12.02.2023 10:32 Ответить
Цікаво, а до кого ж ви себе відносите?..
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12.02.2023 22:45 Ответить
"витирайте ноги - я помила підлогу" - саме з цією фразою асоціюється цей генератор випадкових фраз - Безугла..
і да, прибиральниці, не ображайтесь - бо ця дурепа, напевно, і підмести віником нормально не зможе - бо його або загубить або поламає і створить ще більше бруду
і за що нам таке випробування, така илІта подзАборна?
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12.02.2023 10:35 Ответить
вони і в туалет ходять бе "бомажки", а потім її шукають
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12.02.2023 11:33 Ответить
Ця зешобла не читає законів, які понаприймала
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12.02.2023 11:31 Ответить
Пам'ятаєте сосен корабельних з футболками-"маємо право на помилку"? А 73% не хочуть взяти на себе відповідальність за свою помилку? Тому такі безмозглі, мері попінси і різна хрень типу *********** при владі
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12.02.2023 11:43 Ответить
дайте Безумной селедки!
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12.02.2023 13:51 Ответить
Маня, ты не безуглая, ты тупорылая. Как раз и раздедения подномочий гражданского министра обороны и военного НГШ есть основной принцип НАТО, курица безмозглая.
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12.02.2023 14:23 Ответить
все чудово коли кожен на своєму місці. І лікарка Безугла повинна була сидіти в поліклініці чи нехай вже навіть в самій крутій приватній медустанові та міряти тиск бабусям і виписувати рецепти на пігулки. І так кожен на своєму місці, Рєзніком десь в адвокатській конторі розглядати бізнесові проблеми
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12.02.2023 14:45 Ответить
А чим перед вами бабусі завинили?
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12.02.2023 19:16 Ответить
зєлєнскій 🤡 і його одна половина шобли хотять поставити дегенерата буданова замість мародера рєзнікова от і все , весь 95 квартал.єрмак проти, переможе єрмак бо він є колегою зєлєнского по фсб і його безпосереднім командиром.Так що безугла і агрохімія втруться так само як і з тищенко катлєтою.Всі ці ігрища доволі дивні під час війни коли гинуть люди і неясно з перемогою але видно що всі слуги урода зєлєнского отримали запевнення що навіть в раз поразки України кацапи гарантують їм життя і якусь частину того що вони награбували.
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12.02.2023 15:33 Ответить
Чудовим міністром оборони міг би бути генерал Сергій Кривонос.
Але то так ...мрії...
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12.02.2023 16:40 Ответить
А шо Вы имеете против Порошенка? Ну, кроме ,,барыга на крови" и ,,зйив свого брата". ЗЕкодла уже переплюнула любые ,,преступления" Порошенка 100000000 раз и почти убила Украину. Слава великая благодарность ЗСУ!
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12.02.2023 20:05 Ответить
а що ви хочете від рандомного акаунта "фифафаф"?.. в нього розпорядження, він в дискусії не вступає...
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12.02.2023 22:52 Ответить
Так Кривонос був би дійсно найкращим міністром оборони але на жаль не при 🤡 клоунів зєлєнскій
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12.02.2023 21:05 Ответить
пипець... кадыть в бой выходить безмозгла - не свет тушить надо, а безмозглу... это же надд уродов насобирать в зРаде...
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12.02.2023 17:15 Ответить
А если б им было б надо засунуть туда булочника - то непременно поправили бы законопроект, чтоб обязательно булочник был министром обороны.... главой СБУ прапорщик.... а президентом клоун
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12.02.2023 18:26 Ответить
ЗЕкодлу в ОТСТАВКУ!!!
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12.02.2023 20:06 Ответить
Где же откопали эту жертву аборта? Оно же ещё на свои ущербные мозги наматало какую то значимость! И этот организм даёт комменты! Во выбрали ********!!!
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12.02.2023 20:18 Ответить
Схоже що росіяни міняють спаленого агента Львовочкіна на Безуглу, яка критикою Львовочкіна посилює свій статус.

"Про зв'язок Маріанни Безугли з «тютюновим королем» Андрієм Холодовим вже давно пишуть різні ЗМІ. Його називали координатором її діяльності, його часто бачили в його кабінеті, до неї, до речі, приклеїли прізвисько «секретар Холодов».

А якщо врахувати той факт, що сам Холодов, крім координації Безуглoї, київських МАФів і торгівлі тютюном в тих же МАФах є ще й хрещеним батьком y Віктора Медведчука, то ця історія стає ще веселіше.

Hинішня дружина Холодовa - Катерина Шаховська. Хто є давнім близьким другом і хрещенoю матірью y Оксани Марченко, відомої телеведучої і дружини Віктора Медведчука - в свою чергу, хрещеного батька y Володимира Путіна."


Схоже, що саме Андрій Холодов, з самого початку, за готівку, фінансував депутатську компанію Безуглої.
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12.02.2023 21:17 Ответить
КОЛИ УКРАЇНЦІ ВІЗЬМУТЬ У РУКИ ВЛАДУ В УКРАЇНІ ?
БО ДОСІ ВОНА ЧОМУСЬ У РУКАХ КРЕМЛІВСЬКОЇ АГЕНТУРИ
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12.02.2023 22:08 Ответить
пізно скиглити, безумні... Добре, що у свій час не ліквідували Генштаб, бо то би було все -- кінець...
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12.02.2023 22:54 Ответить
Крутять дишлом як їм вигідно
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13.02.2023 01:36 Ответить
Вчора Чорновiл на "Прямому" розповiв, що закон про те, що посаду міністра оборони повинна займати цивільна людина, був однією з умов приєднання до НАТО. Колишній міністр оборони Полторак, щоб зайняти цю посаду, подав у відставку, жертвуючи своєю військовою кар'єрою.
Тепер "слуги" хочуть змінити цей закон спеціально під Буданова, щоб йому не потрібно було подавати у відставку. Буданов, колишній старлей, не хоче завершувати свою військову кар'єру в званнi якогось генерал-майора. Тому що вiн є фаворитом Зели, для нього можно пiдправити закон, заблокувавши тим самим Українi шлях до НАТО. Взагалі, Чорновіл вважає, що в ОП намагаються змусити НАТО відмовитись від України. Зрозуміло, що поки на Банковiй сидять єрмаки та татарови, Україну навіть не допустять до членства в НАТО. З 7 вимог ЄС, щоб отримати статус кандидата для членів ЄС, Банкова виконала лише 1. У той же час ОП заявляет, що вони виконали всі пункти. Але це є або імітація, або протилежність тому, що потрібно було зробити.
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13.02.2023 08:27 Ответить
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