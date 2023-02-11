Пока Евросоюз возглавляет Швеция, это лучшее время для Украины совершить прорыв к евроинтеграции, - посол Польши Цихоцкий

Лучшее время для вступления Украины в ЕС - пока его возглавляет Швеция, но нужно завершить реформы в судебной сфере и борьбе с коррупцией

Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в эфире Еспресо, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно найти компромисс между темпом приближения Украины к Европейскому Союзу и качеством. Было очень хорошо сказано, этого ожидала европейская делегация, что уже в этом году, к концу 2023 года, Европейская комиссия проанализирует возможность начала инициации об акцессии. С другой стороны, было сказано , что есть прогресс, но еще не закончены реформы в судебной сфере, в борьбе с коррупцией, о нацменьшинствах было сказано.То есть хорошая коммуникация. Мы с председателем европейской делегации Матти Маасикасом все работаем, и прежде всего послы государств G7. И украинская сторона хорошо понимает, конкретно, о чем мы говорим", – заметил он.

По словам посла, в вопросе Конституционного Суда речь идет о международных экспертах, оценивающих судей-кандидатов. Что касается борьбы с коррупцией, нужно запустить работу САП, назначить главу НАБУ. Бартош Цихоцкий отметил, что есть коммуникация, и все понимают, что необходимо сделать.

"Я уверен, что этот саммит был историческим. Он был, кажется, 24-м, но я не думаю, что даже крупный эксперт из ЕС сможет сказать что-то о 20-м, 18-м или 15-м, а о 24-м будут говорить. Там много времени было посвящено войне, помощи макрофинансовой со стороны ЕС в области энергетики.Также очень нестандартное решение об увеличении бюджета на фонд мира, благодаря которому государства ЕС могут предоставлять вам вооружение, - это огромные деньги, этого никогда не было. ЕС делает беспрецедентные шаги к вам, и Украина делает беспрецедентные шаги в сторону ЕС. Но процесс не окончен. Надо понимать, что сейчас, когда возглавляют ЕС шведы, это может быть в течение некоторого времени - лучший момент, чтобы совершить рывок, прорыв вперед", – подчеркнул посол Польши.

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