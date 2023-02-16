Враг наступает на пяти направлениях, Силы обороны отразили атаки в районах более 15 населенных пунктов, - Генштаб

Начались триста пятьдесят восьмые сутки российского широкомасштабного вторжения. В течение суток противник нанес 3 ракетных и 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Российские оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донетчины и Херсонщины. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, сохраняется высокая возможность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

"За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов. В частности, возле Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Федоровки, Бахмута, Дилиевки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Пречистов в Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеское огневое влияние испытали районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Товстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфино и Басовка Сумской области и Гранов, Светличное, Стрелечья, Волчанск, Землянки, Рубленое, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Крейдянка на Харьковщине. Оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории РФ по Наумовке на Сумщине и Гранову и Удах Харьковской области.

Читайте также: Уничтожены 16 из 32 вражеских ракет, выпущенных по Украине, - Воздушные силы

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов, включая Гряниковку и Кучеровку Харьковской области; Новоегоровку, Макеевку, Стельмаховку, Невское и Краснопоповку на Луганщине и Терны, Новоселовку, Спорное, Раздолевку и Степное Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Житловки, Серебрянского лесничества и Белогоровки.

"На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, среди них - Спорное, Выемка, Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Клещеевка, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Курдюмовка", - говорится в сообщении.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 20 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. Также, враг нанес авиационные удары возле Каменки и Новомихайловки.

По данным Генштаба, на Запорожском направлении огневое поражение потерпели районы более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь, Темировка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское. Вражеские авиаудары зафиксированы недалеко от Новополя и Малиновки.

Читайте: Уничтожены 16 из 32 вражеских ракет, выпущенных по Украине, - Воздушные силы

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Веселое, Львово, Ивановку, Токаревку, Тягинку, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.