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Зеленский (19029) Евросоюз (16684)

Делаем все, чтобы подготовить старт переговоров по членству Украины в ЕС, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к важным международным мероприятиям, которые должны пройти 16-17 февраля, а также пытается приблизить старт переговоров по членству в Европейском Союзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 15 февраля.

Он подчеркнул: "Сегодня у нас был такой день, который можно назвать подготовительным. Подготовительный относительно международных мероприятий, которые состоятся завтра-послезавтра. В эти дни. Позиция Украины, как и всегда, должна быть услышана. Так что готовим нашу позицию так, чтобы она гарантированно прозвучала.

(...) Конечно, очень содержательный разговор сегодня состоялся и о евроинтеграционном направлении. Мы делаем все, чтобы подготовить старт переговоров о членстве в ЕС. В частности, говорили об этом во время визита Премьер-министра Швеции.

Зеленский напомнил, что именно Швеция сейчас председательствует в Евросоюзе.

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"И у нас есть и необходимое лидерство, и необходимая воля для того, чтобы уже в этом году иметь переговоры о членстве. Украина в этом чувствует поддержку партнеров, и я благодарю за это.", – сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что со шведским премьером говорили и о дальнейшей оборонной помощи, и об оружии для Украины, и о шведских "Арчерах" – одной из сильнейших артиллерийских систем, которые должны помочь украинским воинам.

Зеленский добавил, что в среду говорил также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его украинский лидер поблагодарил за искреннее желание мира для Украины, за гуманитарную поддержку и за "мудрый взгляд на защиту международного права".

"Договорились сотрудничать в глобальных институтах", - подытожил Зеленский.

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Топ комментарии
+28
Царювання Зеленського... 3,5 роки ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.

Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян. Реформи щодо інтегрування до Європейських структур. Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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16.02.2023 01:32
+24
Яйцями по 17 Зе зробили гарний старт
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16.02.2023 01:25
+16
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16.02.2023 01:40
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Правила форума Совет форумчан
Яйцями по 17 Зе зробили гарний старт
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16.02.2023 01:25 Ответить
ПРОПОНУЮ ПОДАТИ ДО ПРЕЗИДЕНТАМ ПЕТИЦІЮ -ПОСАДИ СВОЇХ ТРЬОХ ДРУЗІВ КОРУПЦІОНЕРІВ
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16.02.2023 01:43 Ответить
Давайте поглянемо на замучене обличчя Президента , треба допомогти йому … формула «неначасі» вже не катить … продовжуватимуться нескінченні оприлюдненя , послухайте Ситника на ЄП У ТРИБУШНОЇ … каток пішов , тому треба допомогти Предиденту покащати що він з народом😉
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16.02.2023 03:14 Ответить
««Адвокат дияволів»як Андрій Смирнов став негласним наглчдачем за українськими судами / «Спостерігач» 5 канал ютуб 20 січня 2920 року , Резнікова Єрмак покликав на співпрацю з владою у березні 2020
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16.02.2023 01:31 Ответить
Предиденте! начни саджати друзів, а тоді йди в ЄС , а то навіть в партію Пороха тебе не візмуть
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16.02.2023 01:35 Ответить
Про кришувальника судів замісника Єрмака Андрія Смірнова

За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду у справі № 991/1532/20 був причетний до втечі судді https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Чауса https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .

10 вересня 2019 року став заступником керівника https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента , де займається питаннями правової політики, правоохоронною і судовою системами. Член https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Національної ради з питань антикорупційної політики (з 1 червня 2020)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] .

Фігурант скандалу «Трубу прорвало» - його голос чути на записах з кабінету директора ДБР https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Романа Труби https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] .
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16.02.2023 01:41 Ответить
Ще один скандал, фігурантом якого став Смирнов - забудова Протасова Яру. У 2019 році він представляв інтереси дніпровських бізнесменів Олега Левіна та вже згаданого Геннадія Корбана, що інвестували у будівництво ЖК "Tourbillon". Тоді голова ініціативної групи, що виступала проти забудови, https://www.5.ua/ru/obshchestvo/aktyvyst-pro-smyrnova-y-bohdana-prezydenta-okruzhaiut-liudypokrivaiushchye-krymynal-yly-ym-zanymaiushchyesia-206406.html Роман Ратушний підтвердив , що інтереси забудовників представляв Смирнов, який спочатку нібито пропонував підкуп, а потім банально погрожував Ратушному.

Цікавим виглядає і зв'язок Смирнова із ще одним бізнесменом - власником Dnipro Agro Group Василем Астіоном. У річній декларації Андрія Смирнова сказано, що він у 2019 році https://declarations.com.ua/declaration/nacp_6aea595c-fa0d-43f9-b161-5*********** отримав кредит у розмірі 9,8 млн гривень від Ольги Астіон, матері бізнесмена Василя Астіона. Сам Астіон має неоднозначну репутацію, йому https://latifundist.com/novosti/52779-astion-zameshan-v-rejderskom-zahvate-horolskogo-kombinata-detskogo-pitaniya--sazhinov приписують причетні сть до рейдерського захоплення "Хорольського молочно-консервного комбінату дитячого харчування". А тесть Астіона - Михайло Кошляк, раніше керівник силового блоку гурту "Приват". У 2015 році Кошляка було затримано правоохоронцями, а його https://ukrop.party/uk/news/central/1730-mikhaylo-koshlyak-perebuvaye-v-lukyanivskomu-sizo-stan-yogo-zdorovya-znachno-pogirshivsya-advokat адвокатом був Андрій Смирнов.

Незважаючи на таку яскраву біографію, Андрій Смирнов залишається вже два з половиною роки одним із найвпливовіших людей в Офісі Зеленського. І хоча багато експертів уже неодноразово зазначали, що Смирнов з його ймовірними зв'язками з Олександром Грановським, Сеяром Куршутовим та іншими персонами з кола Петра Порошенка навряд чи грає чесно, поки влада не вирішується на перестановки
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16.02.2023 02:26 Ответить
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16.02.2023 01:40 Ответить
Яйца наши, асфальт наш, марафон наш, я пилю видосы а Ермак пилит бюджеты схема проста
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16.02.2023 01:32 Ответить
Царювання Зеленського... 3,5 роки ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.

Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян. Реформи щодо інтегрування до Європейських структур. Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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16.02.2023 01:32 Ответить
По фото читається як у Єльцина: "Я устал, я ухожу." Пєрєігриваєт, однако.
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16.02.2023 01:56 Ответить
Думаю, що піти він хоче, вже роки зо два, як не більше. Та хто ж його пустить? Коломойський, дерьмак, татаров, смірнов, портнов, гетманцев, хламідія, з усіма "слугами урода", чиновники всіх рангів, квартальні, лігосміховські? Він їх всеосяжна влада, безкарність і козел відпущення, в одному флаконі.
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16.02.2023 09:25 Ответить
Війну закінчи перемогою, а потім поговоримо про Чонгар.
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16.02.2023 01:52 Ответить
Перемога з Зелею на чолі ? Це навіть не перемога зі сльозами на очах !
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16.02.2023 07:05 Ответить
він актор. котрий досі грає голохвастова голобородька. у його гримерки є свій гример, який робить обличче, яке хочеш. але він герой країни боневтік.
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16.02.2023 08:50 Ответить
знову неначасі? а красти начасі?, дєрьмак, татаров, смірнов, резніков, 95 кривий квартал, марафон начасі? зате Воїнам ЗСУ скоротив гроші -це начасі.
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16.02.2023 09:01 Ответить
Зеленський, хочу ще раз звернути увагу керівництва України, що УСІ підприемства тяжкої промисловості України мали секретни проекти во переобладнання на виготовлення танків і бронетехніці . Завод Лепсе , коломиясельмаш, рівносільмаш, одесса, Херсон, и т п
Невже тяжко підняти ці архиви? Чи 5 леопардів допоможуть Україні?
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16.02.2023 01:54 Ответить
а в каком танке сейчас этот запечатленный в мраморе танкист по середине?
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16.02.2023 02:52 Ответить
тобі ще довго сидіти.. ми вступимо а ти будешь сидіти зелене чмо
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16.02.2023 03:27 Ответить
Цей відосік від зеленого кондома розрахований виключно на тупоголових імбіцилів із секти 73%. Бо жодну із вимог ЄС, а саме: реформа КС, повний запуск антикорупційних органів, закон про нацменшини, відновлення декларування та інші - зелені кондоми максимально саботують і не виконують. Так про який шлях у ЄС іде мова?!
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16.02.2023 07:15 Ответить
Вас придурочних крахоборів тільки в Зімбабве або Північну Корею вступати попросять.
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16.02.2023 07:24 Ответить
Украина выполнила условия на 70%
1.У всех 2 руки,как в ЕС-выполнено
2.У всех 2 ноги,как в ЕС-выполнено
3.Говорят ртом ,не жопой-выполнено
4.Умеют читать-выполнено
5.Некоторые могу даже писать-выполнено.
Яйца по 17 гривен в 2 раза дороже чем в ЕС-перевыполнено.
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16.02.2023 07:58 Ответить
Перекладаю: крадем як не в себе
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16.02.2023 08:37 Ответить
Для того ви, в "турборежимі" протягуєте диктаторські та корупційні закони?
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16.02.2023 09:28 Ответить
З цим веховним кловуном в кріслі президента ми можемо вступити лише туди де вже давно і надійно застрягли - в купі елітного лайна. На жаль. Від Голоборотька на лісапеті не залишилось навіть сліду.
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16.02.2023 09:40 Ответить
Все что вами делается-пендюлями и из под палки....
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16.02.2023 10:01 Ответить
знову дурню несе
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16.02.2023 10:17 Ответить
Штирлиц, если вы не любите песню Миши Круга Владимирский централ, значит вы не поцтрийот рабZeи...
Герр путлер,песня эта обосрала и обосрала наш кремлевский ПОНТЫгон...
Требую расстрелять Симоньян за Киев за 2 дня

Штирлиц,в нашем деле главное Понты и аналоГовнеты...😝😁
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16.02.2023 11:20 Ответить
Sorry...обосрала и обосцала..😁оговорочка по Фрейду..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱
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16.02.2023 11:22 Ответить
"...Ми робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства у ЄС..."

А, натомість, повинні роботи все, щоб виконати умови вступу у ЄС:
1. Реформа КСУ
2. Судова реформа
3. Антикорупція
4. Боротьба з відмиванням коштів
5. Антиолігархічний закон (з урахуванням зауважень Венеціанської комісії)
6. Аудіовізуальне законодавство
7. Законодавство про нацменшини (з урахуванням зауважень Венеціанської комісії)

Їм вже все сказали, навіщо ще раз слухати ці вимоги?
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16.02.2023 11:47 Ответить
 
 