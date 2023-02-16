Делаем все, чтобы подготовить старт переговоров по членству Украины в ЕС, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к важным международным мероприятиям, которые должны пройти 16-17 февраля, а также пытается приблизить старт переговоров по членству в Европейском Союзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 15 февраля.
Он подчеркнул: "Сегодня у нас был такой день, который можно назвать подготовительным. Подготовительный относительно международных мероприятий, которые состоятся завтра-послезавтра. В эти дни. Позиция Украины, как и всегда, должна быть услышана. Так что готовим нашу позицию так, чтобы она гарантированно прозвучала.
(...) Конечно, очень содержательный разговор сегодня состоялся и о евроинтеграционном направлении. Мы делаем все, чтобы подготовить старт переговоров о членстве в ЕС. В частности, говорили об этом во время визита Премьер-министра Швеции.
Зеленский напомнил, что именно Швеция сейчас председательствует в Евросоюзе.
"И у нас есть и необходимое лидерство, и необходимая воля для того, чтобы уже в этом году иметь переговоры о членстве. Украина в этом чувствует поддержку партнеров, и я благодарю за это.", – сказал украинский президент.
Он подчеркнул, что со шведским премьером говорили и о дальнейшей оборонной помощи, и об оружии для Украины, и о шведских "Арчерах" – одной из сильнейших артиллерийских систем, которые должны помочь украинским воинам.
Зеленский добавил, что в среду говорил также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его украинский лидер поблагодарил за искреннее желание мира для Украины, за гуманитарную поддержку и за "мудрый взгляд на защиту международного права".
"Договорились сотрудничать в глобальных институтах", - подытожил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду у справі № 991/1532/20 був причетний до втечі судді https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Чауса https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
10 вересня 2019 року став заступником керівника https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента , де займається питаннями правової політики, правоохоронною і судовою системами. Член https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Національної ради з питань антикорупційної політики (з 1 червня 2020)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] .
Фігурант скандалу «Трубу прорвало» - його голос чути на записах з кабінету директора ДБР https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Романа Труби https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] .
Цікавим виглядає і зв'язок Смирнова із ще одним бізнесменом - власником Dnipro Agro Group Василем Астіоном. У річній декларації Андрія Смирнова сказано, що він у 2019 році https://declarations.com.ua/declaration/nacp_6aea595c-fa0d-43f9-b161-5*********** отримав кредит у розмірі 9,8 млн гривень від Ольги Астіон, матері бізнесмена Василя Астіона. Сам Астіон має неоднозначну репутацію, йому https://latifundist.com/novosti/52779-astion-zameshan-v-rejderskom-zahvate-horolskogo-kombinata-detskogo-pitaniya--sazhinov приписують причетні сть до рейдерського захоплення "Хорольського молочно-консервного комбінату дитячого харчування". А тесть Астіона - Михайло Кошляк, раніше керівник силового блоку гурту "Приват". У 2015 році Кошляка було затримано правоохоронцями, а його https://ukrop.party/uk/news/central/1730-mikhaylo-koshlyak-perebuvaye-v-lukyanivskomu-sizo-stan-yogo-zdorovya-znachno-pogirshivsya-advokat адвокатом був Андрій Смирнов.
Незважаючи на таку яскраву біографію, Андрій Смирнов залишається вже два з половиною роки одним із найвпливовіших людей в Офісі Зеленського. І хоча багато експертів уже неодноразово зазначали, що Смирнов з його ймовірними зв'язками з Олександром Грановським, Сеяром Куршутовим та іншими персонами з кола Петра Порошенка навряд чи грає чесно, поки влада не вирішується на перестановки
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян. Реформи щодо інтегрування до Європейських структур. Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
голохвастоваголобородька. у його гримерки є свій гример, який робить обличче, яке хочеш. але він герой країни боневтік.
Невже тяжко підняти ці архиви? Чи 5 леопардів допоможуть Україні?
1.У всех 2 руки,как в ЕС-выполнено
2.У всех 2 ноги,как в ЕС-выполнено
3.Говорят ртом ,не жопой-выполнено
4.Умеют читать-выполнено
5.Некоторые могу даже писать-выполнено.
Яйца по 17 гривен в 2 раза дороже чем в ЕС-перевыполнено.
Герр путлер,песня эта обосрала и обосрала наш кремлевский ПОНТЫгон...
Требую расстрелять Симоньян за Киев за 2 дня
Штирлиц,в нашем деле главное Понты и аналоГовнеты...😝😁
Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱
А, натомість, повинні роботи все, щоб виконати умови вступу у ЄС:
1. Реформа КСУ
2. Судова реформа
3. Антикорупція
4. Боротьба з відмиванням коштів
5. Антиолігархічний закон (з урахуванням зауважень Венеціанської комісії)
6. Аудіовізуальне законодавство
7. Законодавство про нацменшини (з урахуванням зауважень Венеціанської комісії)
Їм вже все сказали, навіщо ще раз слухати ці вимоги?