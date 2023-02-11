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Пока Евросоюз возглавляет Швеция, это лучшее время для Украины совершить прорыв к евроинтеграции, - посол Польши Цихоцкий

цихоцький

Лучшее время для вступления Украины в ЕС - пока его возглавляет Швеция, но нужно завершить реформы в судебной сфере и борьбе с коррупцией

Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в эфире Еспресо, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно найти компромисс между темпом приближения Украины к Европейскому Союзу и качеством. Было очень хорошо сказано, этого ожидала европейская делегация, что уже в этом году, к концу 2023 года, Европейская комиссия проанализирует возможность начала инициации об акцессии. С другой стороны, было сказано , что есть прогресс, но еще не закончены реформы в судебной сфере, в борьбе с коррупцией, о нацменьшинствах было сказано.То есть хорошая коммуникация. Мы с председателем европейской делегации Матти Маасикасом все работаем, и прежде всего послы государств G7. И украинская сторона хорошо понимает, конкретно, о чем мы говорим", – заметил он.

По словам посла, в вопросе Конституционного Суда речь идет о международных экспертах, оценивающих судей-кандидатов. Что касается борьбы с коррупцией, нужно запустить работу САП, назначить главу НАБУ. Бартош Цихоцкий отметил, что есть коммуникация, и все понимают, что необходимо сделать.

"Я уверен, что этот саммит был историческим. Он был, кажется, 24-м, но я не думаю, что даже крупный эксперт из ЕС сможет сказать что-то о 20-м, 18-м или 15-м, а о 24-м будут говорить. Там много времени было посвящено войне, помощи макрофинансовой со стороны ЕС в области энергетики.Также очень нестандартное решение об увеличении бюджета на фонд мира, благодаря которому государства ЕС могут предоставлять вам вооружение, - это огромные деньги, этого никогда не было. ЕС делает беспрецедентные шаги к вам, и Украина делает беспрецедентные шаги в сторону ЕС. Но процесс не окончен. Надо понимать, что сейчас, когда возглавляют ЕС шведы, это может быть в течение некоторого времени - лучший момент, чтобы совершить рывок, прорыв вперед", – подчеркнул посол Польши.

Читайте также: Шмыгаль о вступлении в ЕС: До конца 2024 года должны быть готовы, хоть он может затянуться, - Шмыгаль о вступлении в Евросоюз
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Топ комментарии
+9
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11.02.2023 22:28
+3
Членство України у ЄС це передусім припинення цієї шаленої корупції яка не те що не призупинилася, а ще більше зросла в часи війни.
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11.02.2023 22:29
+2
Це при "поганій владі" був можливий прорив до безвізу, та виконання 144(ніби) пунктів вимог за для цього. А ******* ліформатори і сім не можуть народити ніяк...
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11.02.2023 22:39
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11.02.2023 22:28 Ответить
Членство України у ЄС це передусім припинення цієї шаленої корупції яка не те що не призупинилася, а ще більше зросла в часи війни.
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11.02.2023 22:29 Ответить
на практиці ЄС давно(років 20) очолюють фріци,жабоїди і любителі спагетті.Не важливо ,хто зараз очолює ЄС. а важливо,що саме ця прорашистська тріада,плюс угорські вйобики ,з австрійськими холуями куйла, мабуть будуть лідерами, котрі будуть проти вступу України в ЄС.Не можна скидати з рахунку і прикуплену рашистом баронесу,котра теж німецька Урсула
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11.02.2023 22:38 Ответить
Це при "поганій владі" був можливий прорив до безвізу, та виконання 144(ніби) пунктів вимог за для цього. А ******* ліформатори і сім не можуть народити ніяк...
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11.02.2023 22:39 Ответить
довіряйте скандінавам, дуже важко знайти людей порядніших.
а "коррупції в Україні нема, бо всі виїхали."
так буба всіх запевнив десь з місяць-два тому...
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11.02.2023 23:18 Ответить
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив владу України в тому, що вона нібито хотіла відкрити в його країні "другий фронт". Саме для цього, за словами політика, вона відправила до Грузії експрезидента Міхеїла Саакашвілі, який уже понад рік перебуває у в'язниці.

Про це Гарібашвілі сказав, спілкуючись із журналістами, передає "Грузія Online". Він також заявив, що і зараз продовжуються провокації з боку України.

Премʼєр вважає, що здійснюються спроби перенести війну, яку РФ веде проти України, на територію Грузії.

"Спроба того, щоб цей конфлікт якось перейшов до нашої країни, на жаль, не припиняється. Ми безпосередньо чули заяви української влади на цю тему. Їхньою метою було відкриття "другого фронту". Цій меті й служила відправка Міхеїла Саакашвілі до Грузії", - сказав прем'єр.

Однак, заявив Гарібашвілі, його команда, незважаючи на всі виклики, змогла уникнути війни, яку він назвав найбільшим випробуванням.
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11.02.2023 23:27 Ответить
якщо приймати закони для вступу у ЄС, то виходить, що клоуни не зможуть грабувати державу, як це вони успішно роблять зараз.
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11.02.2023 23:30 Ответить
Щоб зробити реформи, потрібно цю оргію корупціонерів переселити до в'язниці і знайти справжнього Голобородька, бо підробка виявилась не просто неякісною, а й шкідливою.
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11.02.2023 23:42 Ответить
SE -eto porjdo4nye kul6tyrnie ludi !Skandinawija respekt !
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11.02.2023 23:54 Ответить
Щоб спрогнозувати реакцію зелених на такий запит, достатньо подивитися на морду арахамії.
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12.02.2023 00:12 Ответить
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12.02.2023 07:45 Ответить
Найкращий поступ до ЄС Україна продемонструє, коли Україну очолить відповідальний проєвропейський уряд. А хто очолюватиме ЕС буде не так принципово. Якщо у ЄС будуть відповідальні політики, а в Україні залишаться популісти, ми будемо роками топтатися на подвір'ї. І це ще буде не найгірше, хоча і прикро. Прийняти Україну з існуючими проблемами для ЄС означатиме отримати Угорщину з Орбаном, Польщу з сумнівною судовою реформою, Грецію з економічними проблемами і Кіпр з невирішеним територіальним статусом,- все в одному флаконі. Аби ще від такого сам ЄС не розвалився.
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12.02.2023 01:30 Ответить
https://youtube.com/shorts/me9GnMmWoV8?feature=share ...

На Мацковии стало страшно от поставок вооружений в Украину...Ольга ********* плачет...😝
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12.02.2023 06:13 Ответить
 
 