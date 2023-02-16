Враг ночью запускал БПЛА и ракеты. Есть попадания на Севере, Западе, Днепропетровщине и Кировоградщине, - ОП
Ночью произошла очередная ракетная атака россиян на Украину. Враг запускал БПЛА и ракеты.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилась с большинством вражеских ракет и БПЛА", - говорится в сообщении.
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А нам продовжують вішати локшину, що у кацапів черговий раз залишилось ракет на на 1,5 - 2,0 обстріли...
половина- це не бiльшiсть. це поганий, на жаль, результат...
С момента появления шахидов я предлагал НАМ запускать фальшивые цели в Расию!
где НАШИ щарики, облепленные фольгой???