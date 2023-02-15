С 16 февраля в Киеве возобновляют работу трамвайные и троллейбусные маршруты, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал информацию о том, что с 16 февраля в городе возобновляется работа трамваев и троллейбусов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кличко написал в телеграм-канале.
Мэр Киева отметил: "Столица постепенно возобновляет работу электротранспорта. С 16 февраля в столице возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов. Всего завтра на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев".
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У нинішньої київради, так само як і у попередніх, її немає. Бо жодна притомна людина не відмовиться від мільярдів налу, який тобі просто вносять у валізі "збиткові перевізники".