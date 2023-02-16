Враг ночью запускал БПЛА и ракеты. Есть попадания на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине, - ОП

Ночью произошла очередная ракетная атака россиян на Украину. Враг запускал БПЛА и ракеты.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилась с большинством вражеских ракет и БПЛА", - говорится в сообщении.

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