Делаем все, чтобы подготовить старт переговоров по членству Украины в ЕС, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к важным международным мероприятиям, которые должны пройти 16-17 февраля, а также пытается приблизить старт переговоров по членству в Европейском Союзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 15 февраля.

Он подчеркнул: "Сегодня у нас был такой день, который можно назвать подготовительным. Подготовительный относительно международных мероприятий, которые состоятся завтра-послезавтра. В эти дни. Позиция Украины, как и всегда, должна быть услышана. Так что готовим нашу позицию так, чтобы она гарантированно прозвучала.

(...) Конечно, очень содержательный разговор сегодня состоялся и о евроинтеграционном направлении. Мы делаем все, чтобы подготовить старт переговоров о членстве в ЕС. В частности, говорили об этом во время визита Премьер-министра Швеции.

Зеленский напомнил, что именно Швеция сейчас председательствует в Евросоюзе.

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"И у нас есть и необходимое лидерство, и необходимая воля для того, чтобы уже в этом году иметь переговоры о членстве. Украина в этом чувствует поддержку партнеров, и я благодарю за это.", – сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что со шведским премьером говорили и о дальнейшей оборонной помощи, и об оружии для Украины, и о шведских "Арчерах" – одной из сильнейших артиллерийских систем, которые должны помочь украинским воинам.

Зеленский добавил, что в среду говорил также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его украинский лидер поблагодарил за искреннее желание мира для Украины, за гуманитарную поддержку и за "мудрый взгляд на защиту международного права".

"Договорились сотрудничать в глобальных институтах", - подытожил Зеленский.

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