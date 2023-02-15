Еврокомиссия представила 10-й пакет санкций против РФ: запрет на экспорт на 11 млрд евро и санкции против пропагандистов

Европейская Комиссия предложила ввести против России новый 10-й пакет санкций, который должен лишить российскую экономику доступа к критически важным технологиям, товарам и материалам, а также обеспечит строгое выполнение ограничительных мер и невозможность их обхода с помощью третьих стран.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже почти год российская агрессивная война сеет смерть и разрушение. Путин не только развязал жестокую войну на поле боя, он также намеренно целится в гражданское население. Агрессор должен заплатить за это. Сегодня мы усиливаем давление с 10-м пакетом санкций", – заявила глава Еврокомиссии.

Во-первых, ЕК предложила введение дальнейшего запрета на экспорт, который оценивается более чем в 11 миллиардов евро, чтобы лишить российскую экономику критически важных технологий и промышленных товаров. Для максимального эффекта эти санкции будут направлены против промышленных товаров, в которых Россия нуждается и которые она не может получить от третьих стран, включая электронику, специализированные автомобили, запасные части к машинам, грузовикам и авиационным двигателям. Санкции будут распространяться на товары в секторе строительства, которые могут использоваться российскими военными, например антенны или подъемные краны.

Во-вторых, будет запрещен экспорт товаров двойного назначения и товаров с использованием современных технологий. Еврокомиссия предложила установить контроль за 47 новыми электронными компонентами, которые могут использоваться в российских системах вооружения, включая дроны, ракеты и вертолеты. Ограничения будут касаться специфических сырьевых материалов и термических камер.

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"С этими мерами мы запрещаем все технологические товары, которые могут быть найдены на поле боя. И мы обеспечим, чтобы они не нашли другие пути, чтобы попасть туда. Именно поэтому, впервые за все время, добавляем учреждения третьей страны к санкциям против России в сфере товаров двойного использования", - подчеркнула фон дер Ляйен

Она напомнила, что Иран снабжает Россию дронами Shahed, которые использовались для атак против гражданской инфраструктуры Украины. Еврокомиссия предлагает добавить в режим ограничения экспорта товаров двойного назначения 7 иранских учреждений, которые будут находиться под полным запретом на продажу чувствительных элементов в Россию. В этот список могут добавляться другие иранские учреждения или учреждения из других третьих стран, которые поставляют в Россию чувствительные технологии. Это будет служить мощным сдерживающим фактором для других компаний и международных трейдеров.

"Третий пункт касается российской пропагандистской машины. Путин также ведет войну в публичном пространстве, с привлечением армии пропагандистов и пропагандистских сетей. Они распространяют токсическую ложь с целью поляризации наших обществ. Поэтому мы предлагаем включить в список путинских пропагандистов, также там имена военных", – сообщила президент Европейской Комиссии.

Она подчеркнула, что 10-й пакет санкций ЕС предусматривает строгие меры против попыток их обхода.

"Мы будем отслеживать олигархов, которые пытаются скрыть или продать свои активы во избежание санкций. Вместе со странами-членами мы установили надзор за замороженными активами российского Центробанка, находящимися в ЕС. Нам нужно знать, где эти активы находятся и чего они стоят. Это критически важно, учитывая возможное использование российских активов для финансирования восстановления Украины", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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По ее словам, ЕС уполномочит специального представителя посла Дэвида О'Салливана, который будет входить в контакт со странами-членами ЕС, с экономическими операторами и третьими странами для пресечения всех путей для обхода санкций. На следующей неделе Еврокомиссия проведет так называемый Форум по координации санкций, объединяющий усилия стран ЕС и стран-партнеров в этой работе.

"Вместе мы будем усиливать давление на Россию больше и больше. Я призываю страны-члены принять этот новый пакет санкций быстро. Наша цель в том, чтобы иметь вместе с нашими партнерами по G7 дальнейшие существенные санкции, которые будут введены до 24 февраля, - точно к годовщине развязки Путиным империалистической войны", - добавила президент Еврокомиссии.