Пока Евросоюз возглавляет Швеция, это лучшее время для Украины совершить прорыв к евроинтеграции, - посол Польши Цихоцкий
Лучшее время для вступления Украины в ЕС - пока его возглавляет Швеция, но нужно завершить реформы в судебной сфере и борьбе с коррупцией
Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в эфире Еспресо, передает Цензор.НЕТ.
"Нужно найти компромисс между темпом приближения Украины к Европейскому Союзу и качеством. Было очень хорошо сказано, этого ожидала европейская делегация, что уже в этом году, к концу 2023 года, Европейская комиссия проанализирует возможность начала инициации об акцессии. С другой стороны, было сказано , что есть прогресс, но еще не закончены реформы в судебной сфере, в борьбе с коррупцией, о нацменьшинствах было сказано.То есть хорошая коммуникация. Мы с председателем европейской делегации Матти Маасикасом все работаем, и прежде всего послы государств G7. И украинская сторона хорошо понимает, конкретно, о чем мы говорим", – заметил он.
По словам посла, в вопросе Конституционного Суда речь идет о международных экспертах, оценивающих судей-кандидатов. Что касается борьбы с коррупцией, нужно запустить работу САП, назначить главу НАБУ. Бартош Цихоцкий отметил, что есть коммуникация, и все понимают, что необходимо сделать.
"Я уверен, что этот саммит был историческим. Он был, кажется, 24-м, но я не думаю, что даже крупный эксперт из ЕС сможет сказать что-то о 20-м, 18-м или 15-м, а о 24-м будут говорить. Там много времени было посвящено войне, помощи макрофинансовой со стороны ЕС в области энергетики.Также очень нестандартное решение об увеличении бюджета на фонд мира, благодаря которому государства ЕС могут предоставлять вам вооружение, - это огромные деньги, этого никогда не было. ЕС делает беспрецедентные шаги к вам, и Украина делает беспрецедентные шаги в сторону ЕС. Но процесс не окончен. Надо понимать, что сейчас, когда возглавляют ЕС шведы, это может быть в течение некоторого времени - лучший момент, чтобы совершить рывок, прорыв вперед", – подчеркнул посол Польши.
Пожалуйста, подождите...
а "коррупції в Україні нема, бо всі виїхали."
так буба всіх запевнив десь з місяць-два тому...
Про це Гарібашвілі сказав, спілкуючись із журналістами, передає "Грузія Online". Він також заявив, що і зараз продовжуються провокації з боку України.
Премʼєр вважає, що здійснюються спроби перенести війну, яку РФ веде проти України, на територію Грузії.
"Спроба того, щоб цей конфлікт якось перейшов до нашої країни, на жаль, не припиняється. Ми безпосередньо чули заяви української влади на цю тему. Їхньою метою було відкриття "другого фронту". Цій меті й служила відправка Міхеїла Саакашвілі до Грузії", - сказав прем'єр.
Однак, заявив Гарібашвілі, його команда, незважаючи на всі виклики, змогла уникнути війни, яку він назвав найбільшим випробуванням.
На Мацковии стало страшно от поставок вооружений в Украину...Ольга ********* плачет...😝