С 16 февраля в Киеве возобновляют работу трамвайные и троллейбусные маршруты, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал информацию о том, что с 16 февраля в городе возобновляется работа трамваев и троллейбусов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кличко написал в телеграм-канале.

Мэр Киева отметил: "Столица постепенно возобновляет работу электротранспорта. С 16 февраля в столице возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов. Всего завтра на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев".

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