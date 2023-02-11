РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9608 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
2 156 20
Германия (6728) танк (2198) военные учения (3437)

Германия на следующей неделе начнет обучать военных ВСУ управлению Leopard 2, - Spiegel

leopard-2

Германия начнет обучать украинских военных управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели.

Об этом сообщает Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Источники издания отмечают, что в Германию из Польши прибыли первые группы украинских солдат для обучения. Оно будет проходить на военном полигоне в городе Мунстер, где украинцев учат обращаться с боевыми машинами пехоты Marder.

"Курсы будут ускоренными и займут всего 6-8 недель. Обычно подготовка занимает несколько лет", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины-ремонтники ВСУ учатся обслуживать танки Challenger 2 в Великобритании, - Минобороны

Ранее Бундесвер сообщал, что украинские военные будут обучать лишь базовым навыкам обращения с танками, а также отработке взаимодействия Leopard 2 и Marder на поле боя.

Если все пойдет по плану, первые украинские военные отправятся на фронт на Leopard 2 уже в конце марта. С начала войны Германия уже научила управлению различными боевыми системами, такими как зенитные самоходные установки Gepard и гаубицы Panzerhaubitze 2000, около 1,5 тысячи украинских солдат.

Читайте также: Военнослужащие ВСУ в Британии отрабатывают боевые действия в городе. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Диды от немецких танков усирались. Можем повторить !!!
показать весь комментарий
11.02.2023 21:50
+5
Наші хлопці навчать німців правильно використовувати ці танки всього за 8 тижнів?
показать весь комментарий
11.02.2023 22:08
+4
Краще з німцями, ніж з москалями.
показать весь комментарий
11.02.2023 21:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шпігель, Шпігель - ай-люлю!
показать весь комментарий
11.02.2023 21:47 Ответить
вже час закінчувати навчання, а вони ще й не починали.
показать весь комментарий
11.02.2023 21:48 Ответить
Краще з німцями, ніж з москалями.
показать весь комментарий
11.02.2023 21:48 Ответить
Диды от немецких танков усирались. Можем повторить !!!
показать весь комментарий
11.02.2023 21:50 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2023 14:43 Ответить
Довпойопи, знову кричіть "зрада".
показать весь комментарий
11.02.2023 21:56 Ответить
Знову? А коли останній раз і стосовно чого кричали "зрада"?
показать весь комментарий
11.02.2023 22:24 Ответить
https://suspilne.media/382154-nimeccina-ne-dozvolila-***********-peredavati-orendovani-leopard-2-ukraini/ (10 лютого, 21:52)
показать весь комментарий
11.02.2023 22:30 Ответить
слава яйцам!
показать весь комментарий
11.02.2023 22:05 Ответить
А зараз Резніков напружився
показать весь комментарий
11.02.2023 22:09 Ответить
ще й як! ))

АSLAN @antiputler_news https://twitter.com/antiputler_news/status/1624493873031524354 31 мин
У фракції «Слуга народу» підготували законодавчі зміни, які дозволять під час дії воєнного стану призначати на посаду міністра оборони військового, - нардеп Мар'яна Безугла.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:15 Ответить
Наші хлопці навчать німців правильно використовувати ці танки всього за 8 тижнів?
показать весь комментарий
11.02.2023 22:08 Ответить
Бо під Бахмутом брати. От, чи сертифікують ганси раніше, навіть за умови виконання програм з експлуатації, обслуговування, злагодження?
показать весь комментарий
11.02.2023 22:20 Ответить
Усе по плану. Нормал.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:11 Ответить
Читал на "Немецкой волне", что к этим танкам будут прилагаться новые снаряды, которые пробивают даже новую броню танка т-90 прорыв. Снаряд развивает огромную скорость и за счет этого такая убойная сила.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:26 Ответить
Как называется этот святой боеприпас?)
показать весь комментарий
11.02.2023 22:49 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2023 23:41 Ответить
рашисти теж готуються до танків Леопард..Росія застосовує рідкісні ********** проти української бронетехніки. СВИНЕЦЬ-2..невже ви вважаєте що рашисти вже такі дурні?ЗСУ захопили секретну бойову розробку росіян ....Ось гляньте---https://www.youtube.com/watch?v=0XDfMriUBoE
показать весь комментарий
11.02.2023 23:58 Ответить
Украинцы освоят управлять и обслуживать западные танки и не пожалеют , много своих жызней спасут . Нето на этих советских гробах с гусеницами , в которых танкисты сидят на выстрелах , при попаданий в танк пзрк весь экипаж сгорает и испоряется , а башня около 5-8 тон как ракета отрывается и летит на 20-40 метров от туловища самой машины.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:51 Ответить
Дивно,що така різна інформація, бо навчання мали б уже закінчуватися ,ще дивніше,що в реалі це займає роки. Щось не те.
показать весь комментарий
12.02.2023 07:29 Ответить
 
 